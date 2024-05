Pd, Zingaretti e Schlein aprono a Portonaccio la campagna elettorale per le Europee

Parte dal "Monk" al Portonaccio la campagna elettorale di Nicola Zingaretti ed Elly Schlein per le elezioni Europee dell'8 e 9 giugno. Nel locale dove la segretaria annunciò la sua partecipazione alle primarie del partito e nel quartiere dove il sindaco Roberto Gualtieri ha festeggiato la vittoria al ballottaggio contro Enrico Michetti.

Al via la campagna elettorale di Schlein e Zingaretti

Schlein e Zingaretti sono rispettivamente al primo e secondo posto della lista del Pd per il Centro Italia, collegio che riunisce Lazio, Marche, Umbria e Toscana. La loro candidatura in coppia era notizia ufficiosa già da inizio anno, poi si è andata man mano ufficializzando, finché non è stata varata in direzione nazionale il 20 aprile. Al "Monk", sulle note di "Human" dei Killer, dei Coldplay, Springsteen, Oasis, U2 e pure i Dire Straits, davanti a una nutrita platea (anche con molti giovani), inizia il percorso che da qui all'8 giugno servirà ai due deputati per rastrellare decine di migliaia di preferenze nelle quattro regioni.

Chi c'era in platea

In prima fila ad ascoltare i due candidati ci sono il sindaco Roberto Gualtieri, il segretario regionale Daniele Leodori e quello romano Enzo Foschi, la coordinatrice della segreteria nazionale e consigliera regionale Marta Bonafoni e la coordinatrice della campagna elettorale Pd Giulia Tempesta, consigliera capitolina che oltre a Zingaretti sta lavorando per la campagna del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. C'è anche un ex segretario romano del Pd, Matteo Orfini.

"Combattiamo gomito a gomito"

Piove su Roma e Schlein inizia a parlare: "A me l'onere e l'onore di tirare la volata. Il 2 giugno faremo una grande manifestazione a Roma contro l'autonomia e il premierato. Parlate con gli amici, con i colleghi. Fate il vostro pezzo, lì dove noi non arriviamo. Andiamo a vincere in Europa per creare lalternativa a questa destra". "Grazie per avermi ributtato nella mischia - scherza Zingaretti - la mischia siamo noi. Combattiamo gomito a gomito nelle piazze, a giugno sarà uno scontro drammatico, durissimo. Combattiamo per la speranza e l'alternativa - chiude - dopo l'Europa anche in Italia".

"Aborto diritto fondamentale"

Schlein attacca Meloni e fissa dei punti politici imprescindibili: "Il governo è ossessionato dagli immigrati e non vede gli emigrati. La destra vuole portarci indietro". E ancora invoca il superamento della "Bossi-Fini" sugli immigrati e sempre sul tema: "Mai più accordi con la Guardia costiera libica". Difende l'aborto che definisce "diritto fondamentale" e sulle coppie gay rilancia "un matrimonio ugualitario. tanto parlano di matrimonio tradizionale, pochi ce l'hanno". Chiude il discorso gridando "viva il Partito democratico e viva l'Italia antifascista".