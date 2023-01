Elezioni regionali, Rocca detta le priorità: “Saranno trasporti e infrastrutture”

Il programma non è ancora stato pubblicato ed il sito internet "Roccapresidente", come continuano a segnalare gli esponenti delle coalizioni avversarie, non è ancora online. Le interviste rilasciate, i dibattiti a cui ha preso parte, spesso rilanciati in pillole di pochi secondi sui canali social, forniscono però delle indicazioni su quali siano le intenzioni di Francesco Rocca, in caso di elezioni alla presidenza della regione Lazio.

Le priorità di Francesco Rocca

Dopo aver promesso “un’operazione verità sui conti della regione”, in particolare per quanto riguarda la sanità ed aver ricordato che, ad esempio, sfide da affrontare riguardano “la casa e l’occupazione”, Rocca ha messo sul tavolo un altro paio di temi. Nel corso dell’intervista andata in onda su RaiTg24, il candidato del centrodestra ha dichiarato quali saranno le “priorità” in caso di una sua elezione alla guida della regione Lazio.

I trasporti al primo posto

“I trasporti sono la grande priorità. E’ un tema che non solo è legato ala dignità dei nostri pendolari, ma anche per la nostra economia”. Sul fronte del pendolarismo, Rocca ha ricordato il declino che ha caratterizzato la linea ferroviaria Roma Lido che “quando ero giovane vedeva passare 4 treni l’ora, oggi invece è scesa a due”. Se la riduzione dei convogli, e quindi delle corse, danneggia i passeggeri, ci sono altre situazioni trasportistiche, considerate da Rocca prioritarie, su cui bisognerebbe intervenire. Una di queste riguarda il collegamento verso Civitavecchia.

Attenzione ai pendolari ed alle infrastrutture

“Ci sono opere finanziate, come la Orte-Civitavecchia, che non servono come qualcuno ingenuamente ritiene, a mandare al mare chi abita ad Orte – ha sottolineato Rocca – quell'intervento serve invece per fare in modo che il porto di Civitavecchia diventi il più importante del bacino mediterraneo”. Quindi “trasporti ed infrastrutture saranno le priorità” della futura azione di governo regionale, ha ribadito l'ex presidente della Croce rossa italiana davanti le telecamere Rai.

La necessità di investire sul settore trasportistico, d'altra parte, era stata evocata anche di recente nel corso di un confronto a distanza con i principali candidati alla presidenza della regione. In quell'occasione, nella sede di Confcooperative Lazio, Rocca aveva si era lasciato andare a qualche considerazione sui pendolari e gli autotrasportatori incolonnati sulla Pontina. Per superare le interminabili file che si formano su quell'arteria di traffico, “c'è chi vuole l'autostrada, chi le complanari – aveva dichiarato l'ex numero uno della Cri – Vedremo quale sia la scelta più sostenibile, ma dobbiamo partire”. Perché, dopo “10 anni di immobilismo” più volte imputato a Zingaretti, anche l’idea di dare un segnale di discontinuità, può costituire una priorità.