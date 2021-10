Elezioni Municipio XII: Tomassetti e Massaro al secondo turno. Molto bene il Pd

Elio Tomassetti, candidato presidente per il Centrosinistra in XII Municipio, andrà al ballottaggio con Pietrangelo Massaro del Centrodestra e lo farà partendo da una posizione di ampio vantaggio. Il 33enne, infatti, ha ottenuto quasi il 40% dei voti, pari a oltre 23.100 preferenze. Un risultato che arriva dopo cinque anni di governo pentastellato guidato da Silvia Crescimanno.

Massaro, esponente di Forza Italia sul quale la coalizioe di Centrodestra ha puntato molto, ottiene comunque il 27,4% con quasi 15.900 preferenze, ma dovrà fare un lavoro quasi improbo in questi 13 giorni fino al ballottaggio per ridurre lo svantaggio. Bene Francesca Severi, che ottiene più voti della lista Calenda Sindaco: 15,83 contro 15,29 con oltre 9.000 preferenze per la candidata. Una dote che avrà il suo peso il 17 e 18 ottobre.

Anche a Monteverde e dintorni flop dei Cinquestelle, anche se meno pesante rispetto ad altri territori: Alessandro Galletti, assessore alla Mobilità uscente scelto al posto di Crescimanno per provare a strappare un secondo mandato ai grillini, non va oltre il 13,08%.

I risultati delle liste: Pd primo partito, Calenda sopra Meloni

Il XII Municipio è uno dei territori in cui il Partito Democratico tiene meglio la sfida con la lista di Calenda: quasi il 26% dei voti pari a 14.000 preferenze e spiccioli. Benissimo la civica Gualtieri con il 6% tondo. Male Roma Futura con l'1,63%, meno anche di Europa Verde che ottiene l'1,78. Sinistra Civica Ecologista invece ottiene il 3,14% e attende il secondo turno anche Demos che conquista intorno al 2%.

Come detto, la lista Calenda Sindaco arriva al 15,29%, meno della sua candidata presidente e un pelo di più di Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni arriva al 15,23%, con la Lega al 5,48%, Forza Italia al 4,03%. Sotto al 2% sia la civica Michetti sia Rinascimento di Sgarbi.

Il Movimento si ferma al 7,4 % mentre la civica Raggi e la lista Roma Ecologista insieme sono poco sopra il 5%, andando a eguagliare i consensi ricevuti dal candidato presidente.