Scontro tra Smeriglio e Marino. L'ex sindaco ha già spaccato l'Alleanza Verdi-Sinistra

L'ex sindaco di Roma Ignazio Marino è diventato eurodeputato dopo le ultime elezioni europee. Lo ha fatto con Alleanza Verdi-Sinistra, scelto dai Verdi di Angelo Bonelli, come candidato indipendente al Centro e al Nord Ovest. E il collegio dove ha preso più voti è quello del Centro, nella "sua" Roma governata per soli due anni tra rimpasti di giunta, dimissioni, litigi e agguati della maggioranza. La sua scelta è stata mal digerita dai nuovi compagni di avventura: Marino così taglia fuori Marilena Grassadonia, l'attivista Lgbtqia+ che lavora per Gualtieri.

Marino come Totti: "Io scelgo Roma"

Marino ha rivendicato appena martedì 18 giugno la scelta di essere nominato europarlamentare del Centro Italia: "E' come chiedere a Francesco Totti se è della Roma", ha scritto su Facebook il chirurgo e professore della Philadelphia University. Andando a smuovere sentimenti che nella Capitale bisogna maneggiare con cura. E infatti c'è chi non ha gradito, ma non tanto per l'accostamento al Capitano, quanto per gli effetti della scelta del Marziano.

Gli attacchi di Smeriglio

Marino, infatti, leverà il posto a Marilena Grassadonia, responsabile dell'ufficio diritti Lgbtqia+ di Roma, scelta dal Sindaco ormai due anni fa per ricucire il rapporto tra l'amministrazione e la comunità. A quanto pare riuscendoci. Massimiliano Smeriglio, che nel Centro Italia è arrivato terzo, doppiato da Marino, non ottenendo la rielezione a Strasburgo, nella serata di ringraziamento organizzata alla Villetta Social Lab a Garbatella non ha risparmiato aspre stoccate all'ex sindaco. "Se ci si paragona a Totti - ha detto Smeriglio di fronte alla comunità che ne ha sostenuto la candidatura - bisogna avere a cuore la città e la squadra, in questo caso Avs, i suoi militanti, i partiti che la compongono, chi distribuisce i volantini e chi la rappresenta in Campidoglio e in Regione".

La vendetta del chirgurgo

A questa parte di alleanza, cioè la Sinistra Italiana che a Roma non è andata diretta su Ilaria Salis (candidata, tra l'altro, nel Nord e nelle Isole, non a Roma) ma ha cercato di portare voti a Smeriglio e Marilena Grassadonia, non va giù che Marino abbia sfruttato l'occasione delle Europee per tornare ad essere una spina nel fianco del Pd romano e della giunta capitolina. Il neo deputato europeo ha dichiarato guerra al termovalorizzatore e alle politiche sui rifiuti del primo cittadino, ha più volte espresso delusione per le modalità di governo e ancor prima di divisione delle nomine in giunta da parte di Gualtieri, secondo il chirurgo frutto sempre delle solite logiche che lui aveva provato (inutilmente) a combattere. Sulla scelta del collegio, però, Marino su Facebook ha sottolineato: "Io sono stato eletto solo qui, non altrove - scrive rispondendo a chi lo critica - che cosa dovrei fare, dimettermi da eurodeputato e tornare a insegnare negli Stati Uniti, così lascio spazio ad altri? Se me lo chiedete lo faccio. Sarebbe fare come chi è andato dal notaio nel 2015".

"Mettere da parte vecchi rancori"

Ma per Smeriglio "vicende personali e vecchi rancori", come le chiama l'ex eurodeputato senza però citare esplicitamente Marino, non possono mai corrispondere al bisogno di rafforzare "un’idea collettiva di come va rigenerata la sinistra". "Rispettare Roma e lavorare per il suo presente e futuro dovrebbe essere un imperativo condiviso" ammonisce l'ex vicepresidente della Regione Lazio. Uno che adesso non ha più ruoli né incarichi pubblici. Chissà ancora per quanto.