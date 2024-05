Europee, i candidati entrano nelle baraccopoli di Roma

I candidati elle elezioni Europee dell'8 e 9 giugno entrano nei campi rom in tutta Italia e anche a Roma. L'iniziativa, promossa da "Roma for democracy" insieme al Movimento Kethane - Rom e Sinti per l'Italia (oltre 12mila persone aderenti in Italia), ruota intorno alla volontà delle comunità in questione di avere voce in capitolo nelle istituzioni europee, in vista di un appuntamento elettorale decisivo.

Una tribuna elettorale nel campo rom

Per quanto riguarda Roma, l'appuntamento è per giovedì 23 maggio nella baraccopoli di via dei Gordiani 325, Centocelle. Uno dei cosiddetti "villaggi attrezzati", fatti di container ammassati arrivati in quell'area nell'ormai lontano 2002. "Roma for democracy" e il Movimento Kethane allestiranno una vera e propria tribuna elettorale che vedrà partecipare il disegnatore e scrittore Vauro Senesi (candidato capolista di Pace Terra e Dignità di Michele Santoro), lo scrittore e insegnante Christian Raimo candidato per Alleanza Verdi-Sinistra e il giornalista Marco Tarquinio, candidato indipendente nella lista Pd.

I candidati alle Europee presenti

"Rom e sinti sono tra le minoranze più discriminate in Europa - si legge nel comunicato di lancio dell'iniziativa - e lottano per invertire la rotta e vedere riconosciuti i loro diritti umani, civili e politici. Così viene portata la politica nei campi rom. Vogliamo contribuire al dibattito sulle grandi questioni di un'Europa in profonda crisi identitaria". Senesi, Raimo e Tarquinio dialogheranno con i giovani residenti del campo che porranno ai candidati varie domande sui temi che più sentono loro. "L'idea è portare la politica dove di solito la politica non va - continuano le due realtà organizzatrici della tribuna -. E quindi dagli esclusi per eccellenza, per avviare un processo democratico vero, che veda la partecipazione concreta dal basso e non l’imposizione dall’alto di decisioni e politiche non condivise".

Il manifesto transnazionale dei Rom

Oltre ai tre candidati, a via dei Gordiani ci saranno Adela Militaru direttrice di "Roma for democracy", Dijana Pavlovic portavoce di Kethane. In occasione della tribuna, verrà presentato il manifesto per la rete transnazionale della Fondazione Rom per l'Europa, con le proposte concrete della comunità Rom e Sinti per contribuire alla crescita economica e sociale dell'UE.

Le richieste di Rom e Sinti in Italia

Le richieste a livello nazionale, da parte della Fondazione Rom, sono principalmente cinque: il riconoscimento dello status di minoranza storico-linguistica in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione, riconoscimento del genocidio e inserimento nella legge che istituisce il Giorno della Memoria del Porrajmos e inserimento quindi nei testi scolastici della storia dello sterminio di Rom e Sinti. Poi, la modifica della legge 337 sullo spettacolo viaggiante, la formulazione di una legge sul riciclo e il riuso che regolarizzi i piccoli operatori dando quindi nuove possibilità lavorative alle famiglie Rom e Sinti, infine l'istituzione di tavoli di coordinamento con i governi locali sui temi dell'housing.