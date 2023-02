Il Pd tiene botta: i "dem" vanno meglio del 2021 e tornano alla percentuale di 5 anni fa

Molto meglio delle amministrative del 2021, sopra al dato nazionale ottenuto alle politiche di settembre 2022 e un pelo sotto al dato delle precedenti elezioni regionali del 2018. Il Partito democratico, nonostante la perdurante crisi interna, contiene l'emorragia di voti rispetto ad altri competitor, uno su tutti il M5S il cui crollo è verticale e irrefrenabile. Alessio D'Amato, fermatosi al 33,5% rispetto al 53,9% di Francesco Rocca, perde sonoramente la corsa alla Pisana ma permette al suo partito di "tenere botta". "Ho fatto meglio di Zingaretti", ha rivendicato lunedì sera lo stesso (ormai) ex assessore alla sanità. Ed è vero.

Il Pd tiene botta con il 20% nonostante la sonora sconfitta

Per carità, non si vuole dare terreno fertile all'ottimismo di alcuni esponenti dem - il segretario nazionale Letta in primis - che hanno rivendicato il ruolo di prima forza d'opposizione in Lombardia e nel Lazio, dove il centrodestra ha fatto incetta di preferenze tra i pochi elettori che si sono trascinati alle urne. Però è un dato inconfutabile quello che vede il Pd non arretrare rispetto a 5 anni fa e soprattutto rispetto alle più recenti tornate. Con i circoli territoriali impegnati già dalla sera della sconfitta a chiamare a raccolta gli iscritti, per votare in vista del congresso del 26 febbraio, il Pd ha ottenuto oltre 313.000 voti, pari al 20,2%.

Alle amministrative del 2021 andò malissimo: Pd peggio di FdI e Calenda

Il 25 settembre 2022, giorno delle elezioni politiche che hanno permesso a Giorgia Meloni di essere nominata presidente del Consiglio, il Pd si fermò al 19%. Andando ancora indietro nel tempo, le amministrative del 2021 videro la lista del Pd toccare il dato più basso: il 16,4% dei voti con poco più di 166.000 preferenze. Un dato passato quasi in sordina grazie al successo al ballottaggio di Roberto Gualtieri, diventato primo cittadino lasciandosi dietro Enrico Michetti. Ma un anno e mezzo fa la lista di Carlo Calenda, candidato sindaco di Azione, andò meglio del Pd: oltre 193.400 voti pari al 19,1%. In quell'occasione il giovane partito dell'ex ministro dello sviluppo economico mise in discussione il predominio del Pd nei municipi della Ztl, come il I e il II, facendo bene anche in III. A dirla tutta andò meglio anche Fratelli d'Italia, sopra al 17%. Era solo l'antipasto: una battaglia persa senza troppi morti in vista di sfide molto più importanti all'orizzonte.

D'Amato meglio di Zingaretti, con l'affluenza dimezzata

Come dicevamo, D'Amato dal suo comitato di Portonaccio davanti ai giornalisti ha rivendicato di aver fatto meglio di Nicola Zingaretti. L'ex assessore alla sanità ha ottenuto oltre 581.000 voti, il 33,5%. Il neodeputato Nicola Zingaretti, dimessosi da governatore del Lazio il 10 novembre scorso, nel 2018 si fermò al 32,9% con poco più di 1 milione di voti. Sì, è il doppio, ma lo fu quasi anche l'affluenza di cinque anni fa: il 66,7% contro il 37,20% del 12 e 13 febbraio 2023. Nella miseria attuale delle urne, Mr Vaccino si è indubbiamente distinto per non aver perso terreno, anzi lo ha guadagnato rispetto ad illustri predecessori, che all'epoca avevano già 5 anni di amministrazione alle spalle. La lista del Pd, alle regionali attuali è al 20,2% (oltre 313.000 voti). Ed è effettivamente la seconda forza nel Lazio dopo Fratelli d'Italia al 33,6% e di molto sopra a M5S (avversari) e al Terzo Polo (alleati), rispettivamente all'8,5% e 4,9%.

Pd "locomotiva" di un centrosinistra sgangherato

Quindi, alla fine della fiera, nel leccarsi le ormai ripetute e numerose ferite, i dem che si preparano a scegliere tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein per la segreteria nazionale possono affermare, molto banalmente, di non aver perso più voti di altri. E di essere indiscutibilmente la locomotiva di uno sgangherato centrosinistra che non vede altre forze capaci di rivendicare ruoli decisivi: il nuovo coordinamento composto da Europa Verde e Sinistra Civica Ecologista, nato a scopi elettorali e poi ufficializzato anche in Campidoglio, raccoglie poco più delle briciole. Bonelli e Smeriglio si fermano sotto il 3%. A settembre 2021 Sinistra Civica Ecologista (che contava, però, anche i candidati di Fratoianni e Fassina, oggi con i 5S) prese il 2%, Europa Verde lo 0,9.