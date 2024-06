Europee D'Amato (Azione): "II lavoro povero sfugge alla contrattazione collettiva, serve il salario minimo"

Già assessore alla sanità della giunta Zingaretti durante gli anni dell'emergenza Covid, Alessio D'Amato è stato anche il candidato su cui ha puntato il centrosinistra per battere, nella corsa alla presidenza della regione Lazio, Francesco Rocca e la sua coalizione. Lasciato il PD e passato ad Azione, nella tornata elettorale dell'8-9 giugno é il candidato della lista Siamo Europei (Azione) nell'Italia centrale.

D’Amato, l’abbiamo vista in prima linea, nell’ultimo anno, nel denunciare le conseguenze di una viabilità che sembra fuori controllo e della quale, la mobilità debole, i pedoni ed i ciclisti, sembrano le vittime sacrificali. Cosa fare?

Gli incidenti stradali sono purtroppo la prima causa di morte tra i giovani, dai 15 e ai 29 anni. Il Lazio e Roma sono maglia nera per quanto riguarda gli incidenti stradali, e a pagare il prezzo più alto sono proprio gli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti. Per invertire questa tendenza si devono mutuare le buone pratiche già adottate da altre capitali europee che hanno sinora ottenuto risultati positivi. Chiedo di mettere subito in sicurezza mille attraversamenti pedonali rialzati, sia nella capitale che nelle zone limitrofe, partendo dai luoghi più sensibili come: scuole, ospedali e stazioni. Bisogna ascoltare le associazioni dei famigliari delle vittime e degli utenti della strada, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più altro. Dietro le statistiche, ci sono vite spezzate e famiglie distrutte. Per questo ho fatto mia questa battaglia, presentando quasi un anno fa la proposta di legge “Lazio Strade Sicure”, che ha ricevuto il patrocinio dell’AIFVS, e che punta tutto sulla prevenzione e l’educazione stradale nelle scuole, e sui corsi di guida sicura dedicati ai più giovani. Intervenire sulla Sicurezza Stradale, significa imprimere una svolta culturale e costruire una coscienza collettiva. Dobbiamo chiedere la piena attuazione delle direttive europee sulla tutela dei diritti delle vittime. Purtroppo, il nostro Paese è ancora gravemente inadempiente su questo fronte, soprattutto rispetto agli obiettivi europei di dimezzare i morti sulle strade entro il 2030 e arrivare a zero vittime entro il 2050. Anzi, con il nuovo Codice della strada, ci allontaniamo sempre di più da questo obiettivo. Non serve la propaganda ma è fondamentale che le Istituzioni assumano questo impegno come priorità assoluta.

Il nostro Paese è tra quelli storicamente in cui si hanno meno laureati. Paradossalmente è quello dove i giovani faticano ad inserirsi nel mercato del lavoro italiano. I più fortunati, quelli che nel loro percorso hanno studiato una lingua, tentano l’esperienza all’estero ma sono una minoranza….c’è rimedio?

I giovani sono il vero motore per rafforza l'identità europea. Bisogna investire di più sul nostro sistema formativo, si deve garantire a tutti il pieno diritto allo studio, mentre oggi laurearsi è diventato un privilegio. Penso all’Housing universitario, le residenze universitarie attualmente soddisfano a malapena il 5 per cento dell'intero fabbisogno, e alle borse di studio e agli idonei vincitori a cui non vengono pagate. Migliorare e modernizzare il sistema educativo è essenziale per affrontare le sfide future. Il programma di Azione prevede un innalzamento del livello formativo, l’estensione del tempo pieno e il sostegno del diritto allo studio. Inoltre, bisogna riconoscere a livello europeo i titoli di studio ed estendere il programma Erasmus ai tirocini formativi e agli artigiani, una misura che ha creato molto più di altre una identità e una visione europea.

In tema salariale, gli stipendi degli italiani sono quelli cresciuti meno in Europa. Direi drammaticamente meno. Cosa propone di fare per superare questa forbice, sempre più larga?

Bisogna puntare sullo sviluppo e sulla crescita economica. È assolutamente fondamentale riconoscere l’importanza del salario minimo come elemento di dignità. Ci sono ancora troppe sacche di lavoro povero che sfuggono alla contrattazione collettiva. L’Italia, infatti, è all’ultimo posto nell’Ocse per quanto riguarda l’adeguamento dei salari. Solo migliorando i salari e la produzione si potrà favorire la crescita economica. In quest’ottica, ho presentato una mozione in Consiglio regionale per il salario minimo, una misura necessaria per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, diminuito del 4,5% negli ultimi dieci anni secondo dati Istat. Le faccio un esempio, un infermiere dopo un lungo e faticoso percorso di studi, va a guadagnare millequattrocento euro al mese, lavorando il sabato, la domenica, con turni di notte e durante le feste. Mentre lo stesso, se va a lavorare in Francia o in Germania, guadagna il triplo.

