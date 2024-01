Europee 2024, il fattore Zingaretti dietro l'addio di Smeriglio al Pd

Massimiliano Smeriglio lascia il Pd, a cinque mesi dal voto per il rinnovo del Parlamento europeo a Bruxelles. Eurodeputato uscente, il leader politico della Garbatella "rossa", ex vicepresidente della Regione Lazio dal 2013 al 2019, ha annunciato in una intervista a Il Manifesto una scelta che ha definito "difficile". Ma al di là delle accuse al partito di non aver sposato molte delle sue battaglie (su ambiente, patrimoniale, guerra in Ucraina, Gaza), sembra ci possa essere un risvolto elettorale. E di mezzo ci sarebbe, come spesso accade, il" fattore Z": Nicola Zingaretti.

Europee 2024, tandem Zingaretti-Schlein

Con le date delle prossime elezioni europee già fissate (8 e 9 giugno, insieme alle amministrative) iniziano a farsi più seri i discorsi nei partiti per decidere chi sarà nelle liste delle varie circoscrizioni elettorali. Ricordiamo che quella centrale ha 15 posti a disposizione e raccoglie Lazio, Toscana, Umbria e Marche, una popolazione di oltre 12 milioni di persone. Storicamente è il Lazio ad esprimere i primi due eletti e il tandem sul quale si starebbe lavorando al Nazareno sono due: Nicola Zingaretti ed Elly Schlein.

Il fattore Z dietro l'addio di Smeriglio

Ed è così che si capisce quanto può avere influito il "fattore Z" nella decisione di Massimiliano Smeriglio. Eletto nel 2019 a Bruxelles nelle fila del Pd con oltre 73mila preferenze, l'ex vicepresidente della Regione Lazio oggi non verrebbe più ricandidato in una posizione utile - e con la necessaria convergenza politica - per trattenersi altri cinque anni in Belgio. "Non nascondo un dissenso politico importante - ha spiegato l'europarlamentare a Il Manifesto spiegando il suo addio -, ma in un grande partito non dovrebbe essere un problema. C’è una assenza di agibilità determinata da logiche territoriali autoreferenziali. Sempre le stesse". E chissà che queste logiche, non specificate da Smeriglio, non siano proprio quelle che vogliono Zingaretti al 90% candidato a giugno nella circoscrizione Italia Centrale. E che il suo ex numero 2 alla Pisana non le abbia abbondantemente intuite, optando per uno smarcamento verso sinistra.

Nel Pd, non per il Pd

Quella sinistra di matrice "garbatelliana", mai abbandonata da Smeriglio. Un cordone ombelicale di ferro che nel 2021 ha fatto sì che venisse creata una lista, quella di Sinistra Civica Ecologista, che ha portato all'elezione in assemblea capitolina di Alessandro Luparelli e Michela Cicculli, alla nomina ad assessore di Andrea Catarci e alla potente riconferma di Amedeo Ciaccheri alla presidenza dell'VIII municipio con il 46% dei voti, risultato ben più che lusinghiero se confrontato alla fatica fatta da altri colleghi di centrosinistra. E nel febbraio 2022 all'elezione del suo ex caposegreteria, Claudio Marotta, in consiglio regionale con una lista ad hoc, Verdi e Sinistra. Insomma, Smeriglio - fa notare qualcuno a microfoni spenti - nei cinque anni a Bruxelles avrebbe portato avanti più che altro le sue battaglie, le sue e i suoi candidati nei momenti chiave. E adesso per lui non c'è più spazio.

