Europee, Ricci (Pd): "Rafforzerò il mio rapporto con Roma. Una nuova area intorno al mio nome? Siamo uniti e compatti"

Con una lunghissima esperienza da amministratore locale in terra marchigiana, Matteo Ricci si prepara alla sfida delle elezioni Europee. Coordinatore dei sindaci Pd, presidente delle Autonomie Locali, a Roma ha trovato uno dei trampolini più solidi nella sua corsa ad un seggio a Strasburgo.

La candidatura del pesarese, sindaco della sua città dal 2014 e ancor prima a capo della provincia, viene supportata da una metà abbondante del Pd romano: dai deputati Claudio Mancini e Roberto Morassut, passando per il "cerchio magico" di Roberto Gualtieri in Campidoglio (i consiglieri Giulia Tempesta e Riccardo Corbucci su tutti, ma anche la capogruppo Valeria Baglio, gli ex AreaDem Svetlana Celli e Antonio Stampete), fino ai consiglieri regionali Mario Ciarla ed Eleonora Mattia. Senza dimenticare il guru Goffredo Bettini. Ricci ha iniziato nella Capitale la sua campagna nel Centro Italia ed è qui che si trovava nella serata di giovedì 30 maggio, in un casale di via di Vigna Pia, presentato da Mancini come "il nostro candidato". RomaToday lo ha intervistato per capirne sensazioni e intenzioni.

Sindaco, lei viene ripetutamente eletto a ogni carica amministrativa della sua provincia e città, da ormai 15 anni. A Strasburgo si potrebbe sentire un po’ mancare la terra (marchigiana) sotto i piedi?

"Sono davvero molto legato alla mia terra, ma l’idea di rappresentarla in Europa mi riempie di orgoglio. Da buon europarlamentare se eletto farò come tutti la spola fra la mia terra e le sedi europee, Bruxelles e Strasburgo. E ovviamente sarò spesso a Roma. Questo, ne sono certo, mi permetterà di avere un legame ancora più forte con le Marche, con la Capitale, ma anche in generale con il nostro Paese. Vengo dalla provincia e dico sempre che noi provinciali dobbiamo correre più degli altri per mostrare il nostro valore. Dobbiamo essere di provincia, ma non provinciali: piedi per terra - anche nel contesto europeo - e sguardo rivolto verso l'alto. Infine, un dettaglio personale. Mio nonno ha lavorato in Belgio da minatore, a Charleroi, dove è morto, come tanti altri lavoratori italiani. Mio padre ha vissuto lì. Ho, dunque, un forte legame con quel Paese."

In che modo l’esperienza da primo cittadino le sarà utile nel caso in cui venisse eletto al Parlamento Europeo?

"La concretezza dell’amministratore locale, che ogni giorno si deve misurare con i problemi dei cittadini e deve dare risposte, anche in tempi brevi – diciamolo - è utile sempre, sia nel nostro Paese sia nel Parlamento europeo. Sicuramente mi porto una cultura amministrativa che tiene insieme visione e pragmatismo quotidiano, che penso sia utilissima in Europa. E poi una politica popolare, perché credo che solo con un linguaggio e un atteggiamento popolare si sconfiggono i populisti. In questi anni ho sempre parlato con le persone, le ho ascoltate (sono anche andato a cena nelle loro case quando ho pensato e creato “Un sindaco in famiglia”!) e ho cercato sempre di creare col prossimo un legame di semplice rispetto. Questo mi porterò in Europa."

È arrivato a Roma in bici per aprire la campagna elettorale, un po’ alla Marino. Nella Capitale la sua candidatura è sostenuta da Claudio Mancini, Roberto Morassut e anche Goffredo Bettini. Possibile che intorno al suo nome stia nascendo una nuova area nel Pd?

"Sono onorato del sostegno che ricevo da un intellettuale così come è Goffredo Bettini, una persona che, negli anni, ho cercato di ascoltare per trarre da lui ispirazione e riflessioni utili al mio agire politico. Allo stesso modo, ringrazio i parlamentari Claudio Mancini e Roberto Morassut per il loro supporto in questa straordinaria esperienza della campagna elettorale. Ma non parlerei di aree: il Partito Democratico deve proporsi come leader della coalizione di centrosinistra, forte, unito e compatto. Solo così possiamo proporci come una autorevole alternativa al governo di centrodestra che, nelle ultime settimane, sta già mostrando di essere alle corde. Scontri sulle riforme, fondi mancanti nel bilancio: è finita la luna di miele del Paese con Giorgia Meloni, il Partito Democratico deve andare alla riscossa e le europee saranno il primo spartiacque."

Come ha trovato Roma? Che città le è sembrata?

"Ho trovato Roma una città che sta cambiando, viva e in fermento. Vedere oggi che Roma, nonostante alcuni disagi, è una città piena di investimenti dimostra che non solo è una città che sta costruendo il futuro, ma una città che è in grado di attrarre quegli investimenti pubblici. Roma si sta preparando ad accogliere il grande evento che l’attende il prossimo anno, ovvero il Giubileo. Il sindaco Roberto Gualtieri sta impegnando tutte le sue energie nel ripristinare al meglio il tessuto urbano della Capitale. In questo contesto, i fondi Pnrr sono stati fondamentali per venire incontro alle richieste dei cittadini: strade migliori, mobilità pubblica incentivata. Roma è sicuramente una città complessa, una bella sfida per un sindaco, ma se si ha visione, determinazione e pragmatismo anche le sfide più difficili possono essere vinte. E Gualtieri li ha."

Parliamo di Pnrr. Pochi giorni fa ha attaccato il Governo, “reo” di essere molto indietro su scuola e università. Secondo lei l’UE ci punirà per questa lentezza? Cosa dobbiamo aspettarci?

"Sono molto preoccupato, e non sono il solo, per i ritardi del governo sul Pnrr. Mi auguro non ci siano conseguenze sarebbe un'occasione sprecata. Il Governo Meloni, come dicevo, sta dimostrando di aver condotto sinora politiche economiche inefficaci. I numeri hanno la testa dura: hanno elaborato una Legge di Bilancio basata su una crescita del Paese stimata all’1,2% quando la realtà dice che il Pil sta crescendo dello 0,6%. Con una legge di bilancio fatta per due terzi a debito e un buco di 20 miliardi, Giorgia Meloni e il Ministro Giancarlo Giorgetti dove andranno a trovare le risorse necessarie? Proveranno a effettuare altri tagli su welfare ed enti locali, così come hanno proposto nei giorni scorsi, proprio legando i tagli ai fondi ottenuti dai comuni dal Pnrr. Ma i comuni, se dovessero affrontare ulteriori tagli, si troverebbero a non poter mettere a terra i progetti già in cantiere: ci troveremmo dinanzi a disagi per i cittadini, che vedrebbero venir meno infrastrutture e servizi attesi, e ulteriori ritardi nella realizzazione delle opere del Piano. A quel punto, sì, l’Ue non potrebbe far altro che sanzionarci."

Un consiglio che si sente di poter dare a Gualtieri, da sindaco a sindaco. E un consiglio che, invece, vorrebbe ricevere (o a ha ricevuto) da Gualtieri, ex parlamentare europeo?

"Gualtieri è stato uno degli europarlamentari italiani più influenti che abbiamo avuto e a lui chiederò consiglio su come lavorare al meglio. All’inizio della sua esperienza gli avevo consigliato di stare il più possibile tra la gente e mi pare lo stia facendo molto bene."