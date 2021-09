Elezioni comunali, pic nic della Sindaca alla Caffarella per il lancio delle liste

La sindaca ha scelto il parco della Caffarella per incontrare i candidati e gli elettori in vista del voto del 3 e 4 ottobre.

Un pic nic speciale

L’appuntamento era stato lanciato con qualche giorno d’anticipo. Un invito, a mezzo social, a portare “una tovaglia o una coperta per un pic nic speciale” in uno dei parchi urbani più grandi e amati dai romani. E’ stata questa la sede scelta, “con tutti i candidati delle liste che sostengono la mia ricandidatura” aveva spiegato Raggi lanciando l’invito.

Ruocco e Di Battista

A festeggiare l’appuntamento anche qualche big del Movimento. Come la deputata Carla Ruocco che ha raggiunto la sindaca all’ingresso del parco. All’evento, in cui era stata annunciata anche la presentazione del programma elettorale, si è presentato anche Alessandro Di Battista che, sebbene abbia lasciato il M5s, non ha mai fatto mistero di voler supportare la ricandidatura della Raggi in Campidoglio.

La chiamata a raccolta

Il tempo di scattare qualche foto con gli elettori e la sindaca ha preso il microfono in mano. “Il lavoro fatto nei primi 5 anni è stato durissimo – ha premesso Raggi, raggiunta l'area dov'era stato allestito il gazebo elettorale – ma è stato un lavoro fondamentale, per creare fondamenta solide su cui costruire una casa che resti in piedi”. Con queste premesse ha chiesto di essere sostenuta per la corsa in Campidoglio che avverrà con il contributo dei candidati, delle sei liste a supporto che hanno raccolto l'invito al "pic nic speciale" per uno degli ultimi appuntamenti estivi alla Caffarella, questa volta all'insegna della campagna elettorale.