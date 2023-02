L’appello finale di Bianchi, D’Amato e Rocca: candidati a confronto su sanità, rifiuti e trasporti

Una settimana poi il Lazio andrà al voto. Sanità, il termovalorizzatore per Roma, i trasporti e le infrastrutture: su questi temi caldi e ricorrenti si sono confrontati su Sky TG24 i tre candidati principali alla presidenza della regione: Donatella Bianchi del M5s, Alessio D’Amato per il centrosinistra e Francesco Rocca del centrodestra.

Elezioni Lazio, il confronto tra candidati

E’ la sanità, materia di competenza regionale, la questione su cui i cittadini chiedono risposte e provvedimenti seri che possano migliorarla. “C’è da abbattere le liste di attesa che sono mortificanti”, il primo a rispondere è Rocca.

Sanità e liste di attesa

“Per alcune prestazioni bisogna attendere anche sedici mesi, nei pronto soccorso spesso si resta per giorni sulle barelle in corridoio aspettando un posto letto che, nel 2023, viene richiesto con il fax”. Una sanità da riorganizzare e riavvicinare ai cittadini secondo l’ex presidente della Croce Rossa oggi in corsa per lo scranno più alto della Pisana. “La sanità del territorio è completamente smantellata: nel 2011 c’erano 72 strutture ospedaliere, oggi ne abbiamo solo 56. Dati che dimostrano il fallimento. Bisogna dare dignità ai cittadini del Lazio”. “Ripartire dalla medicina territoriale per dare risposte al problema delle liste d’attesa e della migrazione sanitaria, che è inaccettabile”, il punto di partenza per Bianchi. “Bisogna rafforzare il primo livello d’intervento e bisogna poi guardare agli ospedali cercando di investire sulla sanità pubblica, immaginando che quella privata possa essere complementare per alleggerire quella pubblica. Senza conflittualità e competizione”. La candidata del M5s sottolinea poi come nel Lazio manchi il personale sanitario, circa 10mila persone, e invoca la stabilizzazione dei medici. “C’è bisogno poi di potenziare l’assistenza sanitaria domiciliare per anziani e famiglie con familiari che hanno patologie”. “Veniamo da una lunga stagione di commissariamento dove la destra ci aveva portato: 1 miliardo e 900mila euro di disavanzo nel 2006, 1,6 nel 2007 (accusa respinta da Rocca ndr.)”, ha detto D’Amato che è anche assessore uscente. “Sono intanto aumentati i livelli essenziali di assistenza. Sono previsti sei nuovi ospedali nella nostra regione. Bisogna potenziare la sanità del territorio, potenziare l’assistenza domiciliare integrata per gli over 65 e puntare a una grande digitalizzazione”.

Gestione dei rifiuti e termovalorizzatore

“Oggi la tecnologia ci offre soluzioni alternative, impiantistica innovativa molto meno inquinante”. Bianchi si schiera contro il termovalorizzatore per i rifiuti di Roma. “Si confonde la raccolta con lo smaltimento. Si racconta ai cittadini che il termovalorizzatore, che brucerà rifiuti per i prossimi trent’anni, sarà la soluzione al problema della raccolta differenziata che non funziona in città. Bisogna partire da quella, con un programma serio e una serie di investimenti”. Per la candidata del M5s “il punto è avviare quell’economia circolare virtuosa che ci porterà a trasformare i rifiuti in un’occasione anche di guadagno e riduzione delle tasse per i cittadini”.

“Va chiuso il ciclo dei rifiuti. Per chiuderlo occorrono gli impianti”, sottolinea D’Amato. “Oggi la situazione vede un riempimento delle discariche che è la cosa peggiore che si può fare, con questi rifiuti che girano per tutta Italia. Bisogna aiutare il sindaco di Roma a chiudere il ciclo e ad aumentare i livelli di raccolta differenziata: le due cose non sono in antitesi tra loro”. “Per chiudere un ciclo bisogna aprirlo. Il problema - ha fatto notare Rocca - è che questo ciclo non si è mai aperto. Hanno approvato il piano rifiuti solo pochi mesi fa, il Pd ha avuto dieci anni per fare un piano rifiuti e dare una risposta. Invece hanno fatto questo gioco di auto-commissariarsi per ingannare i cittadini. In realtà il termocombustore serve, è essenziale. Però bisogna educare e lavorare perché la differenziata diventi una risorsa”.

Il potenziamento dei trasporti e delle ferrovie

Potenziare i trasporti e la rete su ferro. Su questo i candidati sono tutti d’accordo. “Puntare sulla mobilità su ferro. Rimangono due questioni importanti da affrontare, ma già incardinate: la Roma-Lido e la Roma-Viterbo. Un tema molto importante è anche il mare, su cui noi dobbiamo ragionare fortemente sullo sviluppo del porto di Civitavecchia”, dice D’Amato. “Quando si parla di trasporti sembra di sparare sulla Croce rossa. Siamo all’anno zero”, commenta Rocca. “La Roma-Lido e la Roma-Viterbo erano già priorità. E poi le infrastrutture stradali: la Cisterna-Valmontone, la Orte-Civitavecchia. Sono state opere trascurate nonostante fossero state finanziate. E infine Rieti, non c’è ancora la ferrovia, non c’è un progetto serio che colleghi Roma a Rieti”.

“Dare risposte alle decine di migliaia di pendolari che ogni giorno raggiungono la capitale in condizioni assurde. Ho fatto la Roma-Viterbo e non credevo ai miei occhi, una situazione inaccettabile. La Regione - esorta Bianchi - deve assumersi la sua responsabilità. Sui trasporti iniziamo a incrociare le risorse del Pnrr, quindi io guardo alle mobilità sostenibili oltre che al completamento di tutte le reti necessarie per rilanciare questa regione e la sua economia. Bisogna adeguare la funzionalità alle esigenze moderne di sicurezza e di equilibrio tra i modi”.

