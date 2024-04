Giorgia Meloni annuncia la candidatura alle elezioni Europee

Giorgia Meloni sarà candidata alle prossime elezioni Europee dell'8 e 9 giugno 2024. La premier e leader di Fratelli d'Italia lo ha annunciato a Pescara, dove il partito ha tenuto la conferenza programmatica.

Giorgia Meloni candidata alle Europee 2024

La presidente del Consiglio ha così reso ufficiale una notizia che era già nell'aria da tempo. Sarà lei la capolista in tutte le circoscrizioni, inclusa quella dell'Italia Centrale. Potranno votarla, quindi, i cittadini aventi diritto di Lazio, Umbria, Toscana e Marche. Presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa e il vicepremier e presidente di Forza Italia Antonio Tajani. Assente Matteo Salvini, l'altro vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha scelto di trascorrere la domenica con i figli.

La crescita di FdI

Meloni ha ricordato il percorso compiuto da Fratelli d'Italia in dieci anni. Alle Europee del 2014 il partito non arrivò al 4%, il quorum necessario per far scattare un seggio al Parlamento di Strasburgo. Nel 2019 il risultato fu poco superiore al 6%: "Negli ultimi tre anni siamo arrivati al 26,5% - ha sottolineato Meloni - . Non ricordo questa storia per esercizio retorico di auto-compiacimento di autocelebrazione, lo dico per ricordare a me stessa e a tutti noi che quello che ci siamo guadagnati non è un dato acquisito per sempre, noi dobbiamo continuare a meritarcelo".

"Vogliamo fare in Europa - ha ribadito Meloni - esattamente quello che abbiamo fatto in Italia il 25 settembre del 2022, creare una maggioranza che metta insieme le forze di centrodestra e mandare finalmente all'opposizione la sinistra anche in Europa".