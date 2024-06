Intervista | Abbruzzese (Lega): "Ecco cosa può fare l'Europa per Roma. La Ztl? Frutto di un'ideologia ambientalista estrema"

La Ztl? “Una decisione irrazionale”. Sull’inceneritore, Gualtieri fa bene, però “sbaglia l’ubicazione”. Ma la battaglia più importante, per Roma, il Lazio e il resto dell’Europa, resta quella contro la farina di grillo e le “bistecche sintetiche”. Mario Abbruzzese, già presidente del consiglio regionale del Lazio, si candida alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno nelle file della Lega. A Roma il suo manifesto elettorale è stato vandalizzato, mentre ad Alatri gli insulti sono stati lasciati sulla saracinesca della sede della Lega: “È tempo di costruire un’Europa unita e rispettosa delle diversità. Gli atti di intolleranza non hanno spazio nel nostro dialogo civile” risponde lui. Tra i suoi obiettivi, la difesa dell’agroalimentare nostrano contro le “soluzioni artificiali” e la lotta contro le “ideologie ambientaliste estreme”, da cui sarebbe nato anche il progetto della nuova Ztl fascia verde.

Quali sono i temi prioritari per Roma e per il Lazio che intende portare in Europa?

“Roma e il Lazio necessitano di un potenziamento significativo delle infrastrutture, sia urbane che regionali. Questo include il miglioramento dei trasporti pubblici, la modernizzazione delle strade e delle ferrovie, e lo sviluppo di reti di mobilità sostenibile. In Europa, mi batterò per ottenere finanziamenti e supporto per progetti che possano ridurre il traffico e migliorino la qualità della vita dei cittadini. Difenderò il nostro ‘made in’ dell’agroalimentare contro le farine di grillo e le bistecche sintetiche. Questi prodotti, spesso presentati come soluzioni innovative e sostenibili, sollevano gravi preoccupazioni per la nostra salute, la nostra cultura alimentare e l'ambiente. Piuttosto che puntare su soluzioni artificiali, dobbiamo investire in pratiche agricole sostenibili e nella valorizzazione delle nostre risorse naturali. Pertanto, invito tutti a riflettere attentamente su queste nuove tendenze alimentari. Insieme, possiamo promuovere un'alimentazione sana e sostenibile, che rispetti i valori e le ricchezze della nostra terra”.

Ha invitato la persona che ha scritto “Morite” nel suo manifesto elettorale a Roma a un confronto. Nel caso accettasse, cosa le direbbe?

“Lo o la incontrerò. La politica ha l’obbligo di capire il malcontento dei cittadini. A prescindere dal nome e dal cognome, vorrei riuscire a sapere le motivazioni che ci sono dietro questo gesto. Tra l’altro c’è stato un altro caso nella serata del 2 giugno, alla sede della Lega di Alatri: hanno scritto ‘fascisti di m***a’ sulla saracinesca. Si tratta di atti di intolleranza che non hanno spazio nel nostro dialogo civile”.

Cosa ne pensa del progetto di costruzione del termovalorizzatore a Roma?

“La Lega ha costantemente appoggiato la costruzione tempestiva e accurata di questi impianti. Per chi crede in un modello di sviluppo sostenibile, è cruciale puntare sull’innovazione, l’efficienza energetica ed economia circolare. Quest’ultima rappresenta un modello di sviluppo sostenibile che punta a ridurre al minimo gli sprechi e a rigenerare le risorse. In questo contesto, i termovalorizzatori giocano un ruolo fondamentale. Questi impianti, infatti, trasformano i rifiuti non riciclabili in energia, contribuendo così a ridurre l'accumulo di discariche e a produrre energia pulita. Integrando i termovalorizzatori nel sistema dell'economia circolare, possiamo chiudere il ciclo dei materiali, recuperando valore dai rifiuti e promuovendo un futuro più sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Quindi sono d’accordo con il progetto, quello che non condivido è la scelta di realizzarlo a Santa Palomba, tra Pomezia e Albano Laziale dove c’è un’agricoltura eccellente. Si sarebbe potuta scegliere un’ubicazione diversa”.

Cosa potrebbe fare l’Unione Europea per Roma?

“L'Unione Europea può offrire un ampio ventaglio di supporti e opportunità per aiutare Roma a svilupparsi e affrontare le sue sfide. Può destinare, per cominciare, finanziamenti specifici per progetti infrastrutturali, ambientali e sociali a Roma. Questi fondi potrebbero essere utilizzati per migliorare i trasporti pubblici, rinnovare le infrastrutture urbane, promuovere l'efficienza energetica e riqualificare aree degradate. Potrebbe poi incentivare la trasformazione digitale della città, promuovendo l'adozione di tecnologie smart city e migliorando i servizi pubblici attraverso soluzioni innovative. L’UE dovrebbe poi supportare la Capitale per implementare pratiche di economia circolare, fornendo risorse per la gestione sostenibile dei rifiuti, il riciclo e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Progetti pilota e best practice da altre città europee possono essere adattati e adottati a Roma. E poi, per una città ricca di storia e cultura come Roma, l'UE può sostenere iniziative culturali e turistiche che valorizzino il patrimonio storico e artistico. Questo può includere la promozione del turismo sostenibile, la digitalizzazione dei musei e la creazione di percorsi turistici innovativi e facilitare la cooperazione tra Roma e altre città europee attraverso programmi di gemellaggio e scambi di buone pratiche. Infine, dall’Europa potrebbero arrivare programmi di inclusione sociale e integrazione per affrontare le disuguaglianze e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questo può includere progetti per l'integrazione dei migranti, il sostegno alle persone in difficoltà economica e la promozione dell'occupazione giovanile”.

Uno dei temi più centrali in Europa è la transizione ecologica. Cosa ne pensa, a questo proposito, del progetto della Ztl fascia verde a Roma?

“La vasta zona a traffico limitato proposta dal sindaco Gualtieri imporrebbe un costo eccessivo su Roma, frutto di un'ideologia ambientalista estrema che causerebbe numerosi problemi e disagi per lavoratori e cittadini. Limitare l'accesso a una città come Roma, complicando la vita di commercianti, impiegati, esercenti, consumatori e famiglie, è una decisione irrazionale”.

Dai suoi giri nei territori nel Lazio per confrontarsi con l’elettorato, quali sono le richieste più urgenti che ha percepito da parte dei cittadini?

“Sicuramente l’esigenza più concreta è l’ascolto. In tanti vedono l’Europa come un miraggio, come un qualcosa di astratto che quasi non incide sulla loro vita. Con l’Europa dei Territori abbiamo avviato un percorso che riporta al centro i sindaci, gli amministratori locali, i cittadini e gli imprenditori. Questo ci permetterà di avvicinare l’UE alle persone e di intervenire secondo le principali esigenze dei territori”.