Al di là dei salari, c’è anche il settore industriale da sostenere mettendolo in condizione di restare nel nostro Paese, visto che la manodopera nell’est europeo, volendo restare solo ne nostro continente, costa meno. Quale crede sia la cura per promuovere il made in Italy?

Nessuno può pensare di farcela da solo di fronte agli scenari che sono ormai internazionali. L'industria senza l'Europa non esiste, sta qui il segno della sfida che abbiamo di fronte. Ecco perché c'è bisogno di un piano industriale europeo che ponga innanzitutto il tema del mercato delle materie prime, dove l’Europa è ancora indietro. Pochi sanno, ad esempio, che l'ottanta per cento dei principi attivi in ambito farmaceutico arriva dall'Asia. Per non parlare del mercato dei microprocessori o delle batterie. L’Unione europea deve investire per riportare le produzioni nel proprio territorio e promuovere maggiore integrazione tra gli Stati membri, adottando una politica industriale comune. Il problema non è tanto la promozione del Made in Italy, quanto che il Made in Italy sia realmente fatto nel nostro Paese. Faccio un esempio, in un ambito centrale per la nostra tradizione: l’agricoltura. Per mettere i giovani nelle condizioni di sviluppare e condurre aziende competitive, la nostra proposta è quella di portare dal 3% al 5% la quota di fondi PAC destinati ai pagamenti diretti per i giovani agricoltori e di estendere lo status di “giovane agricoltore” da 5 a 10 anni.

Lei è stato assessore alla Sanità anche in un periodo drammatico come quello della pandemia. Ha avuto modo di sperimentare i limiti e le capacità del sistema sanitario regionale. C’è un insegnamento in particolare che ne ha tratto e, quindi, una iniziativa che una volta eletto in Europa andrebbe a promuovere nel settore sanitario?

Ritengo il Sistema sanitario nazionale una priorità assoluta, e la necessità è una: riaprire la discussione sul Mes sanitario. Grazie al Mes otterremmo complessivamente 37 miliardi di risorse aggiuntive, che non andrebbero a pesare sul debito pubblico e integrabili anche con i contributi del Pnrr. In questo modo, apriremmo le porte all’assunzione di medici ed infermieri, ovvero evitare il collasso della sanità pubblica. Attualmente l’Italia soffre di una carenza di 63mila infermieri e 20mila medici. Senza interventi decisi, il rischio di un deterioramento del servizio sanitario è imminente. Solo attraverso un forte investimento in sanità, si potrà garantire un futuro sostenibile e sicuro per i cittadini.

Si parla molto di ritardo nella transizione ecologica. L’Italia è un paese che potrebbe essere all’avanguardia nel settore? Quali investimenti sostenere e, quali, invece converrebbe scoraggiare?

Il nodo della transizione ecologica è un tema complesso. Certo, dobbiamo operare a tutela dell’ambiente, per l’efficientamento energetico e per la divulgazione di buone pratiche che possano limitare le emissioni di CO2. Le energie alternative, però e di fatto, non garantiscono standard appropriati di energia per il fabbisogno di un grande paese come il nostro. Per tale ragione, considero il mix energetico, rinnovabili più nucleare di nuova generazione, la strada maestra da seguire. In questo senso, dobbiamo saper cogliere questa opportunità, e non restare fanalino di coda nell’evoluzione della scienza e della tecnologia in grado di fornire una risposta energetica adeguata. Vorrei inoltre ricordare che le tante proposte legate al Green Deal sono evidentemente di grande portata sotto il profilo economico. Come possono i cittadini comuni sopportare gli alti costi di una transizione ecologica imposta dall’alto e per nulla finanziabile in larga scala? Pe dirla semplice: chi paga la transazione ecologica, che non può ricadere sulle famiglie che sono già in grande difficoltà?



Perché votare Azione alle Europee e perché votare Alessio D’Amato?

Perché Azione è l’unico partito sinceramente europeista. Perché Azione è la scelta giusta per chi voglia contrastare e togliere seggi ai movimenti populisti e sovranisti che piagano gravemente democrazie nazionali ed internazionali. Perché abbiamo la necessità di un’Europa forte e riformista, contrapposta ad un modello autocratico e illiberale, ben rappresentato da leader come Orbán. Perché il programma di Azione mira ad attivare le competenze adeguate che rafforzino l’Europa. Con queste premesse, votare per me significa dare fiducia all’impegno che strenuamente metterò in campo. Così come mi è accaduto nel contrastare il Covid, la più grande epidemia di questo secolo, anche per questa sfida mi batterò per un’Europa forte, salda e in crescita su tre pilastri fondamentali: Sanità, Scuola, Salari.