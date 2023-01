Campidoglio, anche la consigliera renziana prova il salto a sostegno di D'Amato

Non c'è solo la piddì Erica Battaglia tra le consigliere capitoline candidate alle prossime elezioni regionali del Lazio. Oggi si è aggiunta anche Francesca Leoncini, renziana di Italia Viva, un passato recente tra i dem quando era consigliera e poi assessora al commercio in III municipio.

Leoncini, insegnante, ha firmato l'accettazione della sua candidatura il 10 gennaio. “Ho scelto di candidarmi nella lista del Terzo Polo a sostegno di Alessio D’Amato - ha fatto sapere - . Penso che il Lazio abbia bisogno di una guida valida e competente e D’Amato, che da assessore regionale alla sanità ha gestito in modo eccellente la campagna vaccinale e la fase più acuta della pandemia, è la persona giusta".

Leoncini per la sua campagna elettorale mette in campo i rifiuti e nello specifico il termovalorizzatore, infrastruttura sostenuta da Italia Viva e da Azione in assemblea capitolina, ma non solo: "Bisogna migliorare il trasporto pubblico locale - aggiunge - attraverso il completamento di infrastrutture strategiche per la Capitale, come la metro C".

La consigliera, che durante il triennio di Giovanni Caudo alla guida di Montesacro ha ricoperto il ruolo di assessora al commercio, sarà in ticket con il coordinatore regionale ed ex deputato Luciano Nobili.