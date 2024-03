Elezioni Europee, tra giochi a incastro e strategie ecco chi si candida a Roma in Azione e Italia Viva

Sono giorni bollenti tra i centristi italiani, anche a Roma e nel Lazio. Dopo la convention di +Europa nella quale si è lanciata ufficialmente la proposta degli "Stati Uniti d'Europa", per un'alleanza di tutte le forze riformiste europeiste e dopo la dodicesima Leopolda di Matteo Renzi a Firenze, è tempo di mettere in fila i nomi. Alle elezioni europee di giugno, nel collegio centrale, quello in cui si trova anche il Lazio, Azione e Italia Viva dovranno farsi trovare pronte per sperare di raggiungere la soglia di sbarramento (4%). E a meno di clamorosi ripensamenti da parte dei due leader - soprattutto Carlo Calenda - lo faranno separatamente. Ma i destini dei loro candidati sono intrecciati più di quanto si pensi.

I due candidati di punta di Azione alle Europee

Partiamo da Azione. A inizio anno l'ex ministro Calenda ha piazzato il colpaccio, l'acquisto top nel mercato inveranale: Fabio Massimo Castaldo. Trentanove anni, da dieci è parlamentare europeo, eletto nel 2014 e nel 2019 nelle fila del Movimento Cinque Stelle: 38mila preferenze la prima volta, 43mila la seconda. E' un campione di voti, una macchina da guerra che verrà riproposta a giugno con ottime probabilità di successo. L'altro nome è quello di un altro ex, Alessio D'Amato. Mister Vaccino ai tempi della lotta contro il Covid, da assessore regionale alla sanità si è ben distinto, uomo di punta della giunta Zingaretti a trazione Pd. Candidato presidente della coalizione composta da dem, Italia Viva e Azione, quasi imposto da Calenda, nel 2023 ha cambiato casacca diventando coordinatore regionale dei calendiani. E' su di lui, però, che si potrebbe consumare uno "psicodramma" in casa Azione.

D'Amato a Bruxelles fa un regalo al Pd

La sconfitta di D'Amato contro Rocca a febbraio 2023, ha comportato il venir meno di un posto in consiglio per il Pd, essendosi presentato l'ex assessore con il logo di "Insieme per il Lazio - Azione". L'eventuale elezione in Parlamento Europeo da parte sua, significherebbe per i dem recuperare quel seggio, che verrebbe occupato da Mauro Alessandri, fermatosi a 6.521 preferenze e rimasto fuori. Quindi Calenda otterrebbe una poltrona a Bruxelles, ma vedrebbe scomparire la presenza di Azione alla Pisana. Un anno fa, infatti, ad essere eletti in prima battuta furono Marietta Tidei di Italia Viva e Pierluca Dionisi di Azione, ma quest'ultimo in seguito alle verifiche richieste da Luciano Nobili, altro turbo-renziano, si vide sfilare l'elezione da sotto il naso. E il Tar, giorni fa, ha respinto il ricorso di Dionisi che adesso dovrà attendere il Consiglio di Stato.

In Azione c'è chi tifa per una renziana

Paradossalmente, in Azione alcuni sarebbero quasi più contenti di vedere candidata Marietta Tidei di Alessio D'Amato. Soprattutto chi, come Dionisi, si vedrebbe nuovamente catapultato nell'agone politico regionale dopo lunga attesa e ben due tentativi falliti. In Azione, questo è noto, una parte del partito era poco convinto della volontà di Calenda di convogliare tutti i voti sul giovane rampante Federico Petitti. Una scelta alla lunga rivelatasi sbagliata: Petitti si è piazzato solo quinto in lista, con 3.242 preferenze, oltre 1.800 in meno di Dionisi. Il desiderio di questa "corrente" di Azione sarà probabilmente esaudito: Tidei, quasi 10mila voti alle regionali, è in rampa di lancio come candidata donna di punta del partito di Renzi. Alla Leopolda, lo scorso fine settimana, sul palco della convention di Italia Viva ha mostrato i denti e le unghie: "Questo è il momento di metterci la faccia - ha detto - e non capisco chi, come Calenda, interpreta questa sfida elettorale come un modo per guardare solo al proprio campo, al proprio pezzettino. Questa è una battaglia da fare insieme, noi aspettiamo, ma non troppo: ad un certo punto bisogna andare avanti". A meno di stravolgimenti, sarà lei in ticket con Matteo Renzi.

L'effetto farfalla da Milano a Roma

Quindi nelle prossime settimane il quadro sarà ben delineato, ma è già possibile fare i nomi dei cavalli di razza su cui i due leader riformisti, in perenne lite tra loro, decideranno di puntare: Fabio Massimo Castaldo e Alessio D'Amato (bisognerà vedere distribuiti su quali collegi) per Azione, Marietta Tidei per Italia Viva. E chissà che queste Europee non facciano bene anche dalle parti di piazza del Campidoglio. Gira una voce, molto insistente, che vorrebbe un certo pressing dei calendiani su Giulia Pastorella, 37 anni, punta di diamante in Parlamento. D'altronde mancherebbe una donna di punta a livello nazionale. Nel settembre 2022 Pastorella è stata eletta nel collegio Lombardia 1 alla Camera, seconda dopo Enrico Costa. La sua candidatura nel collegio Nord a giugno prossimo, qualora si trasformasse in un successo, regalerebbe una soddisfazione a Francesco Filippo Carpano, consigliere capitolino da ottobre 2021, schierato da Calenda proprio dietro a Pastorella in quel listino. Un motivo in più per convincerla.