Le Europee 2024 per l'eterna conta nel Pd romano. Le correnti si pesano sulla sfida Ricci - Nardella

Sono ormai finiti i tempi in cui in Campidoglio si evidenziava una spaccatura tra diverse correnti interne al Pd. Zingarettiani, manciniani, AreaDem erano ben distinti, ogni gruppo si muoveva in un modo differente, prendendo posizioni precise su alcuni temi e mandando messaggi per far sentire il proprio peso in ogni occasione. L'ultima grande battaglia è stata quella delle elezioni regionali, poi il congresso nazionale. Dopodiché è subentrata una "pax" democratica che ha fruttato la segreteria regionale a Daniele Leodori (sul quale si sono uniti tutti a discapito di Mariano Angelucci) e quella romana a Enzo Foschi (unico candidato). A distanza di un anno si fa molta più fatica a distinguere le squadre, le divise sono sempre più simili. Anche perché il gruppo che all'inizio del mandato ha più dato fastidio, quello di AreaDem, oggi praticamente non esiste più. E l'altro leader romano, Claudio Mancini, è pronto a "pesarsi" mettendo in campo i suoi sforzi per Matteo Ricci, candidato alle Europee.

Tre nomi per le europee

Non è ufficiale, ma Nicola Zingaretti sarà uno dei tre nomi forti del Pd per il collegio centrale alle Europee e avrà il sostegno della quasi totalità del partito. Oltre a lui, la donna forte sarà probabilmente Camilla Laureti, eurodeputata uscente, a meno di decisioni che vedrebbero impegnata in prima persona la segretaria Nazionale Elly Schlein. Sulla candidata si prospetta la prima divisione all'interno dei dem romani. Mancini, infatti, avrebbe intenzione di far candidare la capogruppo in Campidoglio, Valeria Baglio. Non tanto per le reali possibilità della consigliera di farcela, ma per abbassare la quota di preferenze proprio della candidata principale del partito e favorire un altro nome, ovvero Matteo Ricci. Uno con il quale Mancini ha un forte legame politico, lo avrebbe voluto candidare al congresso nazionale di un anno fa e ora punta a portarlo a Bruxelles, così da mettere sul tavolo tutto il suo peso nella Capitale e riuscire anche a sfondare i confini del Raccordo, cosa finora mai accaduta. Detto di Zingaretti, Laureti/Schlein e Ricci, il terzo nome maschile non romano, ma sul quale a Roma si giocherà una partita importante, è quello del fiorentino Dario Nardella.

La linea debole di AreaDem

Sul sindaco di Firenze, ex renziano, hanno puntato le fiches quelli di AreaDem. I vertici attuali, cioè Daniele Leodori e Michela Di Biase, hanno provato a convincere i consiglieri comunali di riferimento a sostenerlo a giugno, ma la richiesta non ha avuto grandi riscontri. Almeno in ambito prettamente romano, la proposta è caduta quasi nel vuoto e questo ha accelerato un distacco, da parte del gruppo capitolino, che già era palese da molto tempo: Svetlana Celli, Antonio Stampete e Andrea Alemanni non sono più rappresentanza dei popolari a piazza del Campidoglio. Si sono resi conto che, alla lunga, restare in panchina a guardare avrebbe comportato il rischio di raffreddarsi troppo e non toccare più palla. I tre un tempo rappresentavano lo zoccolo duro di AreaDem in aula Giulio Cesare. Fedelissimi (soprattutto i primi due) del compianto senatore Bruno Astorre, ex segretario del Pd Lazio e peso massimo dei popolari a Roma, estensione di un notabile come Dario Franceschini. Ma da un bel po' qualcosa si è rotto.

Cos'è cambiato in Campidoglio

Dalla tragica scomparsa di Astorre a marzo 2023, subito dopo le elezioni regionali, le strade si sono sempre più allontanate. Non è un segreto che in particolare Alemanni, rimasto umanamente scosso dalla scomparsa del senatore, si sia sempre più distanziato dalla linea dettata dai nuovi leader della corrente, Daniele Leodori e Michela Di Biase. Già alla tornata elettorale per il rinnovo della Pisana, l'ex assessore del II municipio aveva puntato tutto su Michela Califano, rieletta con il suo supporto, invece che sul ticket rappresentato dall'allora vicepresidente uscente Leodori e dalla "new entry" Emanuela Droghei. Svetlana Celli, che gradualmente ha aumentato sempre di più il suo spessore all'interno dell'assemblea - non solo per il ruolo istituzionale - anche se tende a schermirsi, è evidente che punti a un "upgrade" nel prossimo futuro. Le voci su un possibile ruolo alle Europee ci sono ma vanno considerate "di disturbo": è molto più verosimile che possa ottenere soddisfazione nel 2028, per un salto di qualità che la porti in consiglio regionale. Magari proprio in ticket con Antonio Stampete, del quale non si ricordano più grosse intemperanze nei confronti della giunta Gualtieri nel recente passato: sono lontani e archiviati i tempi in cui esprimeva chiaramente un parere contrario rispetto al biodigestore di Casal Selce. O quando, secondo i rumours dell'epoca, faceva parte dei presunti "frondisti" interni alla maggioranza, molto attivo nel chiedere al primo cittadino più dialogo con i consiglieri.

Nardella-Ricci, le Europee per fare la conta

Insomma, con il voto alle porte, nel Pd le carte si sono mescolate e di conseguenza anche le squadre. E per chi alimenta le correnti è l'unica occasione per contarsi, visto che - a meno di sorprese - la prossima tornata sarà direttamente nel 2027 per il dopo-Gualtieri. Da una parte la corrente di Leodori e Michela Di Biase che nelle riunioni si esprime per Nardella, dall'altra i manciniani che si contano portando da una parte Zingaretti, ma anche il pesarese Matteo Ricci, coltivando una possibile mossa di disturbo con una propria candidata femminile. Nel mezzo, il gruppo di chi è più vicino a Massimiliano Valeriani, ex assessore regionale e ora consigliere alla Pisana, che potrebbe anche dividersi tra l'ex governatore e il sindaco marchigiano portato da Mancini. Avendo poi mano libera sul nome femminile. Un asse che Mancini cerca da tempo, quello con zingarettiani ed ex tali, vedi la quantità di preferenze portate alle elezioni regionali a uno di loro, cioè Mario Ciarla.

D'altronde l'obiettivo di Mancini è abbastanza chiaro: vuole riprendersi l'unico posto a tavola che conti, quello al centro di chi dà le carte. Dopo mesi in cui era sembrato che sia lui, sia i popolari, potessero serenamente condividere il campo senza mordersi. In caso di buona riuscita dell'operazione-europee, il deputato di Monteverde rafforzerebbe ulteriormente il suo peso nel Pd, ben oltre i confini romani, obiettivo primario data l'inesistenza della sua corrente al di fuori del Raccordo. E ora che la sua squadra è più numerosa (forse troppo anche per lui?) e il suo sindaco- quello romano - più saldo (tanto da essere convinto di poter conquistare un secondo giro a Palazzo Senatorio), sa di avere un'alta probabiliità di successo.