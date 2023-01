Elezioni: via alle "regionarie", i candidati M5s che tentano il salto alla Pisana

E' tutto pronto per le "regionarie" a cinque stelle. Il Movimento di Giuseppe Conte deciderà nei prossimi giorni le liste provinciali sia nel nostro territorio sia in Lombardia, con la differenza sostanziale che nel Lazio c'è una candidata presidente - la giornalista Rai e ambientalista Donatella Bianchi - mentre in Lombardia i pentastellati appoggiano il dem Pierfrancesco Majorino. Giovedì 5 gennaio dalle 10 alle 22, gli iscritti potranno esprimere le loro preferenze tramite la piattaforma online "SkyVote".

Il 5 gennaio gli iscritti del M5S sceglieranno i candidati alle regionali

Tra Lazio e Lombardia sono circa 500 i militanti del M5S che hanno deciso di autocandidarsi, entro la data del 23 dicembre, per tentare l'avventura delle elezioni regionali. Nel Lazio il voto sarà domenica 12 e lunedì 13 febbraio e vede i Cinquestelle - a meno di clamorosi e altrettanto improbabili colpi di scena - correre con una propria candidata, la giornalista e conduttrice Rai Donatella Bianchi, con l'appoggio di Sinistra Italiana (che ha rotto a livello regionale l'alleanza con i Verdi) e del Coordinamento 2050, una rete che fa riferimento a Stefano Fassina, Paolo Cento, Claudio Grassi, Alfonso Pecoraro Scanio e Loredana De Petris. Gli iscritti al Movimento potranno scegliere fino a due nomi (un uomo e una donna), candidati nella provincia di residenza degli iscritti votanti.

Due ex capitolini ci provano: ecco chi sono

La lista completa delle autocandidature votabili sarà pubblicata sul sito del Movimento a partire dalle 20 di martedì 3 gennaio, ma RomaToday può già anticipare diversi nomi di esponenti che tra Roma e il resto delle province saranno con ogni probabilità i componenti delle liste. Tra loro anche la candidata presidente Donatella Bianchi, che come fa sapere lo stesso Movimento, sarà capolista a Roma, Viterbo e Latina. E' possibile che, come successo per le politiche, verrà creato un listino ristretto bloccato di nomi che avranno garantita (o quasi) l'elezione alla Pisana. Tra gli autocandidati ci sono due ex consiglieri capitolini: uno è Nello Angelucci, dimessosi a dicembre 2019 in polemica con la maggioranza spaccata durante la discussione del bilancio previsionale. L'altro è Giuliano Pacetti, capogruppo in aula Giulio Cesare ai tempi della giunta Raggi, attualmente collaboratore dell'assessora al turismo regionale, Valentina Corrado.

Dal Parlamento alla Pisana

Ci riprovano Valerio Novelli e Loreto Marcelli, consiglieri regionali uscenti. Mentre dal Parlamento, precisamente dalla XVIII legislatura - quella che si è conclusa anticipatamente nel luglio scorso dopo l'uscita del M5S dalla maggioranza - ecco l'ex senatrice Giulia Lupo, ragusana ma eletta nel 2008 nel collegio Roma-Fiumicino, ex arbitro di pallavolo, ex dipendente Alitalia e delegata del sindacato di base Usb. Era considerata politicamente molto vicina a Luigi Di Maio, poi uscito dal M5S. Come Lupo, anche Marco Bella tenta l'avventura regionale: nel 2018 venne eletto deputato ottenendo oltre il 40% di voti nel collegio di Roma-Pomezia, superando Guglielmo Vaccaro del centrodestra e Luigina Di Liegro del centrosinistra, assessora al turismo della giunta Marino.

La sfida dei municipali: l'ex minisindaca e due consiglieri tra gli autocandidati

Dai municipi, ecco che l'ex presidente del IV municipio, oggi consigliera d'opposizione Roberta Della Casa, si mette in gioco: "Una sfida importante dove solo il M5S può fare la differenza sui temi di ambiente, sanità, valorizzazione del territorio e delle realtà sociali" ha scritto su facebook annunciando la sua autocandidatura alle "regionarie" 2023. Dal XIV, invece, arriva l'autocandidatura di Sandro Chinni, infermiere, consigliere municipale e come lui dovrebbe provarci anche Marco Merafina, candidato presidente per l'VIII municipio nel 2021, sconfitto e diventato quindi consigliere d'opposizione. Secondo quanto si apprende potrebbe essersi autocandidato per la provincia di Latina.

Da Pomezia a Civitavecchia, la sfida della provincia

Caduto il 31 agosto per mano di quattro ex esponenti del M5S che si sono dimessi da consiglieri insieme a tutta l'opposizione, l'ex primo cittadino di Pomezia Adriano Zuccalà dovrebbe essere della partita, anche se non ci sono stati annunci social da parte sua in questi giorni. Dopo Natale su Facebook accoglieva con entusiasmo la scelta di Giuseppe Conte di andare su Donatella Bianchi e aggiungeva: "Non ho dubbi che la vera emergenza da affrontare oggi sia quella ambientale - scriveva - e il 2023 deve segnare necessariamente una svolta, per questo la nostra scelta dovrà essere indirizzata a chi tiene veramente all'ambiente e non a chi ne parla solamente per ripulirsi la facciata". Sempre dal comune a sud di Roma ecco Massimiliano Villani, capogruppo del M5S fino allo scioglimento. Dalla provincia, come Zuccalà, arrivano anche Simona Petroselli (candidata a ottobre 2021 al consiglio comunale di Trevignano Romano, non eletta), l'ex assessora alla transizione ecologica di Latina, decaduta a luglio scorso, già assessora al personale di Guidonia, Adriana Calì e il consigliere comunale di Civicavecchia Enzo D'Antò.

L'"enfant prodige" pentastellato ci riprova dopo le amministrative

Nella lista di Roma e provincia dovrebbe esserci anche Marco Colarossi, 22 anni, tra i più giovani candidati del M5S alle prossime elezioni regionali. A settembre 2021, nella lista civica Virginia Raggi ottenne oltre 400 preferenze, uno dei primi della lista, senza però essere eletto in assemblea capitolina. Attualmente risulta collaboratore esterno della Regione Lazio nello staff - anche lui, come Pacetti - dell'assessora al turismo Valentina Corrado, coordinatrice regionale del M5S e non ricandidabile (come l'altra assessora, Roberta Lombardi) per via della regola del doppio mandato. A 14 anni si parlò di lui perché si scagliò tramite un video su Youtube contro i giornali che avevano a sua detta attaccato l'allora sindaco pentastellato di Pomezia, Fabio Fucci, passato 5 anni dopo alla Lega di Salvini.