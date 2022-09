Elezioni, Fratelli d'Italia contro Zingaretti: "Ha usato il suo ruolo per fare campagna"

"Nicola Zingaretti non ha avuto senso delle istituzioni". L'accusa nei confronti del governatore del Lazio, candidato alle elezioni politiche del 25 settembre in corso in queste ore per un posto alla Camera dei Deputati, arriva dall'intero gruppo consigliare di Fratelli d'Italia in regione, che ha contemporaneamente promosso una segnalazione al Corecom, il comitato regionale per le comunicazioni.

Secondo Laura Corrotti, insieme a Fabrizio Ghera, Antonio Aurigemma, Chiara Colosimo, Francesca De Vito, Massimiliano Maselli e Giancarlo Righini "fare il candidato alla camera senza dimettersi dalla carica di presidente della regione Lazio presuppone un senso delle istituzioni - scrivono in una nota - che Zingaretti non ha avuto in questa campagna elettorale. Infatti, contravvenendo alla normativa vigente sulla comunicazione istituzionale in periodo elettorale, sta utilizzando l’amministrazione regionale per fare propaganda".

Il riferimento è alle ultime uscite pubbliche di Zingaretti, insieme anche ad altri esponenti politici del Pd e rappresentanti delle istituzioni, nelle quali sono stati presentati finanziamenti e progetti che, da quello che denunciano dal partito di Giorgia Meloni, sono considerabili solo annunci privi di riscontri documentali. "Sono giorni che assistiamo a continue conferenze stampa - continua la nota -fatte nella sede della regione Lazio in cui Zingaretti annuncia questa o quella iniziativa. L’ultimo episodio ci ha costretti a segnalare le violazioni al Comitato regionale per le comunicazioni. Convocare una conferenza stampa per presentare un programma di interventi di 100 milioni su Ostia a pochi giorni dal voto non è comunicazione istituzionale ma si chiama propaganda elettorale ed è vietata dalla legge.”

Nella segnalazione al comitato, FdI ricorda il "divieto di svolgere comunicazione istituzionale in periodo elettorale - si legge - che può essere eccezionalmente derogato nei casi in cui l'attività di comunicazione abbia i requisiti di impersonalità e indispensabilità, ovvero sia neutrale nella forma e anche necessaria e indifferibile".

Le conferenze stampa "incriminate" sono quelle del 19 settembre, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, durante la quale è stato presentato un pacchetto di investimenti da 100 milioni di euro per Ostia e quella del 12 settembre, nella sala Tevere della Regione, in occasione della presentazione del “Fondo rimborso libri scolastici”.