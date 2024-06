Elezioni, Pacetti (M5s): "Il Termovalorizzatore? Bruciare rifiuti ha costi altissimi per la salute e l’ambiente"

Giuliano Pacetti, già capogruppo del M5s durante l'amministrazione Raggi, ha collaborato anche con gli assessorati pentastellati della giunta Zingaretti. È candidato al Parlamento europee con il M5s nella circoscrizione centro.

Pacetti, tra i punti di debolezza che Roma sconta nei confronti delle altre capitali europee, c’è quello del trasporto pubblico. Cosa si deve fare per colmare questo gap, in un tempo accettabile?

Quando ero capogruppo M5s in Campidoglio nella precedente consiliatura abbiamo salvato Atac dal fallimento grazie al concordato preventivo, tutelato 11mila posti di lavoro, acquistato oltre 900 nuovi autobus, chiuso due bilanci in utile e assunto nuovi autisti e operai specializzati. Gualtieri aveva la strada spianata e doveva solo continuare quello che noi avevamo iniziato. Cosa è stato fatto dopo? Ha rivendicato, tra l’altro, l’acquisto dei bus elettrici dimenticando di dire che ha potuto farlo grazie a noi che, insieme alle città di Milano e Napoli, abbiamo aderito a un bando ministeriale per l'acquisto di 1000 vetture entro il 2026 e per la connessa elettrificazione delle autorimesse. Senza contare che le linee tram che intende realizzare erano contenute nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della nostra amministrazione.

Nel 2013 l’Europa fu decisiva nel far chiudere Malagrotta. Da allora però non è ancora stato risolto il “post discarica”. Come si chiude il ciclo di rifiuti della Capitale?

Bisogna seguire i dettami previsti dall’Unione Europea ai fini del corretto perseguimento di un’economia di tipo circolare. Elevare i tassi di raccolta differenziata, ridurre il volume dei materiali post-consumo, promuovere la riduzione dei rifiuti.

Altre città europee puntano sul termovalorizzatore. Penso a Parigi o Copenaghen. Perché ritiene che non vada realizzato?

Le direttive europee impongono la riduzione della produzione dei rifiuti, delle plastiche monouso e degli imballaggi. Con l’inceneritore torniamo indietro invece di andare avanti. È ormai dimostrato, anche da numerose pubblicazioni della letteratura scientifica internazionale, che bruciare i rifiuti ha costi altissimi per la salute e l’ambiente. Dobbiamo dunque al contrario arrivare alla dismissione progressiva degli inceneritori esistenti che arrecano danno all’ambiente investendo in impianti e tecnologie per la prevenzione, il riutilizzo, il riciclo e il recupero di materia.

Il PNRR è un’opportunità ma può diventare anche un boomerang: sono investimenti che “fanno gola” anche alla criminalità organizzata…ci sono interventi a cui rinuncerebbe?

Rinunciare? No. I controlli vanno accettati, anzi rinforzati, senza rallentare il processo di attuazione del PNRR. Il governo invece non li vuole ed è in ritardo, questo crea molti rischi. Come abbiamo scritto nel nostro programma il Parlamento europeo deve essere coinvolto nel processo di controllo e verifica dell’uso del Recovery Fund. Ma occorre anche uno snellimento delle procedure tramite una sburocratizzazione e, di pari passo, una semplificazione per la presentazione dei bandi e una maggiore trasparenza durante tutto il processo da parte delle istituzioni coinvolte.

La transizione ecologica è un tema che viene spesso sbandierato. Per accelerare questo processo anche in Italia, quali sono due o tre cose che lei proporrebbe di fare subito?

Sostenere lo sviluppo di filiere strategiche per la transizione, come quelle delle batterie di accumulo elettrico, delle pompe di calore e della loro componentistica, dei pannelli solari, del riciclo di materiali quali i Raee per la produzione di pannelli solari e pale eoliche, dell’idrogeno verde e dei semiconduttori. Deve essere realizzata una politica industriale green europea. Il mandato della Banca Europea degli Investimenti (BEI) deve essere esteso per costruire una vera e propria Banca Europea per lo Sviluppo e la Transizione ecologica (BEST) che sostenga lo sviluppo di filiere strategiche per la transizione. A concorrere alla crisi climatica e della biodiversità è l’uso non sostenibile delle risorse naturali, bisogna anticipare l’obiettivo europeo dell’azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050 e investire nella riconversione di aree già urbanizzate o compromesse.

L’autostrada Roma Latina è un’infrastruttura che divide. Ci sono quanti ricordano i posti di lavoro che andrebbe a creare e quanti invece sostengono sia un intervento deleterio per il territorio ed anacronistico sul piano della mobilità. Cosa fare e quale contributo in più potrebbe dare, su questo tema, il M5s in Europa?

La realizzazione dell’autostrada devasterebbe il territorio. C’è stata una totale deresponsabilizzazione della politica nei confronti degli agricoltori a cui verranno espropriate le terre. Ci sono molte soluzioni alternative, prima tra tutte la metro di superficie e la messa in sicurezza, con una corsia di emergenza dell’intera tratta della Pontina. Per velocizzare i collegamenti si potrebbero usare anche i bus Cotral. L’Unione Europea deve concentrarsi su progetti di mobilità sostenibile che abbiano un reale valore aggiunto per lo sviluppo di un sistema di trasporti efficiente e moderno. La Banca Europea per lo Sviluppo e la Transizione ecologica, che ho citato prima, potrebbe finanziare l’innovazione tecnologica nei settori dell’efficienza energetica, dei trasporti e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le città ed anche la Capitale negli ultimi anni ha sperimentato il ritorno di specie che da noi erano praticamente estinte, come i cinghiali. Nella gestione di questa specie, così prolifica e temuta, c’è qualcosa che l’Europa potrebbe fare?

Lo scorso anno la Commissione Europea ha richiamato il Governo italiano sulle nuove norme di controllo della fauna selvatica introdotte con la Legge di Bilancio. Devono essere osservati gli obblighi derivanti dalle Direttive Habitat e Uccelli in cui è previsto "un regime di rigorosa tutela delle specie nella loro area di ripartizione naturale" con il "divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari" e il "divieto di perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione e migrazione". Occorre trovare altre soluzioni, la gestione della fauna selvatica spetta alle Regioni, è da lì che si deve partire.

Perché votare M5s e perché votare Giuliano Pacetti alle europee?

Solo con il M5s l’Italia tornerà protagonista. Siamo gli unici che vogliono davvero riportare la pace in Europa, fermare il riarmo, usare la diplomazia e non la forza. La politica è fatta da persone e per le persone. L’Europa deve essere piu vicina ai suoi cittadini, abbiamo bisogno di investimenti sulla sanità, sull’istruzione e per la transizione ecologica e digitale. Io ho scelto di candidarmi per dare il mio contributo, un impegno che, lo assicuro sarà sempre dalla parte dei territori e dei cittadini.