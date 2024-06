Elezioni Europee, quando e come si vota. A Roma 2,3 milioni elettori alle urne

Manca poco, sabato 8 e domenica 9 giugno anche l'Italia è chiamata a eleggere i suoi 76 membri del Parlamento Europeo, che ha sede a Strasburgo, mentre le commissioni si trovano a Bruxelles. In queste settimane abbiamo intervistato diversi candidati per quanto riguarda la Circoscrizione Centro, che racchiude Lazio, Marche, Umbria e Toscana. La Circoscrizione Centro elegge 15 parlamentari.

Europee: quando si vota a Roma

A Roma, come in tutto il resto del Paese, le urne saranno aperte per le elezioni Europee dalle 15 alle 23 dell'8 giugno e dalle 7 alle 23 del 9 giugno. Possono recarsi in una delle 2.600 sezioni distribuite sul territorio comunale tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni d'età e siano in possesso di una tessera elettorale valida. Se la tessera è stata smarrita o è scaduta (cioè tutti gli spazi per i timbri dell'avvenuta votazione sono completi), bisogna recarsi all'ufficio municipale di riferimento. In questo articolo tutte le indicazioni utili.

Quanti romani sono attesi alle urne

In base ai dati del Ministero dell'Interno, aggiornati al 31 dicembre 2023, a Roma sono attesi alle urne 2.380.634 elettori dai 18 anni in su, di cui 1.125.165 uomini e 1.255.469 donne. Vivono all'estero ma hanno la residenza a Roma 311.820 persone. Nel 2019 a Roma l'affluenza si fermò al 48,9%, mentre nel 2014 il dato era superiore: votò il 52% degli aventi diritto.

Come si vota

Alle elezioni Europee ogni elettore, oltre a barrare il simbolo del partito con una X, può esprimere fino a tre preferenze appartenenti alla stessa lista, presente sulla scheda elettorale. Affinché il voto sia valido qualora se ne esprimano tre, bisogna indicare due uomini e una donna o due donne e un uomo, per il principio dell'alternanza di genere. In caso se ne indicassero due, dovranno essere un uomo e una donna. Se si scrivono tre preferenze tutte dello stesso genere, sarà considerata valida solo la prima espressa. L'Italia, come detto, esprime 76 membri del Parlamento Europeo. Il Lazio, insieme a Marche, Umbria e Toscana ne esprimono 15.

Il voto degli studenti fuori sede

Quest'anno Roma si distingue per dare la possibilità di voto anche agli studenti fuori sede. Invece di prendere treni, aerei e pullman - quasi sempre a costi esorbitanti - per tornare nel proprio Comune di residenza, in migliaia potranno recarsi l'8 e il 9 giugno, negli orari di aperture delle urbe, presso la sede della Facoltà di Economia in via del Castro Laurenziano 9. Sarà sufficiente essere regolarmente iscritti a una università del Lazio e avere la tessera elettorale e un documento d'identità in regola. Questa nuova modalità di voto sarà possibile grazie alla recente normativa che prevede per gli studenti universitari domiciliati da almeno tre mesi in un comune fuori dalla propria regione di residenza, l’opportunità di votare senza tornare a casa. In particolare i fuori sede potranno votare nel comune dove vivono temporaneamente, se questo appartiene alla stessa circoscrizione elettorale di quello di residenza; oppure nel capoluogo della regione dove soggiornano per motivi di studio, se il comune di domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella di residenza. Importante: l'istanza per chiedere la possibilità di votare da fuori sede a Roma andava presentata al Comune con apposito modulo entro il 5 maggio.

I partiti in corsa nel Centro Italia

I partiti che hanno regolarmente depositato la propria lista nella Circoscrizione Centro alle elezioni Europee dell'8 e 9 giugno sono in totale 12. In ordine alfabetico: Alleanza Verdi-Sinistra, Alternativa Popolare, Azione, Democrazia sovrana popolare, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Libertà, Movimento Cinque Stelle, Pace Terra Dignità, Partito Democratico e Stati Uniti d'Europa.