Europee, Mussolini (FI): "L'UE va spremuta come un limone. Gualtieri? Roma mai stata così sporca e abbandonata"

Entrata a Strasburgo al posto di Antonio Tajani, chiamato da Giorgia Meloni a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Alessandra Mussolini vuole fare il bis. Alle elezioni Europee dell'8 e 9 giugno è candidata sia nel collegio del Centro sia in quello del Sud. Romana di nascita, napoletana di origini, l'eurodeputata uscente di Forza Italia in queste settimane è impegnata soprattutto nel basso Lazio, tra Latina e Frosinone, per raccogliere i consensi necessari a proseguire l'avventura continentale. Intervistata da RomaToday, ha spiegato la sua idea di Europa ed è entrata a gamba tesa (come nelle sue corde) anche su temi più locali.

Onorevole, prima di tutto le chiederei un bilancio di questi due anni di Parlamento Europeo. E' soddisfatta?

"Va detto che sono stati pieni di eventi difficili, dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica. Abbiamo dovuto fronteggiare anche una spinta estremista sui temi dell'ambiente, eccessiva e inaccettabile per alcuni Stati membri, tra i quali l'Italia. Ma i risultati sono arrivati: abbiamo frenato incursioni sul vino, perché si voleva imporre la dicitura ' nuoce gravemente alla salute' e sui regolamenti per le cosiddette 'case green'. Come Forza Italia e come PPE (partito popolare europeo, ndr) ci siamo riusciti, perché siamo quelli che contano di più in Europa".

Che Europa è stata fino ad oggi? E che Europa si immagina nei prossimi 5 anni?

"Una Europa che conta sempre di più, perché le scelte influiscono sui cittadini. Sembra lontana ma non lo è, perché dà soldi, dà fondi. Il Pnrr è stata l’unica fonte di ricchezza per i Comuni e le Regioni, se questi soldi ci sono è grazie all’Europa. La gente non sa come pagare più di quello che già fa, per questo è fondamentale che arrivino queste sovvenzioni. La cosa importante è fare i corsi di euro-progettazione, lo dico sempre ai giovani. La cosa più importante è che si dovrebbe far sapere meglio alle aziende e alle imprese come acquisire fondi, quale iter usare. La burocrazia va snellita. Tante aziende vorrebbero passare al fotovoltaico per esempio, ma non riescono per i vincoli che esistono su determinate aree. Ma c’è uno sgravio fino al 65%, bisogna incidere affinché sia più facile e veloce. Roma? L’accelerazione sulla messa a terra dei cantieri ci dev’essere, altrimenti i fondi se li prendono altri, vedi la Polonia che è sempre in prima linea. Ma man mano si sta acquisendo una coscienza dell’unica possibilità che è rappresentata dal Pnrr".

Lei ha votato a favore dell'inserimento dell'aborto tra i diritti fondamentali dell'UE, in dissenso con quasi tutto il suo gruppo politico. È stata criticata? Pensa che questo potrebbe danneggiarla con l'elettorato di forza Italia?

"Non mi importa delle critiche, quelle ci sono sempre. L'aborto è un diritto senza vincoli, perché già è una scelta dolorosa per una donna. Non se ne può parlare solo in campagna elettorale, non si deve tornare indietro sulle dolorose libertà delle donne e in generale su tanti diritti. Problemi? A me non importano, io dico quello che penso. Lo so io cosa mi hanno fatto passare quando feci la legge sulla Procreazione medicalmente assistita (erano i primi anni Duemila e Mussolini era una deputata di Alleanza Nazionale, ndr): volevano eliminare la diagnosi pre impianto e invece la Corte Costituzionale mi ha dato ragione. Le prerogative delle donne vanno tutelate, sempre".

Quando lei si esprime a favore dell'aborto, dei diritti dei gay, della Gestazione per altri, la reazione è quasi sempre di stupore. Sbagliamo?

"No, stupitevi, io sono contenta. È così perché sono temi molto importanti, sentiti, io sono sempre dalla parte dei minori per esempio. Perché spesso vivono in ambienti di ostilità e invece devono vivere in serenità e con i distinguo che ogni volta vengono fatti, non rendi la loro vita semplice".

A proposito di Forza Italia. C'è chi dopo la morte di Berlusconi prevedeva un fuggi fuggi. Invece, soprattutto a Roma e nel Lazio, Tajani ha fatto un recruiting sfrenato. Se lo aspettava?

