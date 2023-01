Donatella Bianchi ufficializza la candidatura come presidente: "Pronta a lavorare per un cambio vero"

A distanza di due settimane dall’annuncio di Giuseppe Conte è arrivata la firma e l’ufficializzazione della candidatura di Donatella Bianchi. La giornalista del servizio pubblico, ex presidente del WWF Italia, ha confermato che è in corsa per sostituire Nicola Zingaretti al governo della regione Lazio.

L'annuncio di Bianchi

“Questa mattina (12 gennaio ndr) con immenso orgoglio ho ufficializzato la mia candidatura a presidente della regione Lazio per le prossime elezioni del 12 e 13 febbraio. Ringrazio il Movimento 5 stelle e il Polo progressista di sinistra ed ecologista, due forze che fanno della sinergia con l’associazionismo e i movimenti civici un tratto distintivo e qualificante della propria azione politica, per aver deciso di sostenere la mia candidatura” ha dichiarato Bianchi.

La scelta di puntare sulla nota conduttrice di Linea Blu, risale al 27 dicembre. Comunicata dal leader pentastellato, ed ex premier, Giuseppe Conte, il nome di Donatella Bianchi aveva suscitato qualche protesta, soprattutto tra le fila di quanti sostengono Francesco Rocca, e quindi il centrodestra, per il suo essere ancora presidente di un ente pubblico, il parco delle Cinque Terre. Critiche poi ricevute anche da rappresentanti del centrosinistra, legate soprattutto all'opportunità di prendere un'aspettativa dalla Rai.

La campagna elettorale nel territorio

“In queste settimane girerò il territorio laziale, ascolterò in prima persona le voci di cittadini, famiglie, imprese e lavoratori. Saranno momenti di confronto per raccogliere le urgenze presentate dal territorio e poter quindi lavorare seguendo un’unica direzione: il loro esclusivo interesse” ha promesso Bianchi nell’annunciare la propria candidatura.

Niente ticket con D’Amato, ipotesi che avrebbe portato alla rinuncia al ruolo di candidato presidente per la Bianchi. Una strada, quella dell'alleanza con i democratici, peraltro respinta con forza anche da Azione che, con Carlo Calenda, se n’era dichiarato apertamente contrario. La giornalista Rai sarà invece in prima linea con il M5s ed il Polo progressista, in cui si registra il supporto di persone come l’ex ministro Pecoraro Scanio e dell’ex sottosegretario Stefano Fassina, solo per citarne un paio.

La promessa del cambiamento

“Sono pronta a lavorare per un cambio vero e radicale in Regione, mettendo al centro le persone, potendo contare sul supporto delle tante cittadine e dei tanti cittadini laziali annoiati e annoiate delle solite promesse e dei soliti slogan. Mi impegnerò in prima persona – ha dichiarato Bianchi – in un percorso partecipato e democratico che faccia avanzare insieme la spinta civica e quella politica”.