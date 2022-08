Elezioni, Monica Cirinnà rifiuta la candidatura e poi ci ripensa

Nella notte tra il 15 e il 16 agosto la senatrice Pd uscente Monica Cirinnà aveva sbattuto la porta in faccia al segretario Enrico Letta, rifiutando la candidatura al collegio uninominale per il Senato alle elezioni del 25 settembre. A mandare su tutte le furie l'esponente dem è stata la scelta dei territori sui quali giocarsi il terzo mandato consecutivo: i municipi VII, VIII (senza Garbatella), IX e X con anche Fiumicino e Ciampino.

A caldo, con le liste approvate, Cirinnà ha usato parole severe nei confronti del suo partito: "La mia avventura parlamentare può dirsi conclusa - aveva annunciato - domani (il 16 agosto, ndr) comunicherò la mia non accettazione della candidatura. Evidentemente per il Pd si può andare in Parlamento senza di me, è una scelta legittima". Per la senatrice romana, classe 1963, promotrice della legge sulle unioni civili che porta il suo nome "il collegio elettorale proposto è perdente in due sondaggi. Sono territori non idonei ai miei temi e un forte radicamento della destra".

L'assenza della rossa Garbatella (accorpata al collegio numero 2, assegnato a Emma Bonino) ha sicuramente giocato un ruolo decisivo. Evidentemente per Cirinnà non rappresenta una garanzia nemmeno il supporto del marito Esterino Montino, sindaco di Fiumicino da 10 anni. L'onda blu pronosticata dall'istituto Cattaneo nell'analisi dello scorso 9 agosto ha preoccupato la senatrice. Addirittura l'esponente democratica - finita di recente al centro di una nuova polemica per aver chiesto indietro i 24.000 euro trovati un anno fa nel suo terreno a Capalbio, in Toscana - ha parlato di "schiaffo" ricevuto al momento di stilare le liste: "Non sono stata valorizzata - diceva - né a livello territoriale né come dirigente nazionale. Ho passato una notte terribile".

Ma le ore successive allo sfogo hanno portato consiglio. Ieri 16 agosto in una conferenza stampa in Senato, Cirinnà ha fatto dietrofront, non senza lanciare dardi al veleno a Letta: "Il segretario parla di occhi di tigre, io li tiro fuori - ha detto ai giornalisti - ma lo faccio solo per loro, per una comunità. Non è un ripensamento per interesse, ma lo faccio per amore e rispetto delle tantissime persone che mi hanno chiesto di ripensarci". Per Cirinnà "sarà una battaglia difficile, complicata, ma che forse vale la pena fare".

Non prima, però, di averla raccontata tutta: "Il partito regionale del Lazio aveva votato una proposta - svela Cirinnà - cioè Astorre capolista nel proporzionale Lazio 2, Cirinnà capolista nel proporzionale Roma, Ciampino e Fiumicino. Questa proposta è stata portata al nazionale dal territorio, ed era valida fino a 48 ore fa (quindi fino al 14 agosto, ndr). Poi al mio posto è stata preferita un'altra persona (Cecilia D'Elia, ndr)". E il collegio migliore, quello che il centrosinistra conta di vincere senza troppi patemi, è stato dato a Emma Bonino: "Alleati che non sono del Pd" sottolinea la senatrice.