Europee, Smeriglio (AVS): "Dopo le elezioni bisogna lavorare a un'ampia coalizione che batta la destra. La giunta Gualtieri non si tocca"

Per sei anni è stato il vicepresidente della Regione Lazio, ancor prima era stato eletto deputato. Poi, nel 2019, è volato in Belgio per fare la spola tra Strasburgo, Bruxelles e la "sua" Garbatella, nelle vesti di eurodeputato eletto da indipendente nelle liste Pd. Massimiliano Smeriglio l'8 e il 9 giugno alle prossime elezioni europee ci riprova, per ottenere un secondo mandato, stavolta tornando all'ovile. Quell'Alleanza Verdi-Sinistra che racchiude e sintetizza la sua esperienza politica di sinistra, pacifista e ambientalista: "Il tentativo di riformare il Pd con la segreteria di Zingaretti è fallito, non c'è stata presa di coscienza di quanto stava accadendo".

A RomaToday, a pochi giorni dal voto, racconta il modo in cui vorrebbe che l'UE si ponesse all'interno dello scacchiere internazionale, ma anche la sua visione politica su Roma. E dà un consiglio al partito di Elly Schlein: "Bisognerebbe dare più ascolto a un intellettuale di calibro come Goffredo Bettini".

Onorevole, a gennaio ha annunciato l’addio al gruppo Pd, che è scaturito da una incompatibilità di posizioni su ambiente e guerra.

“Gli ultimi due anni sono stati piuttosto faticosi. Mi sono trovato spesso in dissenso con la delegazione su aspetti come la transizione ecologica, la normativa sugli imballaggi, i pesticidi, il nucleare. Mi sono trovato in contrasto ogni volta che si è votata l’equiparazione tra fascismo e comunismo, una forzatura politicista su un dibattito storico. Lo posso comprendere da un ungherese o un polacco, da un italiano no perché il movimento operaio comunista ha costruito la nostra Costituzione. Il dissenso più grande c'è stato su questioni come la pace e la guerra, la subordinazione all’agenda atlantica e una corsa al riarmo che non condivido".

In effetti lei anche di recente ha attaccato l'UE e gli Stati, compresa l'Italia, che corrono a rinforzare l'artiglieria.

"L’Europa dovrebbe essere più ambiziosa e più autonoma, lavorare per un’agenda di pace e de-escalation, portare avanti un'azione diplomatica e negoziale sia sull’Ucraina sia sul massacro quotidiano a Gaza. In quest’ultimo caso per 5 volte abbiamo provato a votare il cessate il fuoco senza esito perché si faceva finta di non vedere cosa stesse succedendo. Quindi da parte mia c’è stato un sostanziale e costante voto di dissenso e alla fine ho fatto la mia scelta, che mi ricongiunge alla mia storia personale".

Il suo allontanamento dal Pd è storia recente o ha origini più antiche?

"Io nel 2019 ero candidato da indipendente, c’era una promettente rigenerazione del Pd con Nicola Zingaretti. È andato tutto abbastanza male, con le sue dimissioni durissime e la contestuale denuncia del malcostume nel partito, ma purtroppo non è seguito nessun dibattito, anche a partire da Zingaretti stesso. Per me la storia col Pd era finita anche prima di quest'anno. Io sono stato il coordinatore nazionale di quell’esperienza, di 'Piazza Grande'. Non c’è stata autoriforma, né processi di democratizzazione veri. La storia per me era bella che conclusa".

Tornando alla guerra in Ucraina: cosa andrebbe fatto per evitare l'escalation?

