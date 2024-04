Europee, nel Pd Schlein ripesca Improta per chiudere la lista al Centro

Mancavano tre caselle da riempire, con nomi della società civile. E il Pd nel giorno di consegna delle liste per le elezioni Europee le ha riempite andando a pescare in Toscana, Marche e nel Lazio.

Elena Improta candidata Pd alle Europee

Il nome più noto è quello di Elena Improta, una vecchia conoscenza della politica municipale romana e attivista per i diritti delle persone con disabilità e dei caregiver, avendo lei stessa un figlio adulto con una grave disabilità. Candidata presidente del II municipio nel 2013 con la lista "Alfio Marchini Sindaco", è stata nominata vicepresidente e ha poi lasciato la piattaforma civica a causa della sua deriva verso destra. In seguito si è candidata nuovamente con il Pd nel 2016, ritentando la fortuna stavolta in Regione con la civica in appoggio ad Alessio D'Amato.

L'impegno nel sociale e per la disabilità

Ormai quasi vent'anni fa ha fondato un'associazione che si chiama "Oltre lo sguardo" con sede a due passi da Villa Ada e gestisce un appartamento per progetti dedicati al "Dopo di Noi". La sua storia e quella del figlio Mario è finita su tutti i giornali e in diversi programmi televisivi nel 2023, quando è uscita la notizia della fine della causa quasi trentennale contro la clinica Villa Mafalda, dove Elena ha partorito. Improta per anni ha tentato di dimostrare le responsabilità della clinica sullo stato di salute di Mario, uscendone sconfitta e con una richiesta di pagamento delle spese legali pari a quasi 300mila euro.

Il sindaco e la giornalista

Gli altri due nomi vengono da Toscana e Marche. Uno è il primo cittadino di Arquata del Tronto, Micheel Franchi. Nel 2016, quando si scatenò il sisma nel Centro Italia, metà del paese sprofondò a valle. Teresa Bartoli, invece, è una giornalista freelance a lungo impegnata in Rai, originaria di un paesino della provincia di Grosseto.

I candidati forti del Pd

Ricordiamo che nel Centro Italia capolista è la segretaria del Pd Elly Schlein (che non andrà a Strasburgo in caso di elezione), seguita dal deputato Nicola Zingaretti. Tra i nomi forti anche il sindaco di Firenze Dario Nardella (sostenuto dalla corrente di AreaDem), quello di Pesaro-Urbino Matteo Ricci (Gualtieri, il deputato Claudio Mancini e molti consiglieri capitolini gli tirano la volata), l'ex direttore di "Avvenire" Marco Tarquinio (che ha il favore di Goffredo Bettini e dei cattolici di Paolo Ciani). Tra le donne ecco l'eurodeputata uscente Camilla Laureti.