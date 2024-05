Europee, Marino (AVS): "Deluso da Schlein. Ora i romani pagheranno caro il termovalorizzatore"

Dopo essere stato fatto fuori dalla sua stessa maggioranza, abbandonato dal suo stesso partito, Ignazio Marino prese la porta di Palazzo Senatorio per uscire senza più voltarsi. Era l'ottobre 2015. Neanche un anno dopo, sembrava potesse riprovarci come indipendente per fare un dispetto al Pd degli "accoltellatori", come li chiamò sin dall'inizio. Ma fu un bluff. Il chirurgo ex dem, docente a Philadelphia, se ne tornò negli Stati Uniti a riprendere il lavoro lasciato per governare Roma. Adesso, però, è tornato: "I'm back" (sono tornato), ha detto il 4 aprile a Palazzo Grazioli mentre si ripresentava alla stampa affiancato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. L'ex primo cittadino, il "marziano", vuole un seggio a Strasburgo e ha accettato la corte dei Verdi.

A RomaToday, a distanza di nemmeno dieci giorni dal voto per le elezioni Europee, spiega i motivi del suo ripensamento e non lesina (come sempre accade) critiche e attacchi al Pd, alla segretaria Elly Schlein e al sindaco Roberto Gualtieri.

Professore, lei è tornato in politica dopo dieci anni. Perché?

"Ho molto riflettuto su questa scelta, anche perché questi sono stati nove anni straordinari a Philadelphia, dove sono tornato a fare il mio lavoro universitario nel campo dei trapianti di organi. Però credo che ci troviamo di fronte ad un momento veramente difficile per tutti noi, con le guerre, i cambiamenti climatici e aggiungo con la crisi dei sistemi sanitari nazionali in tutto il continente Europeo. Ricordiamo tutti, durante l’emergenza pandemica, le promesse di maggiori investimenti nella sanità, per l’ammodernamento degli ospedali, per aumentare i posti letto in rianimazione, per dare salari più dignitosi ai nostri medici e infermieri (che oggi sono vergognosamente i più bassi d'Europa). Poi però, finita l’emergenza, poco o nulla è stato fatto. Addirittura, i fondi Pnrr, che erano stati destinati per superare questa difficile situazione in tutto il continente europeo ed erano dedicati in gran parte proprio alla sanità, sono stati, per così dire, “rimodulati” per l’aumento della spesa militare. Per comprare armi, strumenti di morte invece di mezzi per salvare le vite. Certo siamo di fronte ad una guerra, anzi a più guerre, che mai avremmo immaginato proprio nella nostra Europa".

Quindi qual è la sua soluzione?

"Io ritengo che l’unica risposta possibile sia quella della diplomazia, per trovare un accordo di pace, non certo quello di produrre e distribuire armi uccidendo centinaia di migliaia di civili e mutilando migliaia di arti di bimbi innocenti. Io dico più ospedali e meno armi e, se sarò eletto al Parlamento Europeo, questa sarà il mio impegno quotidiano".

Si candida con Alleanza Verdi-Sinistra, ma è inevitabile chiederle che cosa sia il Pd oggi per lei, a distanza di tanto tempo dall’ormai famigerata defenestrazione a suo danno.

"I Verdi hanno accettato di candidarmi come indipendente: condizione per me essenziale rispetto alle ferite e alla sofferenza che provai dieci anni fa. Quello che è avvenuto nel 2015, quando con una inedita alleanza politica tra i consiglieri del Pd e quelli della destra, gli eredi del Movimento Sociale Italiano, sono stato allontanato dal Campidoglio, si è verificato un atto contro la democrazia. Perché 24 politici di professione hanno cancellato il voto di 700mila romane e romani. E non con una democratica votazione di sfiducia nella sede istituzionale, l’assemblea capitolina, ma andando di nascosto da un notaio. Una beffa e un insulto non a me, bensì alla democrazia. Quello è stato un punto di non ritorno anche per il Partito Democratico, che non ha mai spiegato quell'evento antidemocratico. Sono stato uno dei fondatori del Pd e nel 2009 mi candidai anche alla segreteria del partito. Credo che di quegli ideali, di quella voglia di cambiamento, sia rimasto poco o nulla".

