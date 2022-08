Elezioni, la Lega all'attacco di Zevi e Gualtieri sull'emergenza abitativa

La campagna elettorale entra ancora più nel vivo, anche a Roma, dove il torpore del Ferragosto è stato già spazzato via dallo scandalo che ha visto protagonista Albino Ruberti, dimessosi dal ruolo di capo di gabinetto di Gualtieri su pressioni della direzione nazionale Pd. Adesso, con il voto che si avvicina e i comizi che si susseguono, il materiale aumenta. E' il caso dello scontro tra l'assessore Tobia Zevi e la Lega romana.

Salvini a Ostia lancia Battilocchio e i candidati leghisti

Il comizio di Matteo Salvini a Ostia del 24 agosto è stata una gamba tesa in un territorio difficile per il centrosinistra, nonostante gli avversari non siano insormontabili. Lì il Pd ha schierato Patrizia Prestipino, che almeno all'Eur e dintorni può sperare in un certo bacino di voti, ma è più debole a Ostia e sicuramente a Pomezia. Il centrodestra gioca la carta Alessandro Batilocchio, deputato uscente di Forza Italia, nato a Roma, cresciuto a Civitavecchia e più attivo in provincia che altrove come assessore e poi sindaco di Tolfa. Certo è che l'azzurro ha alle spalle un'esperienza da eurodeputato dal 2004 al 2009 e quando ci ha riprovato ha ottenuto anche oltre 20.000 preferenze, non riuscendo ad entrare. Il Terzo Polo ha schierato il renziano Pietro Madonia. Insomma, il risultato non è scontato, ma a Ostia la destra fa breccia e sul mare di Ostia l'altra sera non erano in pochi ad accogliere l'ex ministro degli interni.

Emergenza abitativa

L'ex ministro soffia sul fuoco dell'emergenza abitativa. La frase "la politica assegna le case popolari a Ostia" non è passata inosservata. Ha toccato un tasto dolente, gettando benzina su un fuoco che rimane sempre acceso: la casa per tutti, le case occupate, i racket degli abusivi. Nel 2018 diversi esponenti del clan Spada sono stati condannati in via definitiva per avere creato un giro che metteva al centro gli alloggi popolari: Massimiliano, Ottavio, Maria Dora Spada oltre a Davide Cirillo, Mirko Miserino, Massimo Massimiani e Manuel Granato si beccarono complessivamente oltre 50 anni di carcere. Minacce, sfratti forzosi, una gambizzazione: i giudici riconobbero il metodo mafioso per alcuni di loro. L'argomento brucia. E così Zevi ha alzato la voce: "Salvini parla di cose che non conosce".

Bordoni: "Dove sono i piani Erp di Roma'"

Immediatamente dopo, due candidati della Lega alle prossime elezioni del 25 settembre hanno fatto quadrato intorno al leader di partito, colpendo l'amministrazione Gualtieri: "La nuova direttiva del Pd deve essere quella di urlare sguaiatamente - dice l'ex presidente del X Davide Bordoni - come fa Ruberti contro De Angelia. L'assessore getta il tema dell'assistenza alloggiativa nel calderone della politica, ma si facesse una passeggiata a Ostia dove le case del comune cadono a pezzi". E poi il dito puntato contro il Sindaco "che ha fatto un confronto elettorale in uno stabile occupato, già questo dovrebbe bastare per dare la dimensione dell'orientamento del Pd sul tema". Bordoni poi chiede a Zevi: "Dove sono i nuovi piani Erp di Roma? Andranno oltre il dare soldi ai rom per lasciare i campi e al tentativo di dare diritto di residenza agli occupanti illegali?".

Santori: "Zevi e Gualtieri privilegiani gli abusivi"

Gli fa eco Fabrizio Santori, consigliere capitolino e anch'egli candidato: "Per Zevi e Gualtieri vengono prima gli occupanti abusivi". "Chi rispetta le regole viene costantemente discriminato e lasciato marcire nelle graduatorie - accusa il leghista - dall'inizio della consiliatura sono stati assegnati solo 40 alloggi ed è stata approvata una delibera che aumenta la riserva di alloggi da destinare a chi occupa, senza dimenticare il bonus da 10.000 euro ai rom. Questa è la sinistra che calpesta la legalità e dialoga solo con i nomadi e i movimenti per la lotta per la casa".