Europee, il ritorno di Ignazio Marino non spaventa gli smerigliani. Con il chirurgo in squadra AVS punta al 4%

Un ritorno rumoroso, dopo quasi dieci anni dalla defenestrazione che ne causò la fine come sindaco di Roma e allo stesso tempo come politico. Ignazio Marino, il "marziano" trattato come corpo estraneo dal suo stesso partito, il Pd, ha interrotto l'autoesilio americano per guadagnarsi un seggio a Strasburgo. Lo fa con Alleanza Verdi-Sinistra, da capolista, nel collegio che include anche il Lazio. "He's back", è tornato, per parafrasare lo stesso Marino. Ma questa entrata in scivolata non avrà dato fastidio a qualcuno? Uno su tutti, l'eurodeputato uscente Massimiliano Smeriglio che un mese fa aveva ufficializzato la sua candidatura?

Marino e AVS per il 4% alle Europee

A quanto si raccoglie dagli ambienti più vicini all'ex vicepresidente del Lazio, assolutamente no. Anzi. La candidatura di Marino, che seppur fuori dall'agone politico per tanto tempo, ha lasciato parecchi "adepti" dentro e fuori il Pd (anche se soprattutto fuori), non viene vista come un fastidio alle ambizioni di Smeriglio, ma come arma in più per raggiungere l'obiettivo del 4%, la soglia di sbarramento per entrare al Parlamento europeo. L'ultima volta che una lista di sinistra ci è riuscita fu ai tempi de L'Altra Europa con Tsipras, nel 2014.

Gli "smerigliani" non temono la competizione

"Per noi non è un problema che si sia scelto Marino - spiega uno "smerigliano" che preferisce non esporsi - ma una possibilità in più di fare quello che non riusciamo da dieci anni. Certo, è chiaro che il nostro candidato di punta è e resta Smeriglio". In altre parole: è vero che gli elettori potranno scrivere tre nomi (due uomini e una donna o viceversa), però gli sforzi di "quella parte" di Alleanza Verdi-Sinistra saranno tutti per l'eurodeputato uscente. Che prima di ufficializzare la candidatura, con un'intervista a Il Manifesto il 27 gennaio scorso diede l'addio al Pd, partito con il quale è stato eletto in Europa nel 2019. Anche perché quella di giugno sarà l'occasione per confermare che a Roma la sinistra extra-Pd non è tutta chiusa nella sua roccaforte di Garbatella, ma raccoglie consensi un po' ovunque, nei municipi e in provincia di Roma, ma anche in tutto il Lazio.

Pace a ambientalismo

Ecco, quindi, che per quanto riguarda il collegio dell'Italia Centrale e ancor più nello specifico nel Lazio, si delinea la squadra di sfondamento per provare ad ottenere un posto al sole, lì dove di sole vero ce n'è ben poco. Due ci sono, Ignazio Marino e Massimiliano Smeriglio. Un ex sindaco che potrebbe raccogliere le preferenze di chi dal Pd è uscito sbattendo la porta, ma anche da qualche grillino deluso. Idem Smeriglio. Entrambi puntano sulla contrarierà all'invio delle armi in Ucraina da parte dell'Italia e sull'ambientalismo, che nella Capitale si traduce nel criticare Gualtieri & Co. per aver scelto di costruire il termovalorizzatore di Santa Palomba.

C'è anche Marilena Grassadonia

Il terzo nome, quello femminile, lo avevamo anticipato oltre due mesi fa: sarà Marilena Grassadonia. Candidata in Campidoglio nel 2021, non eletta, è diventata delegata del Sindaco alle politiche Lgbtqia+, coordinando un ufficio ad hoc. Nel 2019 ottenne poco più di 10mila preferenze alle Europee. Stavolta ci riprova, con qualche anno di esperienza in più.