Lei è espressione di Europa Verde, mentre Sinistra Italiana sostiene Smeriglio. Si sente di aver scombinato un po’ gli equilibri di queste Europee piombando su Roma a bordo della sua bici?

"Come accennavo, io mi candido come indipendente con Verdi, proprio perché voglio sostenere i principi in cui veramente credo, senza compromessi. Se sarò eletto mi iscriverò al gruppo dei Verdi Europei, che insieme a Popolari e Socialisti, rappresentano una grande forza politica, con idee e visioni che condivido fortemente, specialmente riguardo ai cambiamenti climatici e alla transizione ecologica".

Qualora dovesse riuscire ad entrare a Strasburgo, quale sarà la sua prima battaglia?

"Mi impegnerò sin dal primo giorno affinché vi sia maggiore attenzione al tema della sanità pubblica. L’Europa è sempre stata un modello, dai tempi della Germania di Bismarck, per quanto riguarda la sanità. Oggi tutti i sistemi sanitari pubblici sono in crisi, per mancanza di risorse e perché forte è la spinta a favorire la sanità privata rispetto a quella pubblica. Io vorrei proporre di dare sanzioni a quei paesi che non rispettano, ad esempio, tempi adeguati nella programmazione delle liste di attesa. Non è possibile che una persona che deve effettuare una PET per verificare se abbia delle metastasi in questa Regione, viene indirizzata in Molise, con un appuntamento a tre mesi".

L’Europa da tempo mette il termovalorizzatore all’ultimo posto tra gli interventi da fare per chiudere il ciclo dei rifiuti. Gualtieri lo farà costruire ad Acea. Che ne pensa? Si poteva evitare?

"La scelta di costruire il più grande termovalorizzatore in provincia di Roma mi risulta incomprensibile. Se, come prevede il Sindaco, Commissario per i rifiuti (Roberto Gualtieri), si costruirà un inceneritore per bruciare 600mila tonnellate all'anno di rifiuti, la conseguenza è che si immetteranno nell'aria di Roma e dintorni 600mila tonnellate di CO2. Quindi 'carbonizzeremo' attivamente la nostra Regione. L’Europa punta alla decarbonizzazione e noi facciamo un inceneritore pericoloso per la salute e sostanzialmente inutile. In più, dal 2028, romane e romani dovranno pagare una tassa, sotto forma di sanzione all'Europa, per ogni tonnellata di CO2 che l'inceneritore immetterà nell'aria. Una vera sconfitta per tutti noi, anziché puntare sulla raccolta differenziata, sul riuso dei materiali, sul riciclo, e su tecnologie più moderne come i biodigestori, che convertono i rifiuti organici domestici e gli scarti agricoli in energia non inquinante, si costruisce questo “mostro” tra la Capitale e i Castelli di Roma. Sono stato in quelle zone e le persone sono terrorizzate, indignate e molto arrabbiate, anche perché non c'è stato un ascolto della popolazione. E, infatti, è una decisione presa con poteri commissariali e senza consultazione popolare. L'opposto di quello che un partito che si definisce democratico dovrebbe fare".

Tira in ballo il Pd. All'inizio la scelta sembrava soprattutto di Gualtieri.

"Mi ha deluso Elly Schlein (la segretaria nazionale del Pd, ndr) che, quando si candidò diceva no all'inceneritore e no all’aumento delle spese militari. Quando è diventata segretaria, ha approvato l'inceneritore più grande d'Europa balbettando che ormai la scelta era stata fatta, mentre in realtà non era stata neanche avviata la gara pubblica per la costruzione né le procedure per l'acquisto dei terreni. Procedure sulle quali la Procura di Roma ha già aperto una indagine. Credo che sia l'unico caso a Roma di una indagine della Procura che inizia prima dei lavori di realizzazione di un'opera. Sulle armi, in Europa, ha votato a favore dell’aumento delle spese. Per essere credibili, in politica come in ogni altro settore, si deve essere coerenti e determinati. Come scriveva San Matteo: "dire sì al sì e no al no, tutto il resto appartiene al demonio".