"Tajani è stata ed è una grande risorsa per Forza Italia, perché ha investito nelle persone giuste. Ad esempio ha scelto me per la candidatura in due collegi, al centro e al sud e questo è formidabile. Io ne sono onorata. Assolutamente felice. Ci si sta spendendo molto. Vedo intorno a FI molto entusiasmo come non se ne vedeva da tempo, la gente sta capendo che il nostro partito nel PPE è l’unico che conta, il resto molto poco, quasi niente".

Da romana e abitante del Lazio, ci dà un giudizio sui 2 anni e mezzo di Gualtieri e sul primo anno di Rocca?

"Ha detto bene, sono romana. Specifico che tra tutti i candidati nelle prime liste del partito sono l’unica nata a Roma. Tajani non è di Roma, De Meo è di Fondi. Un giudizio su Gualtieri? Ecco le dico subito che la raccolta differenziata a Roma la fanno i gabbiani. Noi siamo completamente abbandonati, la città mai è stata così sporca. Neanche in campagna elettorale tagliano l’erba dei parchi, dove giocano i bambini. Roma è completamente abbandonata. Quando entri in una casa nuova, la prima cosa che fai è pulire a terra e invece a Roma non è stato così. In tutti i quartieri, nessuno escluso".

Che ne pensa della decisione di Gualtieri di costruire un termovalorizzatore?

"Io sono andata a Londra, dove è stato costruito un quartiere elegantissimo attorno a un termovalorizzatore (il Riverside Resource Recovery facility a Bexley, ndr). Io sono contro le discariche, contro i liquami, i cittadini vanno ascoltati ma si deve capire che le discariche fanno un inquinamento tremendo e sono la cosa peggiore. Si parla, si riflette, ma non dev’essere un tabù. Quindi s', sono d'accordo con questa scelta".

Invece Rocca, che ha da poco concluso il suo primo anno?

"Ricordo di Rocca che aveva detto basta con i fax nelle strutture sanitarie, per snellire le procedure e maggiore digitalizzazione, d'altronde lo chiede anche l’Europa. A causa di esperienze personali ho potuto vedere che le strutture sanitarie sono formidabili, ma devono essere sostenute. Ci sono tanti medici e chirurghi che possono operare solo nel privato perché nel pubblico non hai possibilità. Penso alla robotica, che non trovi nel pubblico. E privi tanti cittadini di uno strumento fondamentale. Inizia a cambiare qualcosa, ma per quanto riguarda la Regione punterei sulla sanità e salute. Dal Covid in poi hai visto che ci vai sempre a sbattere, è la prima cosa. Ci sono sempre meno disponibilità, ci vogliono più presidi anche perché gli ospedali sono colmi di persone che non dovrebbero starci. La sanità va trattata come un’azienda da valorizzare. È il punto nodale più vulnerabile. C’è poco ancora per gli anziani, bisogna spingere sul sociale e aiutare famiglie lasciate da sole. La popolazione invecchia? Facciamola invecchiare bene però".

C'è chi dice "più Italia meno Europa". Lei invece che dice? Qual è il suo slogan?

"Più Europa e più soldi Europei, l'UE va spremuta come un limone. Chi invece dice così è perché in Europa non va, non conta. E parlo sia di Fratelli d'Italia, sia della Lega, non sono nelle scelte importanti che vengono prese. Non sono in gruppi di maggioranza che decidono, a decidere è Forza Italia nel PPE, lo dico perché l’ho vissuto. Quando abbiamo fatto scelte importanti sul riciclo, sugli imballaggi, sulle case green chi è che parla coi commissari, riceve emendamenti? Siamo noi. In Europa l’Italia è invisa, ci odiano perché siamo troppo belli, con un clima fantastico, il cibo migliore, dobbiamo invertire questa tendenza".

Ci odieranno pure, ma poi sempre qui vengono a fare le vacanze.

"E facciamoceli venire, facciamoli spendere. In campagna elettorale sto girando posti bellissimi, anche qui nel Lazio".

Lei si sente diversa rispetto a 20 o 30 anni fa, intendo politicamente?

"Certamente. La politica cambia, sei diverso da un giorno all’altro. È innaturale e noioso essere sempre se stessi. Io domani con le esperienze belle e brutte che faccio, cambio sempre, sono diversa. Bisogna farlo, il cambiamento è vita".