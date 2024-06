Europee, Laureti (Pd): "Diamo più valore all'agricoltura urbana, una partita che interessa Roma. La conta nel Pd? Ho il sostegno del partito"

Romana, giornalista professionista con un passato nella comunicazione della Regione Lazio, ma ancor prima in radio e all'Ansa. Poi, la politica da amministratrice in Umbria, a Spoleto. Camilla Laureti nel 2022 è entrata a Strasburgo dopo la prematura scomparsa di David Sassoli e adesso torna in campo con il Pd per le elezioni Europee dell'8 e 9 giugno. Lo fa da terza in lista dietro la segretaria nazionale Elly Schlein e il deputato Nicola Zingaretti: "Sento il sostegno del partito, delle militanti e dei militanti" assicura l'eurodeputata uscente a RomaToday.

Onorevole, due anni (scarsi) da eurodeputata: che valutazione dà di questa esperienza?

"Sono entrata al Parlamento europeo dopo la scomparsa di David Sassoli. Un uomo a cui mi legavano valori comuni, cementati nello scoutismo, e personalità circondata, in Italia e in Europa, da una stima e un affetto profondi, che ho riscontrato spesso in questi due anni tra Bruxelles e Strasburgo. Sono entrata ‘in corsa’ in quella che si può considerare la legislatura europea più importante di sempre. Segnata dalla pandemia, dalla guerra, dall’aggravarsi del cambiamento climatico e, insieme, da una risposta che è una vera e propria ‘svolta’ nella storia dell'Unione, basata sulla consapevolezza che nessun paese, di fronte alle sfide globali che abbiamo di fronte, si possa salvare da solo. Il Next GenerationEu, il Fondo Sure per i disoccupati, il Green Deal: tutti atti che provano questo cambiamento di prospettiva dell’Europa. Certo abbiamo molta strada ancora da percorrere, ma siamo sulla via giusta, e non possiamo permetterci di tornare indietro ad una fantomatica Europa delle nazioni, come vorrebbe la destra. Bisogna guardare avanti e non nello specchietto retrovisore."

E del suo lavoro?

"Come componente della Commissione per le politiche agricole, mi sono dedicata ad un tema che è centrale. Perché un cibo di qualità deve essere un diritto di tutte e tutti: è sempre più vero che “siamo quello che mangiamo”. È un settore in grande cambiamento, con problemi che sono stati portati in piazza in tutta Europa, e che è in prima linea nella sfida di oggi: la transizione ecologica. E su questo, in agricoltura e non solo, dobbiamo essere chiari: la transizione ecologica, indispensabile per salvare il Pianeta e la nostra salute, deve essere accompagnata da adeguate misure di sostegno. E non solo per gli agricoltori, ma anche per le imprese, per i lavoratori, per le famiglie, per tutti coloro che sono chiamati a dare il loro contributo. Questo è quello che vogliamo dire quando diciamo che la transizione ‘verde’ deve avere un cuore ‘rosso’. In questo senso, la prossima legislatura dovrà realizzare un salto di qualità, a partire da maggiori risorse per il Fondo Sociale per il Clima e per il Fondo per la transizione giusta. E poi va riformata la Pac (politica agricola comune, ndr), perché sia distribuita in modo più equo tra piccoli e medi agricoltori e grandi operatori; perché avvicini giovani e donne al settore favorendo ricerca e innovazione; perché dia spazio all’agricoltura multifunzionale, agriturismi e fattorie didattiche e alle produzioni bio; perché riconosca sempre di più il valore dell’agricoltura urbana, una realtà oramai importante in molte città. Una partita che riguarda da vicino Roma, uno dei comuni agricoli più grandi d’Europa, su cui continuare ad investire come sta già facendo l’amministrazione comunale."

Il supporto militare all’Ucraina per fronteggiare l’invasione russa è motivo di divisione dentro il Pd e nell’ambito del centrosinistra, tanto che Smeriglio se n’è andato anche per questo: lei crede che l’invio di armi sia l’unico modo per arrivare alla pace?

