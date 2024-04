Europee, il M5S nel Lazio va in attacco con Morace. In lista anche Pacetti e Tamburrano

Il popolo Cinquestelle si è espresso, le liste del Movimento per le prossime elezioni Europee sono chiuse. Per l'Italia Centrale, quindi anche per il Lazio, la capolista è stata indicata dal presidente Giuseppe Conte ed è Carolina Morace.

Il M5S sceglie Carolina Morace capolista

Nata a Venezia, Morace è una ex calciatrice ed allenatrice che ha trascorso una parte importante della sua carriera a Roma. Ha giocato in due fasi differenti con la maglia della Lazio, allenando poi la squadra femminile che ha portato alla promozione in serie A. Giuseppe Conte l'ha indicata tra i nomi a sua discrezione, pescati nella società civile. Dietro di lei, nella lista per il collegio dell'Italia Centrale, c'è Dario Tamburrano.

Tornano Tamburrano e Pacetti

Tamburrano, classe 1969, è stato europarlamentare col M5S dal 2014 al 2019. Non è riuscito ad essere rieletto nel 2019, fermandosi al quinto posto per preferenze ottenute. Diploma al liceo Avogadro in zona Trieste-Salario, laurea in Odontoiatria alla Sapienza, è la sua professione da quasi trent'anni. Un altro che qualche esperienza politica ce l'ha è Giuliano Pacetti, capogruppo del M5S durante il mandato di Virginia Raggi in Campidoglio. Dopo qualche anno di pausa, prova il difficilissimo salto a Strasburgo.

Gli altri romani

Romana è anche Giusy Esposito, da Roma sud. Diploma classico al "Seraphicum" dell'Eur, ha accumulato titoli e specializzazioni accademiche tra Sapienza, Roma Tre e "Unicusano" per poi approdare in Parlamento come assistente del gruppo Cinquestelle. A giugno 2023 ha vinto un posto in Agenzia delle Entrate, dopo aver collaborato anche con la vicepresidenza del Senato durante il Governo giallo-verde. Valentina Fazio, invece, da Roma se n'è andata molto presto per lavorare in Nord Europa, prevalentemente a Monaco di Baviera. Ma anche da lì la 53enne - che da oltre 20 lavora all'Ufficio Brevetti - non ha mai smesso di votare e sostenere il M5S, partecipando anche ai primi meetup tedeschi.

E ancora. A Roma è nata anche la fisioterapista Stefania Volpi, impiegata per la Fondazione Santa Lucia. E' di Ferrara ma è stata adottata da Larina la 32enne Federica Lauretti. Emanuele Ceccato, dal quadrante sud e ovest della Capitale, proverà il salto in Europa. Ha contribuito alla stesura della mozione capitolina del M5S per il ponte ciclopedonale Pian Due Torri-Valco San Paolo e ha dato vita al gruppo territoriale dell'VIII municipio dell'Appia Antica, nominato poi vice-rappresentante.

Fuori Marrazzo del Partito Gay

Non sarà della gara Fabrizio Marrazzo, fondatore del Partito Gay-Solidale Ambientalista Liberale. Aveva preso parte, insieme alla co-fondatrice Marina Zela, alle parlamentarie online, superando il primo turno. Ma qualcuno - rimasto anonimo - ha sollevato questioni di regolamento facendo notare che entrambi sono militanti di un altro partito, nonostante l'iscrizione al M5S dal 2022 e una precedente candidatura alle Politiche. "Le polemiche sterili e strumentali di attivisti anonimi, dettate dalla paura di perdere la possibilità di essere candidati, soprattutto dopo la nostra vittoria al primo turno, non ci saranno più - ha fatto sapere Marrazzo - . Il nostro partito è un valore aggiunto al Movimento e siamo già al lavoro per valutare insieme candidature e programmi e aiuteremo sicuramente altre persone candidate a fare approfondimenti su temi che volevamo portare, in quanto crediamo che l’obiettivo da raggiungere siano i diritti LGBT+ che sono più a rischio ogni giorno che passa". Alla fine Giuseppe Conte non li ha scelti nemmeno nel suo listino bloccato.