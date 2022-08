Elezioni, amministratori Pd contro Astorre: "Non fa il segretario ma il capo corrente"

A Roma una parte della base politica del Pd, quella composta da consiglieri e assessori municipali appartenenti alla corrente di Base Riformista, non nasconde insofferenza nei confronti delle decisioni prese dal partito in merito alle candidature per le elezioni del 25 settembre. Un folto gruppo di amministratori ha preso "carta e penna" e ha espresso tutto il disappunto, mosso in particolare dal trattamento che, secondo loro, avrebbe ricevuto la deputata uscente Patrizia Prestipino.

La prof, ex renziana, è stata candidata solo al collegio uninominale Roma 5 alla Camera, quello che oltre all'Eur include Ostia e Pomezia. Territorio difficile, ma che in buona parte Prestipino conosce avendo fatto la presidente all'Eur prima di approdare in Provincia. E nessun "paracadute" per lei, quindi nessun buon posizionamento nei listini del plurinominale, essendo stata piazzata al quarto posto nella circoscrizione Lazio 1 dietro a Zingaretti, Madia e Casu. A Prestipino non è andata giù, non ha nascosto il forte disappunto, stato d'animo che non le ha impedito di iniziare a fare campagna elettorale e lanciare il suo slogan: "Credemoce".

Come detto, però, da Base Riformista non ci stanno. E attaccano frontalmente il segretario del Pd Lazio, il senatore Bruno Astorre, rappresentante della corrente di AreaDem. "A Roma e nel Lazio si continuano a muovere le pedine come tessere di un mosaico - scrivono ben 20 esponenti del partito in vari territori, tra loro Ferraresi, Camellini e Caracciolo del II, Ecca, Grazioli, Vecchio, Lepidini, Bedoni e De Vivo del IX - che però non si riesce a comporre perché si pensa più agli interessi personali e di parte. Astorre si sta delineando sempre più come un capo bastone, che un segretario regionale aperto e inclusivo".

Nel mirino c'è la scelta di Enrico Panunzi per sostituire Francesco De Angelis, ma presumibilmente anche quella di candidare Caterina Cerroni, nata ad Agnone in Molise dove è capolista. L'esponente del Pd di Frosinone ha rinunciato alla candidatura dopo lo scandalo del video della lite con Albino Ruberti. A quel punto, dovendo entrare obbligatoriamente un uomo per la regola dell'alternanza di genere, è stato scelto un esponente del Pd viterbese, area inizialmente tenuta fuori dalla partita, non con poche lamentele dai diretti interessati che avevano approvato la scelta di Panunzi prima della composizione delle liste.

"Se Astorre vuole inserire nelle liste del Pd a Roma altri pezzi della sua corrente - lo accusano - allora lo dica chiaramente, mentre si tengono candidati come Patrizia Prestipino, forti nel territorio, in posizioni di netto sfavore rispetto ad altri candidati provenienti da altre città che non hanno la minima idea della complessità dei territori di Roma''.

Una nota era arrivata anche il 19 agosto, stavolta da parte della presidente del IX Titti Di Salvo, del suo vice e presidente del Pd Lazio Augusto Gregori e del consigliere comunale Mariano Angelucci: "Ora basta. Non è degno del Pd - scrivevano - utilizzare il ritiro di una candidatura per catapultare a Roma nomi da un'altra provincia solo per garantire chi Roma neanche la conosce. Chiediamo a Letta di intervenire subito per evitare questo ennesimo errore e candidare nel proporzionale Roma 3 Patrizia Prestipino che ha bene rappresentato la nostra Città in diversi ruoli e da ultimo in Parlamento ed è riconosciuta e stimata per questo dal territorio". Per inserire Patrizia Prestipino nel listino in questione, preservando l'alternanza di genere, qualcun altro avrebbe dovuto fare un passo indietro: proprio una tra Caterina Cerroni e Claudia Daconto. ''Chiediamo che nelle liste di Roma vengano inseriti candidati romani radicati sul nostro territorio che conoscono già tutte le problematiche da affrontare''.