"Il sostegno all’Ucraina è stato dato dall’Europa – e aggiungo giustamente - perché potesse difendersi e resistere all’aggressione illegale della Federazione russa di Putin. Sono contraria alla corsa al riarmo dei singoli paesi, a chi sostiene che per avere la pace si debba preparare la guerra. Sono favorevole ad un maggior coordinamento delle spese militari, così da razionalizzare gli investimenti di risorse in questo campo e liberarle per gli investimenti sociali. Con un punto chiaro che dobbiamo tenere fermo. Nella Costituzione, all'articolo 11, viene sancito l'impegno dell'Italia a ripudiare la guerra come strumento di offesa e a promuovere la pace nelle relazioni internazionali. E la pace si realizza con lo sforzo diplomatico: per questo, dobbiamo guardare con grande attenzione alla Conferenza prevista in Svizzera il 15 e il 16 giugno. E proprio oggi, con le difficoltà dell’Ue ad imporsi come attore diplomatico, risalta il ritardo europeo nel darsi una politica estera e di difesa realmente comuni, e l’urgenza di intervenire su questo punto".

Nel Pd ogni elezione è una scusa buona per contarsi internamente. Tra chi sostiene Ricci, chi Nardella, chi Tarquinio, chi punta su Schlein-Zingaretti. Lei da chi è sostenuta?

"Mi sostiene il Pd. Mi sostengono i militanti e le militanti, i tanti amministratori e le tante amministratrici con cui condivido, da due anni, questa mia esperienza europea con un’attività continua di confronto. Mi sostengono, soprattutto, le cittadine e i cittadini che credono in una forza politica che ha stelle polari molto chiare: sanità pubblica, salario minimo, ampliamento dei diritti, difesa dell’ambiente, costruzione della pace, tutela del lavoro. E mi sostengono le donne e gli uomini che incontro e con cui parlo, offrendo la mia prospettiva, quella che ho scelto per il mio slogan elettorale, stare “coi piedi per terra”: cioè vicina alle persone e alle loro esigenze, cercando di dare risposte concrete partendo da valori precisi. Come è l’Europa che vorrei. E siamo una comunità impegnata in modo unitario in questa campagna elettorale. Tutte e tutti animati dalla volontà di far capire l’importanza della posta in gioco. Perché sono le elezioni europee più importanti di sempre: c’è il futuro europeo in ballo, con la scelta molto chiara tra un’Europa che guarda avanti ed una visione confusa e incerta, che sembra dimenticare che un’Europa debole è un’Italia debole."

Per lei l’Europa cos’è stata finora e cosa dovrebbe essere in futuro?

"L’Europa, per citare David Sassoli, è la nostra comunità di destino. La direzione deve essere chiara. E se penso al futuro dell’Unione, penso alle tante sfide che abbiamo di fronte. A partire dal rafforzare l’Unione dei cittadini e delle cittadine: quella della salute e del welfare, quella dei diritti del lavoro, sulla scia di quanto fatto con la direttiva sul salario minimo e quella sui lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme. C’è poi da lavorare per far ‘stare’ l’Italia nella grande sfida economica che si sta svolgendo sui mercati globali del futuro: una sfida che parla molto direttamente a Roma alle sue imprese digitali, ai grandi attori dell’industria avanzata come quelli dell’aerospazio, dell’energia, delle telecomunicazioni, alle industri creative e culturali, alle startup. C’è, poi, la dimensione esterna: realizzare una politica estera e di difesa comuni per rilanciare l’Europa come forza diplomatica e di pace. E, ancora, c’è un tema istituzionale su cui l’Unione dovrà confrontarsi: il superamento del principio dell’unanimità nel Consiglio che rende, spesso, poco rapida la risposta europea, piegandola ai ricatti dei paesi sovranisti, come dimostra il caso dell’Ungheria di Orban. Insomma per far funzionare in maniera concreta questa comunità di destino c’è ancora molto da fare. Del resto, come sosteneva Altiero Spinelli, "l'Europa non cade dal cielo".

Abbiamo visto che sta girando anche nei quartieri di Roma, tra le varie tappe. Che città le sembra?

"Vivo a Roma, città che conosco bene. E devo dirle che dopo averla attraversata in queste settimane, ancora più intensamente come accade in ogni campagna elettorale, mi sono ancor più convinta di quanto stia vivendo una stagione di dinamismo e ripartenza. Si è cominciata a costruire la città di domani e vede, come in tutto nella vita, se non si inizia non si arriva mai: lo ha detto il sindaco Gualtieri e, secondo me, è una prospettiva molto giusta per amministrare. Parla di responsabilità e di un'idea forte di città. E, fatemelo sottolineare, perché lo ha ricordato lo stesso sindaco, tutto questo avviene anche grazie all’Europa e ai finanziamenti che arrivano da lì. Ecco l'Europa è vicina e se Roma ha cambiato marcia è anche perché è dentro questa dinamica europea: che non significa solo fondi e cantieri, significa anche prendere esempio da altre città, collaborare con esse, avere una prospettiva europea. Nel giorno per giorno."