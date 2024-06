Le europee e l'eterna conta delle correnti nel Pd Roma. Fallisce la spallata di Mancini a Leodori

Siamo costretti a ripeterci, ma come successo già nell'analisi post elezioni regionali di febbraio 2023, va detto ciò che è inconfutabile: le elezioni (in questo caso Europee) servono al Pd quasi più per contarsi internamente che per arrivare al risultato di eleggere i propri candidati.

La conta eterna nel Pd

La sfida è sempre la stessa, cioè tra gli ex Ds di Claudio Mancini e i popolari ex Margherita di Dario Franceschini, che nel Lazio si affida alla guida di Daniele Leodori. Un possibile ultimo atto dello scontro tra due anime in perenne sofferenza, che avrebbe dovuto sancire il predominio dei "manciniani". I numeri dicono che non è stato così, anzi.

Chi sosteneva Ricci

Prima di addentrarci in ciò che è successo a Roma e nel Lazio a livello di preferenze, è doveroso specificare come fossero distribuite le correnti nel sostegno dei vari candidati. Su Matteo Ricci, sindaco uscente di Pesaro e presidente delle Autonomie Locali Italiane, hanno fatto convergere la propria influenza i deputati Claudio Mancini e Roberto Morassut, il sindaco Roberto Gualtieri e una parte della sua giunta (Alessandro Onorato e Tobia Zevi su tutti), la presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli e Antonio Stampete (entrambi ex AreaDem, ora hanno fondato Radici Democratiche), la capogruppo Valeria Baglio (che, però, a RomaToday non aveva esplicitato l'appoggio) Giulia Tempesta, Riccardo Corbucci, Antonella Melito, Lorenzo Marinone. Anche il guru del centrosinistra, Goffredo Bettini, si è speso per Ricci.

Chi sosteneva Nardella

Dario Nardella, sindaco uscente di Firenze, ex braccio destro di Matteo Renzi in Toscana, era il terzo nome di AreaDem. Il segretario regionale del Pd Daniele Leodori lo ha portato con convinzione insieme al tandem nazionale Elly Schlein-Nicola Zingaretti, convincendo a supportarlo anche alcuni consiglieri capitolini quali Giovanni Zannola, Cristina Michetelli e Yuri Trombetti. Un sostegno che ha rappresentato una delle motivazioni di rottura con tre consiglieri che un tempo erano di AreaDem, cioè Celli, Stampete e Alemanni, insofferenti (a vari livelli) per quello che la presidente dell'Aula ha considerato un "diktat".

AreaDem "vince" il Lazio

Proprio la fuoriuscita dello zoccolo duro dei popolari in Campidoglio, in parte finiti a rimpolpare le fila dei sostenitori di Gualtieri, sembrava potesse preannunciare una sconfitta sonora di AreaDem a Roma e nel Lazio. I numeri, però, raccontano un'altra storia. Secondo quanto riportato dal ministero dell'Interno (11.751 sezioni registrate su 11.829 totali, aggiornate alle 12:51 dell'11 giugno), nel Lazio il candidato scelto da Franceschini e Leodori ha ottenuto 47.025 preferenze, 8.299 più del candidato di Mancini e Bettini. Inoltre, dalla corrente popolare del Pd rivendicano di aver contribuito in maniera rilevante al risultato di Nicola Zingaretti ("siamo stati gli unici a spingerlo veramente", afferma un'anonima fonte bene informata), che nella nostra regione ha preso solamente 216 preferenze in meno della capolista Schlein. Molto buono anche il risultato di Camilla Laureti, eurdeputata uscente: 33.233 preferenze in tutto il Lazio. Perché la citiamo? Perché nell'ultima settimana di campagna elettorale AreaDem si è spesa anche per lei, tanto che su Roma città l'ex giornalista dell'Ansa è andata addirittura sopra Nardella.

Gli equilibri in provincia di Roma

Se ci si sposta ad analizzare i numeri di tutta la provincia, i rapporti non cambiano al di là di singole situazioni: Dario Nardella ha guadagnato 33.508 preferenze, contro le 30.312 dell'omologo Matteo Ricci. Per fare qualche esempio: a Guidonia Montecelio, comune di 80mila abitanti, Ricci è finito dietro a Zingaretti, Nardella, Laureti e Schlein (in quest'ordine) con 499 preferenze. E' la stessa città in cui, un anno e mezzo fa, la candidata di AreaDem Emanuela Droghei arrivò terza dopo Leodori ed Eleonora Mattia, prima di Mario Ciarla (oggi capogruppo Pd in Regione), che invece spopolò su Roma città. A Tivoli, comune dove è molto forte da decenni il manciniano Marco Vincenzi, Ricci è finito davanti a Nardella per sole 14 preferenze. A Mentana il pesarese è sopra all'ex sindaco di Firenze per un solo voto. A Monterotondo (dove Riccardo Varone è stato riconfermato sindaco), è emerso indubbiamente più Ricci: 143 preferenze in più. A Pomezia, Ricci finisce dopo Alessia Morani (non riconfermata a Strasburgo, lei aveva il sostegno degli ex Base Riformista di Patrizia Prestipino), Camilla Laureti, Beatrice Covassi e ben 522 preferenze sotto Nardella. Non quotato il risultato a Zagarolo, comune dove è cresciuto Leodori: 609 voti per Nardella, 37 per Ricci.

I numeri nella Capitale

E' nell'area comunale di Roma che il sindaco uscente di Pesaro è riuscito a mettere il naso avanti: 18.096 voti contro i 16.716 di Nardella. Un distacco di 1.380 preferenze che,però, secondo alcuni non è un risultato lusinghiero per chi si è mosso in maniera importante al fine di spostare consenso. Lo stesso Ricci, in una dichiarazione dell'11 giugno ripresa dall'agenzia Dire, mette in fila tutti i suoi sponsor: "La mia candidatura è nata da un patto fra la provincia italiana e la Capitale: ringrazio dunque Goffredo Bettini, Claudio Mancini, Roberto Gualtieri, Roberto Morassut, Enrico Gasbarra, i consiglieri regionali e comunali per la loro generosità". A Roma, però, è andata bene pure Laureti, anzi: è andata meglio di Dario Nardella (+159 preferenze).

E come dicevamo poco sopra, Laureti nell'ultima settimana di campagna elettorale ha beneficiato dell'appoggio di AreaDem, che si è andato ad aggiungere a quello degli ex zingarettiani, riuniti intorno a Massimiliano Valeriani. Diversi amministratori locali ed esponenti Pd più vicini all'ex assessore regionale hanno votato e fatto votare Zingaretti, Schlein e appunto Laureti: "Una donna competente che ha sfiorato i numeri di candidati ben più illustri e sponsorizzati", ha rivendicato Valeriani stesso a RomaToday.

Tutto ciò comporterà dei cambi all'interno della giunta Gualtieri? Non sembra proprio, almeno non per motivi legati agli equilibri tra popolari ed ex Ds: "Il prossimo fronte è quello delle amministrative nel 2027", dicono tutti.