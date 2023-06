Elezioni regionali, Nobili rischia il seggio. Ammesso il ricorso di Dionisi, a dicembre la decisione

Sei mesi. E' il tempo che ci vorrà per capire se l'assetto del consiglio regionale cambierà o rimarrà immutato. Il 4 dicembre, infatti, il Tar si esprimerà sul ricorso di Pierluca Dionisi, esponente di Azione, escluso dall'assemblea per una manciata di preferenze in favore di Luciano Nobili, esponente di Italia Viva.

Il Tar accoglie il ricorso di Dionisi contro Nobili

Il tribunale amministrativo del Lazio ha accolto come "pienamente ammissibile" il ricorso presentato da Pierluca Dionisi, ex Udc, ex sindaco di Canterano, rimasto fuori dal consiglio regionale alle scorse elezioni. Dionisi inizialmente risultava secondo per preferenze all'interno della lista del Terzo Polo, quella creata dall'unione (temporanea) di Azione e Italia Viva, dopo Marietta Tidei. Il vantaggio su Nobili, finito terzo e primo degli esclusi, era però troppo esiguo per far pensare che non ci sarebbero state conseguenze.

L'esito incerto delle elezioni e il riconteggio che ha premiato i renziani

E infatti, già nelle ore successive alla chiusura degli scrutini, il turborenziano ex deputato ha rivendicato decine di preferenze non registrate e dal 15 febbraio, quarantotto ore dopo la fine delle elezioni, ha iniziato il pressing sull'ufficio elettorale centrale: "Ci sono 41 seggi nei quali non risultano preferenze espresse per alcun candidato - diceva Nobili quattro mesi fa - non è possibile. In base ai conti e alla media di preferenze prese in ogni seggio, me ne mancano almeno 50". Il riconteggio ha quindi dato ragione all'ex onorevole, che ha recuperato 139 voti perduti. Dionisi solo 76 e alla fine il fedelissimo di Renzi ha varcato la soglia della Pisana per 31 preferenze.

A Dionisi sottratti "illegittimamente" 10 voti. Decisione il 4 dicembre

Ma adesso cambia tutto, di nuovo. O meglio, potrebbe cambiare. Pierluca Dionisi, 43 anni, ricercatore attualmente in forze al ministero della Salute, ha chiesto un nuovo riconteggio e il Tar gli ha detto che ha ragione a voler approfondire. Saranno 57 le sezioni che verranno prese in analisi, in particolare i verbali delle tabelle di scrutinio: sono tutte sezioni di Roma e una di Fiumicino. Nel pronunciamento del tribunale regionale, tra i motivi, si

legge: "Al Dionisi sarebbero stati illegittimamente sottratti n. 10 voti di preferenza, mentre al Nobili ne sarebbero stati illegittimamente aggiunti 35, così che, se tali voti fossero stati computati correttamente, Nobili avrebbe ottenuto un numero complessivo di voti di preferenza pari a 5.081, mentre Dionisi ne avrebbe ottenuti 5.105, risultando il secondo della sua lista e venendo eletto con uno scarto rispetto al Nobili di 24 voti in più". Il 4 dicembre 2023 i due contendenti sapranno la verità, definitiva.