"Sono due anni che si investono soldi nel riarmo, Italia Francia e Germania si sono messe di nuovo a produrre tantissime armi. Abbiamo legittimamente sostenuto la resistenza ucraina ma il risultato ce lo abbiamo davanti agli occhi. Il sostegno strategico sul campo e la diplomazia sono fasi già espletate, ma l’Europa non ha svolto alcun ruolo di negoziazione finalizzata alla pace. A meno che qualcuno pensi che la guerra si risolva destituendo l’autocrate Putin andando fino a Mosca, scelta che direi assai improbabile e che ci porterebbe sull’orlo di un burrone, allora bisogna trattare. Politicamente sin qui l’Europa che guarda al centrodestra non ha avuto ambizione e forza di svolgere questo ruolo".

Qualche tempo fa lei ha criticato l’UE perché è stata troppo soft e attendista su Gaza e Israele. Ora sembra che l’atteggiamento sia cambiato, oppure c’è ancora molto da fare?

"Ogni passo verso il cessate il fuoco è benedetto. Mentre noi parliamo di strategie, ogni giorno muore qualcuno. Bene il piano di Biden, tuttavia osservo che ancora una volta non siamo noi a svolgere questa funzione di mediazione, ma altri. L’Europa non può svolgere il ruolo esclusivo di deterrenza militare, perché non è nella sua storia. Dovrebbe svolgere quella diplomatica. Oggi non lo sta facendo".

Sul termovalorizzatore di Roma Alleanza Verdi-Sinistra è sempre stata contraria, pur mantenendo la sua collocazione in maggioranza. Qual è la sua posizione e cosa pensa succederà in futuro?

"Io sono culturalmente contro l’incenerimento dei rifiuti, perché questi impianti inquinano. Per le direttive europee l’incenerimento è la penultima tra le peggiori modalità di gestione del ciclo e quindi continuo questa battaglia. Avs non ha ambiguità, ha espresso le sue perplessità. Noi siamo per l’economia circolare, per la modificazione a monte della quantità di rifiuti e imballaggi, sulla responsabilità sociale e ambientale delle imprese. Nessun imbarazzo. Siamo persino perplessi che questa decisione sia stata inserita nei poteri straordinari per il Giubileo. Forse si doveva fare una discussione più laica e coraggiosa in consiglio. Tuttavia prima dall’Ulivo e poi dalla destra abbiamo imparato le ragioni dell’unità della coalizione. Per noi dopo il fallimento delle ultime esperienze di centrosinistra, del centrodestra e dei 5 stelle, si impone la responsabilità di dire la propria, difendere i propri punti programmatici continuando a valutare e monitorare, ma non in una dimensione meccanica in cui se non condividiamo qualcosa dobbiamo mettere in crisi l’amministrazione. I romani meritano un governo stabile, plurale, che discute e prova a tirar fuori Roma dal pantano."

Queste Europee avranno conseguenze anche sulla giunta capitolina? Si aspetta un rimpasto?

"Assolutamente non è auspicabile, stanno lavorando sodo e bene. Devono scalare una montagna, cioè ridare dignità ordinata e ordinaria a Roma, come città internazionale e cosmopolita che guardi e parli al mondo dopo anni di chiacchiere e provincialismi. Non vedo connessioni con le Europee. Al comune di Berlino o Madrid non discutono di questo, non capisco perché dovremmo farlo noi".

Quindi non teme che per tutelare gli equilibri nel Pd, possa rimetterci Avs?

"Mi pare uno scenario lunare. Gualtieri è sindaco di una delle più grandi città al mondo, non è il capo del Pd né di una corrente. Sarebbe curioso che si innescasse un meccanismo del genere a seconda degli equilibri interni al Pd. Sarebbe una sciagura per tutti, per la città e per la sinistra. Dobbiamo concentrarci tutti per il bene della città e io da eurodeputato ho sempre lavorato per il bene di Roma".

Goffredo Bettini si è rammaricato moltissimo del suo addio. C’è chi è convinto che la sosterrà, in silenzio, dividendosi tra lei e Ricci. Ci crede?

