A Roma una city escape per celebrare i valori europei, tra indizi ed enigmi da decifrare

A Roma una city escape per celebrare i valori europei. Il 9 maggio, a meno di un mese dalle elezioni europee (6-9 giugno), l’ufficio in Italia del Parlamento europeo e la start-up Garipalli lanciano una city escape con l’obiettivo di diffondere la cultura e il senso di appartenenza all’Europa.

Come si svolgerà la city escape a tema Europa

Le city escape sono esperienze con le quali i turisti-giocatori, attraverso una serie di indizi ed enigmi da risolvere, vengono guidati alla scoperta di diverse aree della città, rivivendo storie basate su eventi e fatti storici realmente accaduti. Con l’intento di diffondere la cultura e il senso d’appartenenza all’Europa, l’ufficio in Italia del Parlamento europeo ha avviato una collaborazione con Garipalli, start-up nel settore culturale, per il lancio di una city escape il 9 maggio che vedrà coinvolto, come punto di partenza, lo spazio interattivo Esperienza Europa a Roma dedicato a David Sassoli, l’ex presidente del Parlamento europeo è scomparso l'11 gennaio 2022. La city escape permetterà di scoprire l’identità europea di Roma attraverso scrittori e intellettuali europei che hanno vissuto la città. I partecipanti cammineranno per Roma risolvendo enigmi a carattere culturale e storico, e riscoprendo i suoi angoli nascosti. Ad accompagnare i giocatori sarà un a guida d’eccezione: Cicerone. L’esperienza sarà disponibile dal 9 maggio al 9 giugno e sarà gratuita .Per iscriversi cliccare su questo link. L'iniziativa è patrocinata dal Parlamento europeo come parte della campagna di sensibilizzazione #UsailTuoVoto.