I fondi del Pnrr nel Lazio

Una boccata d’ossigino per la regione potrebbe arrivare dai fondi del Pnrr. “Tra Pnrr e Fondi di programmazione strutturale europea sono circa 17 miliardi. Per cui veramente un piano Marshall per la nostra Regione”, ha sottolineato D’Amato. “Bisogna puntare sulla sfida della doppia transizione: la transizione ecologica e la transizione digitale. Accompagnare le nostre piccole e medie imprese, le industrie. Questi fondi devono essere destinati soprattutto allo sviluppo, all’occupazione e ad aiutare il sistema delle pmi alla transizione digitale”. “Queste risorse dovranno essere spese con un cambio di passo radicale”, è perentoria Bianchi. “Parto dalla transizione ecologica, da quei 70 miliardi di euro che arriveranno e che dovranno accompagnare le imprese e nuovi modelli di produzione e di consumo e quindi anche il rilancio del turismo e di un’economia sana e sostenibile verso un futuro di benessere per questa regione”.

“Una delle priorità è l’infrastruttura digitale”, sottolinea Rocca. “Sull’obiettivo 6, le case della salute e gli ospedali di comunità: il problema è che queste strutture su cui sono stati posti i fondi del Pnrr nel Lazio rischiano di rimanere solo un valore patrimoniale per la Regione. Tanto debito, perché i fondi poi si devono restituire, non sono tutti regalati. Cos’è accaduto, invece? Non ci sono i medici. Quindi quando fai qualcosa devi anche saper programmare. Mancano medici e infermieri, quindi queste case della salute quando saranno pronte come verranno riempite se non abbiamo le risorse umane? Questa è la triste condizione del Lazio. Mentre invece sono importanti la telemedicina, la teleassistenza, le nuove tecnologie, fare di tutto per avvicinare la sanità ai cittadini con ogni risorsa tecnologica”.

Giubileo e grandi eventi: le sfide che attendono il Lazio

Tra le prime grandi sfide per il Lazio c’è il Giubileo 2025. D’Amato propone una task force “per supportare l’amministrazione comunale e tutto il resto dei comuni a ricevere al meglio i 40 milioni di pellegrini previsti”. Bianchi esorta a lavorare su rigenerazione urbana, sul decoro, “su quello che deve essere un biglietto da visita che noi con il Giubileo proporremo come immagine dell’Italia nel mondo”. Rocca rimprovera al centrosinistra la mancata programmazione “si doveva fare di più per essere pronti, per chiudere l’anello ferroviario. Tante opere sono incompiute. Bisogna rafforzare i pronto soccorso. Garantire un’accoglienza di qualità. Fare in modo che Roma e tutto il Lazio possa beneficiare. Per fare questo bisogna accelerare quelle opere di viabilità che possano rendere fruibili le nostre province anche ai pellegrini”.

Gli appelli al voto di Bianchi, D'Amato e Rocca

Poi gli appelli finali. “Non ne faccio una questione di poltrone. Voglio rappresentare la società civile. Quando sarò presidente di questa Regione farò esattamente così. In questi giorni, girando per il territorio, ho incontrato tantissime persone spaventate, preoccupate, qualcuna disperata. Perché oggi con una certa urgenza bisogna fare delle cose, a cominciare dalle bonifiche che stanno avvelenando la vita di moltissimi cittadini del Lazio. Quindi faccio un appello al voto: chiedo a tutti di andare a votare. Poi chiedo a tutti di andare a votare me, naturalmente, perché voglio rappresentare un progetto nuovo, lascio gli slogan agli altri, parlo di un voto alla fiducia, alla persona che vuole bene ai giovani, che cerca di aiutare chi rimane indietro e che crede in un’aria nuova, quella che spero vogliano respirare con me”, ha detto Bianchi.

“Credo sia sotto gli occhi di tutti il fallimento di dieci anni di politica di Zingaretti e D’Amato. Le condizioni della sanità, della viabilità. Non hanno voluto bene a questa regione. Se ne sono completamente disinteressati. Occorre tornare a prendersi cura, delle persone più fragili, degli esclusi. Ritornare a occuparsi delle nostre province. Tornare a dare un volto a questa bellezza meravigliosa. Vogliamo prenderci cura anche del potenziale delle nostre imprese, che sono mortificate dall’assenza di accompagnamento della nostra regione”, l’appello di Rocca.

D’Amato: “Dico agli elettori che sono elezioni importanti e innanzitutto bisogna andare a votare. A me preme dire di valutare i risultati, la forza dei risultati, ciò che è stato fatto. Oggi abbiamo una Regione più solida, più forte. Il modello di gestione del Covid lo voglio riportare in tutti i settori produttivi e sociali di questa Regione”.

L'appello finale prima del voto

La campagna elettorale è al rush finale. I candidati si dovranno misurare con l’esito delle urne. C’è chi è convinto del risultato. “Io vincerò”, ha detto D’Amato. Ma in caso contrario proseguirà il proprio impegno all’opposizione: “Rimarrò in consiglio regionale a fare opposizione seria e costruttiva”. “Sento un vento positivo. Nel caso, rimarrei in Regione Lazio. Sarebbe un’opposizione senza sconti ma leale”, ha detto Rocca. “Consegno ai cittadini la scelta di quello che dovrà essere il mio futuro e il mio impegno. Rispetterò la volontà degli elettori. Non ho deciso - la risposta di Bianchi - cosa farò in caso di sconfitta”.