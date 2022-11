Elezioni regionali: cosa accade nel centrosinistra dopo lo strappo di Conte?

Lo strappo di Giuseppe Conte pone il Partito democratico davanti ad un quesito, abbastanza scontato: "Adesso che cosa facciamo?". Tornare indietro sull'impianto annunciato ad aprile da Gualtieri è quasi impossibile, quindi concedere al leader del M5S quanto richiesto sulla chiusura del ciclo dei rifiuti sembra fuori discussione, a meno che non si ripensi alla tipologia. La strada che sembra, ad oggi, più plausibile è quella delle primarie di coalizione "con chi ci sta", come dicono in molti da dentro il partito. Quindi con chi ha governato il Lazio dal 2018 ad oggi, senza grillini. Da segnalare che il Pd Lazio è ancora alacremente a lavoro per individuare un candidato civico super-partes, che piaccia abbastanza a Conte da rivedere le sue posizioni.

Le primarie di coalizione

Erano l'opzione fino a luglio, anche se qualcuno all'interno del Pd le ha fin da subito avversate spingendo per attraccare in altri lidi. Uno su tutti Goffredo Bettini, sponsor di Enrico Gasbarra insieme a Claudio Mancini, il deus ex machina dell'amministrazione capitolina. I primi due a farsi avanti la scorsa primavera erano stati Alessio D'Amato e Daniele Leodori, rispettivamente assessore alla sanità e vicepresidente con deleghe al bilancio. La volontà di ripetere l'esperienza del "modello Lazio", andando alle elezioni con il campo largo che includesse M5S e Terzo Polo ha spinto il Pd a soprassedere rispetto alle consultazioni interne, andando a lavorare per l'accordo. Tornare alle primarie significherebbe probabilmente vedere in campo Leodori (o un'alternativa forte), D'Amato con l'appoggio di Calenda e presumibilmente di Base Riformista e orfiniani, Marta Bonafoni sostenuta dalle formazioni della sinistra extra-Pd a meno che non spunti anche un nome espressione del gruppo di Fratoianni&Co.

Cedere alla pressione di D'Amato e Calenda

C'è chi sostiene che il segretario del Pd, Enrico Letta, subito dopo l'uscita di Giuseppe Conte abbia pensato di cedere alla pressione di D'Amato e del suo sponsor principale, Carlo Calenda, chiudendo la partita con il Terzo Polo. Questo scenario, però, allontanerebbe chi, da Fratoianni in poi, non accetta che a dare le carte siano l'ex ministro dello sviluppo economico e l'ex segretario del Pd (Renzi). Lo spostamento altrove di Sinistra Italiana e Verdi, seguiti forse anche dal gruppo di Marta Bonafoni, sancirebbe una spaccatura ancora più grave e la fine di un'alleanza elettorale iniziata - con qualche difficoltà - per le elezioni politiche del 25 settembre dopo lo strappo di Calenda. Giuseppe Conte, quando in conferenza stampa si rivolge alle "forze non solo politiche, anche sociali e civiche" che vogliano scrivere un programma "genuinamente progressista" con ogni probabilità si riferisce anche a loro, facendo leva sui temi ambientali. Il 22 ottobre a Roma è stato lanciato un nuovo progetto politico, tra una parte della sinistra (soprattutto fassiniani, alcuni ex dirigenti di Sinistra Italiana e dei Verdi) e proprio il M5S, con i diretti interessati che hanno definito "un successo" il primo passo esplorativo. Il terreno è stato preparato, quindi.

Salvare il campo largo in extremis

Questa è l'opzione ad oggi meno percorribile, quasi utopica. Roberto Gualtieri ha poteri speciali sulla gestione del ciclo dei rifiuti a Roma, è completamente svincolato da quanto portato avanti dalla Regione negli ultimi dieci anni e ha espressamente detto e ribadito di voler costruire un termovalorizzatore da 600.000 tonnellate di rifiuti all'interno dei confini del comune di Roma. Per quanto dai vertici regionali del Pd provino a spiegare che la Pisana non segue la stessa linea, Conte non presta orecchio. L'unico modo per riuscirci sarebbe quello di convincere il Sindaco a modificare il suo progetto, per quanto ad oggi se ne sappia ancora relativamente poco: gli studi del Comune recitano di una riduzione delle emissioni del ciclo dei rifiuti del 44% con il taglio del 15% nel trasporto, del 18% delle emissioni dei Tmb e del 99% delle discariche. Questo è quanto, oltre alla portata annua da 600.000 tonnellate. La salvezza per l'alleanza regionale sarebbe quella di pensare a realizzare qualcosa di più simile a quanto approvato dalla Pisana per Colleferro, ovvero un biodigestore: abbattimento del 70% dei rifiuti da conferire in discarica e una stabilizzazione anaerobica che limiterà l'effetto serra dovuto proprio al conferimento in discarica di 250.000 tonnellate l'anno, evitando l'immissione in atmosfera di 1.600.000 tonnellate di anidride carbonica. Conte ha definito questa soluzione "ecocompatibile e sostenibile economicamente". E allora sembra questa l'unica via, dissestata e stretta si capisce, per salvare una situazione ormai precipitata.

Resiste l'idea del civico: ma con quali alleati?

Chi sta lavorando all'individuazione di un candidato civico garantisce che l'opera continua, anche dopo le parole di Giuseppe Conte. Giorni fa era uscito il nome di Andrea Riccardi, ex ministro ed ex presidente della Comunità di Sant'Egidio, ma a quanto pare ha negato la sua disponibilità. Poi un altro ex ministro, Massimo Bray, dimessosi l'anno scorso da assessore alla Cultura della giunta Emiliano in Puglia. Adesso gira anche il nome di un altro esponente illustre di Sant'Egidio, l'attuale presidente Marco Impagliazzo, ordinario all'università per stranieri di Perugia. Se anche la partita per un civico si chiudesse positivamente, con quali alleati il Pd andrebbe alle elezioni? Non con il M5S, rimanendo il nodo inceneritore e nemmeno con Calenda, che appoggia solamente Alessio D'Amato, che il 9 novembre a margine del rapporto di fine mandato di Zingaretti ha detto: "Io candidato del Terzo Polo? No, casomai unitario".