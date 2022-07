Da Regione e Comune al parlamento: ecco chi è pronto a provare il grande salto

Il nome di Nicola Zingaretti è il primo della lista. La candidatura del governatore del Lazio al Senato il prossimo 25 settembre è data oramai per scontata. "Sono a disposizione del partito" ha detto in queste ore. Una conferma tra le righe. Ma non sarà il solo a tentare il salto in parlamento partendo da poltrone degli enti locali. In Regione più di un consigliere, tra destra e sinistra, sta pianificando una campagna elettorale lampo.

Quasi certe tra i democratici le candidature di Michela Di Biase, come capolista in quota Areadem, l'assessore a Rifiuti e Urbanistica Massimiliano Valeriani e il presidente dell'aula Marco Vincenzi. Anche Calenda potrebbe giocarsi la carta Valentina Grippo (oggi nel gruppo misto regionale) per strappare al PD il collegio Roma 1, quello del Centro storico solitamente blindato dai democratici.

Tra i papabili nomi nel centrodestra, per Fratelli d'Italia, potrebbe provare l'impresa la coppia di consiglieri Chiara Colosimo e Giancarlo Righini. Caos invece nella Lega del Lazio. Ricordiamo che sia il deputato Francesco Zicchieri che il senatore William De Vecchis hanno detto addio al partito. E stando a quanto filtra da fonti interne, nessuno dei nomi oggi in Regione punterà al parlamento, dati i pessimi risultati dei leghisti nei sondaggi e la sforbiciata di posti disponibili alla Camera e al Senato. Ricordiamo che si vota per la prima volta dopo la riforma costituzionale varata nel 2020 che ha ridotto da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 quello dei senatori eletti.

Piuttosto la Lega calerà l'asso Simonetta Matone. L'ex magistrato, oggi capogruppo in Campidoglio, è data come papabile nella corsa per un posto alla Camera. E ancora dal Comune di Roma, è probabile che anche Virginia Raggi tenti l'impresa. Grazie alla regola del "mandato zero" che aprì la possibilità per sindaci e consiglieri comunali di un terzo mandato in parlamento, l'ex sindaca potrà prendere parte alla corsa elettorale. Cosa che non potrà fare invece (salvo ulteriori deroghe dell'ultimo minuto, che però Grillo sembra aver categoricamente escluso) l'assessora alla Transizione ecologica in Regione Roberta Lombardi, già al suo secondo round in Regione.