Europee, ecco i candidati del Lazio che hanno firmato il manifesto anti-abortista dei Pro Vita

Difendere la vita umana, contrastare l'aborto come "valore comune" delle istituzioni UE, dichiarare l'utero in affitto illegale contrastandone la pratica "in difesa dei bambini e al loro diritto ad avere una mamma e un papà". Sono solo alcuni dei punti chiave del manifesto di Pro Vita in vista delle prossime elezioni Europee dell'8 e 9 giugno. Un manifesto, come altri simili presentati a ogni tornata elettorale, che già diversi candidati hanno sottoscritto impegnandosi a rispettarlo in caso di vittoria.

I Pro Vita guardano a Strasburgo

L'associazione antiabortista, presieduta da Antonio Brandi ma portata nelle tv e sui social da Maria Rachele Ruiu e Jacopo Coghe, tiene molto a stringere forti relazioni con esponenti della politica locale e nazionale. Per poter influire maggiormente nelle istituzioni. Per questo rappresenta un passo importante aver ottenuto l'appoggio di nomi come quello di Vannacci, tra gli altri. Il capolista della Lega in tutte le circoscrizioni, però, non è certo l'unico. Ad oggi sono esattamente 30 ma sembrano destinati ad aumentare.

I candidati "laziali" che appoggiano la onlus

Nel Lazio, oltre a Roberto Vannacci della Lega (che è ligure, ma si candida anche nel Lazio per approdare a Strasburgo), spiccano i nomi del due volte ex sindaco di Terracina Nicola Procaccini, dell'ex consigliere regionale Francesco Artenisio Carducci, della viterbese Antonella Sberna e del consigliere del Centro Storico Stefano Tozzi per Fratelli d'Italia.

Lobbying "pro life" contro utero in affitto ed educazione gender

Pro Vita&Famiglia vuole indirizzare così il voto delle elettrici e degli elettori di tutta Italia, facendo virare le preferenze "sui candidati che hanno o avranno sottoscritto il Manifesto di impegni valoriali e che tocca i principali temi di interesse dell’associazione" si legge in una recente nota nella quale si dà notizia della presentazione del testo in Senato. I punti principali sono sei: difesa della vita umana e contrasto all’introduzione dell’aborto come “valore comune” nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; piano di sostegno economico e sociale alla famiglia e alla vita nascente; contrasto all’utero in affitto e difesa del diritto dei bambini a una mamma e un papà; promozione della libertà educativa dei genitori e opposizione all’ideologia gender a all’agenda Lgbtqia+, in particolare nelle scuole; difesa dei risparmi delle famiglie dalle politiche “green” fondate su un ambientalismo radicale anti-natalista; contrasto all’iper-sessualizzazione e all’iper-digitalizzazione dei minori con maggiore regolamentazione dell’uso di smartphone e dei social network.

Coghe (Pro Vita): "Europa troppo progressista, auspicio è cambiarla"

"Ciò che chiediamo ai candidati firmatari è di impegnarsi a portare avanti queste istanze in sede europea - ha spiegato Jacopo Coghe - . Oggi la linea politica europea è fortemente orientata in senso progressista. Pensiamo alla risoluzione con cui il Parlamento Europeo l’11 aprile ha auspicato l’inserimento dell’aborto nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, o al fatto che si sia condannato l’utero in affitto solo nel caso di sfruttamento e non come pratica sempre criminale e disumana. Il nostro auspicio e obiettivo con questo Manifesto è quello di iniziare a far cambiare rotta all’Europa dopo l’8 e il 9 giugno".