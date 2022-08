L'opposizione frena Gualtieri: "No a campagna elettorale su delibere chiave per la città"

"Fermare le delibere divisive, che hanno una valenza in chiave elettorale e rimandarle a dopo il 25 settembre". La richiesta arriva dagli scranni dell'opposizione, diretta al sindaco Gualtieri. A formularla è il consigliere di Fratelli d'Italia, anche presidente della commissione trasparenza, Andrea de Priamo.

"Non si tratta in alcun modo di bloccare la macchina politico amministrativa ovviamente, la gestione deve andare avanti - precisa a RomaToday - sto dicendo di non usare provvedimenti importanti per i romani con il fine di raccogliere consenso". Due esempi, la delibera sul patrimonio immobiliare di Roma Capitale, che raccoglierà la bozza di regolamento dell'assessorato al Patrimonio (con il superamento della vecchia delibera 140) e quella sul piano per gli arenili di Ostia, già passata in giunta a inizio agosto, che interessa il litorale e attende la discussione in Consiglio.

Da un lato quindi la ragione è di opportunità politica, dall'altro è però anche logistica. Sono infatti diversi gli esponenti del Consiglio comunale candidati alle politiche, tutti all'opposizione (tra questi lo stesso De Priamo), necessariamente distolti nella loro attività politica locale dalla campagna elettorale in corso.

D'altra parte il Campidoglio vive già settimane di stallo che verosimilmente, fatte salve le urgenze che attendono il sindaco a settembre, si protrarranno almeno in parte per l'intero periodo elettorale. Non solo appunto per gli impegni che coinvolgono sia i candidati che gli stessi consiglieri militanti chiamati a portare avanti la campagna sui territori per i "big" in corsa, ma anche per il parallelo passaggio di consegne dei dossier al nuovo capo di gabinetto Alberto Stancanelli.

Albino Ruberti, ex "sindaco ombra", allontanato dal Campidoglio dopo la diffusione di un video che lo ha ripreso durante una lite furiosa con altri esponenti dem fuori da un ristorante di Frosinone, aveva in mano le redini dei dossier più caldi, vedi la realizzazione del termovalorizzatore, con tutte le tappe e gli iter da seguire nei prossimi mesi. Insomma, la ripartenza autunnale è tutta da organizzare. Il 1 settembre è in calendario la riunione dei capigruppo. Ancora da stabilire l'ordine del giorno.