I nomi su Roma

Per quanto i discorsi siano ancora in via di definizione, il nome di Zingaretti è quello che si può sentire più nitidamente tra le varie voci che si rincorrono: "Al 90% sarà lui" è l'informazione che RomaToday ha potuto raccogliere, già prima dell'annuncio di Smeriglio. L'attuale deputato Pd - che in caso di elezione a Bruxelles libererebbe il seggio per Patrizia Prestipino - potrebbe correre in tandem con la segretaria Elly Schlein, oppure con un altro nome scelto dal nazionale, per esempio la scrittrice e matematica Chiara Valerio. Inoltre, le tre donne attualmente a Bruxelles dovrebbero essere quasi sicuramente riconfermate: le romane Camilla Laureti (membro della segreteria nazionale) e Daniela Rondinelli, la toscana Beatrice Covassi. Come successo tra il 2019 e il 2022, anche chi si troverà dopo la quinta posizione in lista potrà avere delle ottime possibilità di subentrare, tra altri incarichi (come successo con Simona Bonafè, eletta in Parlamento un anno e mezzo fa) e cambi di circoscrizione (Pietro Bartolo, quota Demos). Uno scorrimento che fa gola e apre le porte, anche in corsa, addirittura a chi ottiene poco più di 20mila preferenze, come successo a Beatrice Covassi cinque anni fa.

Tutti con "Zinga", anche Mancini

Come accennato poco sopra, la candidatura e conseguente elezione a Bruxelles di Zingaretti avrebbe un primo immediato effetto a cascata su Patrizia Prestipino. Deputata dal 2018 al 2022, l'ex assessora provinciale (quando alla presidenza c'era proprio Zingaretti) non ha mai digerito di essere stata messa in secondo piano dal partito, al momento di decidere le candidature per le Politiche di settembre 2022. Si aspettava un posto nei listini bloccati o un collegio uninominale più facile, invece le sono toccate Ostia e Pomezia dove ha vinto, senza sorprese, la destra. E la rottura con l'allora segreteria regionale del Pd, rappresentata dal compianto Bruno Astorre, è stata inevitabile. Da quel momento in poi l'ex insegnante delle scuole superiori si è avvicinata sempre di più al cerchio magico del deputato Claudio Mancini ed è diventata consulente di Gualtieri in Città Metropolitana. L'effetto benefico della sua elezione al Parlamento Europeo sulla corrente manciniana, quindi, sarebbe un'ulteriore garanzia per Zingaretti di ricevere l'appoggio di tutti.

Dalle Europee al rimpasto in Campidoglio

Come più volte è stato detto e scritto, le elezioni europee saranno uno spartiacque anche per il governo della città. Roberto Gualtieri ha superato i due anni di mandato senza toccare nulla nella squadra degli assessori, a differenza di quanto successo ai più recenti predecessori (Alemanno, Marino, Raggi). Ma le voci di un rimpasto ciclicamente si ripetono e dopo giugno sono tutti convinti che accadrà qualcosa. E in questo caso, occhio proprio a Smeriglio. Se la sua (probabile) candidatura alle Europee con Alleanza Verdi-Sinistra non si trasformasse in un secondo mandato, il suo nome potrebbe tornare in gioco per il rimpasto.

E in questo caso a metterlo sul tavolo potrebbe essere Goffredo Bettini, il "guru" del centrosinistra romano e non solo, "deus ex machina" di molte operazioni politiche degli ultimi vent'anni e oltre. In un post Facebook del 27 gennaio, subito dopo l'uscita dell'intervista di Smeriglio, Bettini ha fatto capire che un progetto all'orizzonte potrebbe esserci. Anche perché, va detto, è con la sua eredità di voti da eurodeputato uscente (90mila preferenze) che ha contribuito al successo di Smeriglio nel 2019: "È stato un protagonista del governo della Regione negli anni migliori di Zingaretti; sono sicuro continuerà ad esserlo a Roma con il Sindaco Gualtieri". La frase non è passata inosservata. Certo è che per Gualtieri sarebbe una grana non da poco e mettersi in casa una figura così ingombrante, rappresenterebbe una criticità anche più grossa di quelle da risolvere. Senza dimenticare che la sinistra extra Pd in giunta è già rappresentata da Andrea Catarci: sarebbe lui a fare spazio all'ex vicepresidente della Regione, in una sorta di lotta fratricida tra figli di Garbatella? Operazione difficile da immaginare, quasi impossibile.