Rocca per la svolta green: “Piano per fotovoltaico ed eolico” 

"L'ambiente per me è una priorità assoluta. Le politiche saranno volte a creare una maggiore resilienza e a tutelare le nostre risorse ambientali”. Francesco Rocca punta sul green. Il candidato presidente alla Regione Lazio per il centrodestra ha annunciato un piano per capire dove allocare il fotovoltaico e l'eolico.

Un piano per fotovoltaico ed eolico

“Lo scempio al lago di Bolsena non lo amo. Sarà opportuno individuare bene le aree idonee, come quelle industriali dismesse o di scarso valore, senza sostituzione agricola se non c'è necessità" - ha detto nel corso di una confronto a distanza con i competitor Alessio D'Amato e Donatella Bianchi nella sede di Confcooperative Lazio.

“Lavoreremo sul dissesto idrogeologico, che è uno dei temi mai affrontati seriamente, e sulla transizione energetica, stando attenti al valore paesaggistico” - ha aggiunto l’ex presidente della Croce Rossa. La presentazione del programma è attesa nelle prossime ore.

Tra i punti fermi lo sviluppo della Pontina e la realizzazione della Cisterna Valmontone. “La Pontina già oggi è satura, con file a passo d'uomo ogni mattina da Pratica di Mare al grande semaforo di via dell'Oceano Atlantico. Ognuno ha la sua idea su come farla. L'ho detto anche ai sindaci di centrodestra. C'è chi vuole l'autostrada, chi le complanari. Vedremo quella più sostenibile ma dobbiamo partire. Zingaretti in 10 anni - l’affondo di Rocca - ha avuto la possibilità di intervenire ma non l'ha fatto". Si infrastrutture e trasporti, a cominciare dalle disastrate ferrovie ex concesse, l’ex numero uno della Croce Rossa ha già allertato il ministro Salvini. Interlocuzione stretta con il governo anche per quanto riguarda la sanità, materia che Rocca conosce bene avendo mosso i primi passi da manager ai tempi della presidenza Storace.

Rocca: "Sanità del Lazio al collasso"

"La situazione della sanità del Lazio è vicina al collasso. Non ne parlo perchè è come sparare sulla Croce Rossa" - ha detto. "Abbiamo un'enorme carenza di personale nella sanità. Questa è una catastrofe. Bisogna anche far ripartire la formazioni di medici e infermieri e dobbiamo riempire le piante organiche. Aprirò su questo un tavolo con il ministro Giorgetti".

Più volte ribadita la volontà di recuperare il Flaminio, Rocca ha anche scherzato sulla propria fede calcistica palesandola: "Io sono della Lazio. Lo dico anche a rischio - ha scherzato - di perdere qualche voto in questa città".