Spesso rivendica i 700mila romani che la votarono nel 2013. Ad oggi, lei pensa che ci sia ancora tanta gente rimasta affezionata alla sua idea di Roma e al suo modo di fare politica?

"Quando vado in giro per la città la gente mi ferma e mi saluta proprio perché ricorda quanto ho fatto per Roma. Anche persone che affermano di non aver votato per me ma di aver poi considerato sotto un'altra luce la mia azione di governo. Sono persone molto deluse da questo modo di fare politica e vedono la città abbandonata e senza speranza. Oppressa dal traffico e dalla sporcizia, con cantieri che vengono aperti senza una programmazione logica. Quando ero sindaco andavo anche la notte a controllare che i lavori venissero effettuati bene e nei tempi stabiliti. Realizzai i nuovi larghi marciapiedi e la posa dei sanpietrini in Via del Babuino in 90 giorni con i lavori interamente svolti nelle ore notturne. E i sanpietrini sono ancora lì ben saldi perché per fissarli utilizzammo una sostanza dotata di elasticità in modo che non si alterasse l'assetto stradale."

Queste elezioni per lei sono un modo di tastare il terreno per future (clamorose) sfide più locali?

"Io ho preso un impegno con i cittadini che mi voteranno. Io in Europa ci andrò veramente. Se arrivasse oggi a Roma un turista australiano penserebbe che la competizione elettorale sia tra Elly Schlein, Giorgia Meloni o Antonio Tajani che in Europa, lo hanno già detto, non ci andranno mai. Al loro posto ci saranno persone che nessuno conosce, che magari non hanno competenze e non parlano neanche l’inglese. Gli altri paesi candidano persone competenti sui diversi campi, sulla transizione ecologica, sulla diplomazia, sull’economia, sulla salute Poi non ci lamentiamo che in Europa non contiamo nulla".

Un altro tema sui cui pressa l’UE è la riduzione delle emissioni in città. A Roma entrerà in vigore la Ztl Fascia Verde, dopo tantissime polemiche. È la scelta giusta? Da sindaco avrebbe fatto ancora di più?

"Molto di più. Quando sono stato eletto avevamo il più importante monumento al mondo, il Colosseo, ridotto ad essere, da decenni, una rotatoria stradale per 40mila veicoli al giorno! Dopo 2 mesi, pedonalizzai via dei Fori Imperiali. La città è al collasso per il traffico delle auto con livelli di emissione costantemente sopra i livelli consentiti. Questo ha delle gravi conseguenze sulla salute di tutti noi, specialmente i bambini che è come se respirassero direttamente dai tubi di scappamento delle automobili, vista la loro altezza. Più mezzi pubblici e meno auto ma ovviamente gli autobus devono poter circolare. Pensiamo ad una via centrale come via del Tritone, dove hanno aumentato la larghezza dei marciapiedi lasciando la possibilità di circolare alle auto private. Prendere un autobus a via del Tritone significa, oggi, stare fermi per 30 minuti".

A Roma un altro tema che crea conflitto con l’Europa è l’esistenza dei campi rom. Lei aveva annunciato un piano di superamento, poi finì come sappiamo. Tra sgomberi, annunci e tavoli ancora non attuati, ad oggi c’è ancora molto da fare. Quale sarebbe la sua ricetta? Se ne occuperà da parlamentare europeo?

"Io credo che l’accoglienza e la solidarietà sia un valore imprescindibile per un paese civile. In Europa si può fare molto su questo, come sul tema dei migranti. Dobbiamo far sentire la nostra voce per modificare gli accordi di Dublino che scaricano sui paesi di primo arrivo tutto il peso dell’accoglienza. È chiaro che le condizioni di vita inaccettabili in cui si trovano queste persone genera paura, intolleranza, preoccupazione, allarme sociale. In Europa si può fare molto e nei prossimi cinque anni verranno prese delle decisioni importantissime per il nostro futuro. Dobbiamo fare di più e da medico io dico: curiamo l’Europa".