"Bettini è uno straordinario dirigente politico italiano e la sinistra è fortunata ad averlo dalla sua parte. Il Pd dovrebbe essere un po’ più consapevole di questa fortuna. Sono contento per le parole di stima che ha espresso nei miei confronti, mi fanno piacere. Lo hanno fatto anche Roberto Morassut (deputato, ndr), Enzo Foschi (segretario romano, ndr), Massimiliano Valeriani, ma io la mia scelta l’avevo fatta. Bettini da militante del Pd è impegnato nella campagna del Pd, ha dei candidati a cui tiene molto, penso a Ricci e Tarquinio che ha un profilo pacifista molto specifico. Non c’è commistione, nessuna ambiguità. Se chiedi a Conte o a Calenda o ad Arianna Meloni se hanno buona considerazione del sottoscritto, penso troverai attestati di stima nei miei confronti, ma ognuno è impegnato nella sua campagna per il proprio partito. Io mi batto per Avs”.

Il Pd dovrebbe dare più retta a Bettini sull'importanza di un'alleanza ampia nel centrosinistra?

"Bettini fa battaglie a viso aperto, quasi a mani nude, espone il suo punto di vista e costruisce alleanze e relazioni. Ha scritto su questo un bellissimo libro. Il campo largo sarà la necessità del dopo europee, perché se saremo in grado di dimostrare che le due ipotetiche coalizioni hanno numeri comparabili, vuol dire che il centrosinistra largo sarà competitivo contro la coalizione di destra-centro. Questo significa da una parte dover realizzare la propria opzione soggettiva (quindi individualmente Avs, Pd, 5S, liberali) dall’altra sentire la responsabilità nazionale di costruire l’alternativa a Giorgia Meloni. Costruire una convergenza e un progetto alternativo per il Paese. Bettini lavora a questa opzione da vent’anni e la dimostrazione che è la strada giusta è che ogni volta che ci siamo divisi malamente, come successo per esempio durante la segreteria di Enrico Letta, abbiamo perso."

Qualora non dovesse riuscire ad entrare a Strasburgo, che progetti ha?

"Io in genere quando mi candido lo faccio per arrivare. Il dibattito su Ilaria Salis e sulle possibili rinunce per farla entrare? Non esiste, Ilaria prenderà una barca di voti. Questo problema non si pone. Io resto un dirigente e militante politico, c’ero prima, ci sarò dopo. Non sono una meteora che appare e scompare. Per me quello che conta è la dimensione politica, una corsa che faccio con tante e tanti compagni presenti ovunque, dalla Regione alle province ai municipi. Rimarrò al servizio della sinistra".

E' fantascienza immaginarla a Palazzo Senatorio?

"E' fuori luogo. Non c'è alcuna possibilità che si concretizzi un mio impegno nella giunta Gualtieri, ho scelto l’Europa e poi stanno andando bene, una giunta composta da assessori molto bravi, alcuni sono amici. Andrea Catarci è straordinariamente bravo ed è un assessore generoso nel suo modo di lavorare. Terrei a ricordare che non ho mai fatto campagne elettorali avendo paracaduti: nel 2013 mi sono dimesso da parlamentare per fare il vicepresidente del Lazio, nel 2018 ho condotto la civica per Zingaretti, contribuendo alla elezione di due consiglieri, senza essere candidato. Nel 2019 ero tredicesimo in lista per le Europee, da indipendente e prima della campagna elettorale mi sono dimesso da vicepresidente della Regione Lazio. Il mio è un percorso chiaro. Quando faccio le cose ci credo, con l’ambizione di essere eletto.

Che risultato prevede per AVS?

"Saremo la vera sorpresa a queste Europee, faremo un risultato importante. Non penso che faremo fatica ad arrivare al 4%, ma andremo ben oltre, con una pattuglia di europarlamentari battagliera che difenderà la pace, la transizione ecologica, la giustizia sociale, la lotta a fianco del femminismo e contro la violenza di genere. Finalmente avremo una forza ecosocialista, ambientalista di sinistra all'interno delle istituzioni continentali".