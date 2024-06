Europee, Valeriani batte due colpi nel Pd delle correnti: "Zingaretti e Laureti, risultati straordinari"

Oltre 1 milione e 200mila voti e una percentuale del 26,59%. E' il risultato del Pd nella circoscrizione del Centro Italia alle elezioni Europee 2024, che permette al partito di Elly Schlein di eleggere cinque eurodeputati tra Lazio, Toscana, Umbria e Marche. A ottenere più preferenze di tutti, dopo Elly Schlein, è stato il deputato ed ex segretario Nicola Zingaretti: 123.812. A portargli parecchia acqua, oltre ad AreaDem di Franceschini e Leodori, è stato il gruppo che all'interno del partito fa riferimento a Massimiliano Valeriani. Consigliere regionale d'opposizione, ex assessore a urbanistica e rifiuti, si è speso per "Zinga" e per un'eurodeputata uscente come Camilla Laureti. A RomaToday Valeriani racconta la sua personale soddisfazione e fornisce una lettura degli esiti della tornata elettorale.

Valeriani, che ne pensa di come è andata la corsa dei suoi due candidati?

"Sono molto contento dell’elezione di Zingaretti, la sua grande affermazione a Roma è la chiara dimostrazione che era l’unico candidato deputato a rappresentare con autorevolezza la città di Roma. Un’altra che mi rende molto felice è Camilla Laureti, una donna romana che ha ottenuto un’affermazione imprevista nella Capitale, fermandosi a non molta distanza da chi era ben più sponsorizzato e portato di lei (poco meno di mille voti di distacco da Ricci, 250 in più di Nardella, ndr). È una donna competente e nonostante non avesse tanti sponsor alle spalle ha conseguito più o meno gli stessi voti".

Facendo un passo indietro: cosa ci dice il risultato del Pd alle Europee?

"Se da un lato c'è un'affermazione importante di Fratelli d'Italia, allo stesso tempo si segna una netta ripresa del Partito democratico, con un risultato che nemmeno gli istituti demoscopici avevano previsto. E questo rafforza l'ipotesi di costituzione di un'alternativa alle destra che governano il Paese e il Lazio. Un Pd così robusto fa pensare che le strade che portano all'unità del centrosinistra siano più perseguibili di prima, con lo scopo di opporsi a Giorgia Meloni".

E a Francesco Rocca, che governa il Lazio con una forte maggioranza a trazione FdI.

"Certo, il voto europeo ci dà una lettura importante anche in chiave territoriale. La ripresa c'è. Bisogna però essere più incisivi nell'azione di contrasto a Rocca e in questa chiave è importantissimo anche governare bene Roma. Il voto ci dice che è sempre più importante allargare il campo della coalizione a tutti coloro che condividono il lavoro di opposizione alle destre. Chi ha questo scopo, deve trovare le ragioni per stare insieme".

In che modo le opposizioni in Regione dovrebbero intensificare il loro lavoro?

"Va fatta emergere con forza e chiarezza la totale sudditanza della destra del Lazio alla sanità privata, con centinaia di milioni di euro levati a quella pubblica. E bisogna frenare la superficialità con la quale stanno rivedendo le norme urbanistiche, con proposte che definerei da terzo mondo. In un anno e mezzo Rocca non ha prodotto un risultato che uno, al di là di mancette elettorali. Zero assoluto su ogni fronte".

Oggi ancora di più sembra imprescindibile un dialogo Pd-M5S secondo lei?

"La competizione tra i due partiti finisce, lo dicono i risultati di questo fine settimana. E' inevitabile che il Pd svolge la funzione di perno, intorno al quale tutti dovranno contribuire alla costruzione di una soluzione alternativa. E' evidente che noi siamo la forza preminente, ma lo è altrettanto che da soli non bastiamo".

Valeriani, un suo ex compagno di coalizione e giunta come Smeriglio rischia di non rientrare a Strasburgo.

"Mi auguro possa farcela. La sua competenza e la sua passione sono state una risorsa fino ad oggi e lo sarebbero ancora. Significherebbe, in caso negativo, una grande perdita per le sinistre europee".