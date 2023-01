Elezioni regionali, D'Amato si appella agli elettori del M5S: "Usate il voto disgiunto"

Manca ancora un po' alle elezioni regionali nel Lazio, ma Alessio D'Amato ha iniziato a "sparare" le cartucce che di solito si utilizzano nel rush finale. Il candidato del Pd, assessore alla sanità uscente, in diretta a La7 si è rivolto agli elettori del M5S invitandoli al voto disgiunto.

Per D'Amato, infatti, un ruolo cruciale potrebbero giocarlo proprio loro, gli elettori del partito che ha scelto di non seguire il Pd nella coalizione di centrosinistra e ha puntato sulla giornalista ambientalista Donatella Bianchi: "Hanno la possibilità di esercitare il voto disgiunto sulla lista e il candidato presidente", ricorda l'esponente dem. In sostanza i grillini potrebbero votare Alessio D'Amato presidente e comunque esprimere le due preferenze uomo-donna nella lista del M5S o del polo progressista che li appoggia.

"Abbiamo un programma riformista e progressista importante, purtroppo non è dipeso da me l'elemento di rottura con il M5S". Il riferimento dell'assessore regionale uscente è al termovalorizzatore, che ricorda "esula dalle competenze regionali, è un'opera del commissario e va fatta - dichiara - . Non è che quando è stata decisa a livello nazionale i Cinquestelle sono usciti dalla giunta del Lazio: sono nel governo regionale, questo è il paradosso. Loro devono spiegare perché non sostengono la mia candidatura". In ogni caso l'assessore è ottimista: "Sento aria di rimonta", dice in studio a Coffee Break.

Sull'eventualità di offrire la vicepresidenza a Donatella Bianchi in caso di vittoria, D'Amato torna cauto rispetto alle proposte dei giorni scorsi: "Vediamo, c'è una coalizione con 7 forze politiche". Della serie: bisogna prima accontentare quelli che sono dentro ora e fanno campagna elettorale per D'Amato, poi si guarda fuori.