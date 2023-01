Elezioni Lazio 2023: come gli elettori con gravi infermità possono votare da casa

Domenica 12 febbraio dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì 13 febbraio dalle 07:00 alle 15:00 i cittadini del Lazio saranno chiamati a votare per eleggere il Presidente della Regione e il Consiglio Regionale.

Roma Capitale ha programmato un servizio rivolti agli elettori affetti da gravissime infermità. Loro infatti potranno votare nel proprio domicilio previa richiesta.

Il servizio è rivolto alle persone affette da malattie tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.

Per effettuare la richiesta, scadenza lunedì 23 gennaio 2023, bisogna consegnare la domande a mano, o spedirla attraverso raccomandata o inviarla via pec (protocollo.servizielettorali@pec.comune.roma.it ) a: Roma Capitale - Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 minuti, Direzione Centrale Servizi Elettorali, Ufficio Liste Ospedaliere, via Luigi Petroselli 50, 00186 Roma