Elezioni, i grillini romani contro l'auto-candidatura di Ferrara. E Conte potrebbe stopparlo

"Ma perché lo hanno fatto candidare?". E' più o meno questo il tono nelle chat dei Cinquestelle da quando si è chiusa la finestra per le candidature alle parlamentarie in vista delle elezioni del 25 settembre. Nel mirino degli attivisti, alcuni dei quali ex consiglieri capitolini, è Paolo Ferrara.

L'8 agosto l'attuale portavoce in aula Giulio Cesare, rieletto nell'autunno scorso nonostante la sonora sconfitta del Movimento e finito tra le fila dell'opposizione dopo cinque anni al governo, aveva annunciato la sua volontà di partecipare alla gara per un posto nei listini. Detto, fatto. Nel frattempo il leader politico Giuseppe Conte metteva pubblicamente fuori gioco due pezzi da 90 del movimento, Virginia Raggi e Alessandro Di Battista. La prima perché "rientra nel vincolo del doppio mandato", mentre il secondo - a detta del diretto interessato - perché sgradito ai vertici.

Ma come mai, si è chiesto qualcuno a Roma, se l'ex Sindaca rientra nel vincolo dettato dalla regola del doppio mandato, Paolo Ferrara no? Prima di provare a rispondere, spieghiamo: dall'agosto 2020 gli attivisti grillini hanno votato per una modifica del regolamento sulle candidature, secondo il quale un primo mandato da consigliere comunale viene sostanzialmente annullato, vale zero. Fu decisivo per poter candidare proprio Raggi l'anno successivo, contro Gualtieri, Michetti e Calenda. Ergo diventano tre i cicli da eletti che ogni portavoce pentastellato può farsi prima di fare spazio ad altri e tornare dietro le quinte.

Paolo Ferrara nel 2013 venne eletto a Ostia, nel nuovo X municipio, come consigliere. L'avventura durò poco, ci fu l'inchiesta "Mondo di Mezzo", Ignazio Marino sciolse il parlamentino poco prima di essere anche lui a cadere. Nel 2016 si votò e Virginia Raggi stravinse al ballottaggio contro Giachetti. Il vento cambiò e Ferrara entrò a Palazzo Senatorio da consigliere di maggioranza. Secondo la sua interpretazione è questo il mandato "zero". Perché quello sul litorale finì prima della naturale conclusione. Ma per altri - tra loro l'ex presidente della commissione lavori pubblici Alessandra Agnello e l'ex presidente della commissione urbanistica Carlo Maria Chiossi - non è così. E non l'hanno presa benissimo.

"Ogni volta che deroghi ad una regola praticamente la cancelli". La frase è di Gianroberto Casaleggio, padre fondatore del Movimento insieme a Beppe Grillo. A citarlo, con un post Facebook, è proprio Agnello. Una di coloro che sul finire della consiliatura Raggi fu quasi tentata dall'abbandonare il Movimento, ma non lo fece. "Paolo Ferrara non è nella posizione di poter fare questo mandato in Parlamento - commenta a RomaToday - . Non si deroga alle regole che ci si dà. Grazie a Beppe Grillo si è confermata la regola e a maggior ragione non si deroga, altrimenti equivale a cancellarla".

Chi invece di dare addosso a Ferrara non ha alcuna voglia è Virginia Raggi. Ed è facile capire il perché: non tanto per amicizia o riconoscenza per la vicinanza sovente confermata da parte del consigliere di Ostia, ma soprattutto perché la conferma della posizione del collega può rafforzare le sue istanze di partecipazione alle elezioni politiche. Oggi, 9 agosto, nella chat pentastellata l'ex sindaca avrebbe condiviso un articolo del Blog di Beppe Grillo, datato 13 agosto 2020. E' quello in cui si ricorda agli attivisti di partecipare al voto per la modifica della regola sul doppio mandato e su eventuali alleanze con i partiti tradizionali. Come a dire: "Guardate, il primo mandato da consigliera comunale non vale, posso candidarmi e Conte deve ammetterlo". Ma c'è chi dice che fa male i conti: l'eventuale elezione a Montecitorio per l'avvocata di Ottavia significherebbe essere al terzo mandato, incluso il primo da consigliera comunale nel 2013. E se la regola dice "doppio mandato", perché se ne potrebbero fare tre?

Ferrara, dal canto suo, non ha preso bene le polemiche contro la sua auto-candidatura. "E' ingiusta e triste - ha scritto in una nota - . Ho fatto un'esperienza come consigliere municipale che si è conclusa prima per il commissariamento, poi 5 anni con Raggi e adesso solo 10 mesi. Un consigliere comunale che ha fatto due mandati e si candida alle parlamentarie ha svolto la sua funzione per molto tempo più di me. Rispetto quindi il limite dei due mandati? Assolutamente sì, quindi mi sono presentato".

Ma in tanti suoi colleghi non sono d'accordo. Dalle parti del Parlamento c'è più di un deputato che è convinto: "A Conte non è sfuggito, Ferrara non potrà candidarsi".