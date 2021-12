Ex provincia, domenica 19 dicembre al voto per il Consiglio della Città metropolitana

Domenica 19 dicembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche nel Consiglio metropolitano di Roma.

Chi può essere eletto

Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Appuntamento dalle ore 8 alle 23 presso Palazzo Valentini, sede istituzionale della Città metropolitana della Capitale, in via IV Novembre 119/a. Sono tre le liste ammesse che concorreranno all'elezione del Consiglio della Città metropolitana.

Le liste ammesse

L'Ufficio Elettorale dell'Ente ha proceduto al sorteggio dell'ordine delle liste: numero 1 Territorio e Partecipazione, numero 2 Movimento 5 Stelle e numero 3 Le Città della metropoli. Il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale, composto da 24 consiglieri, è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni del territorio della Città metropolitana con voto ponderato.

Chi vota

La Città metropolitana di Roma Capitale, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente e sulla base delle attestazioni per venute dai 121 Comuni del territorio, ha reso noto il numero complessivo degli aventi diritto al voto, al 35esimo giorno antecedente la data della votazione, alle elezioni per il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale, che è pari a 1,751 elettori. Il numero degli aventi diritto al voto potrebbe subire variazioni, a seguito di cambiamenti nel corpo elettorale dei 121 Comuni del territorio metropolitano che dovessero intervenire entro il 18 dicembre, giorno antecedente la data delle elezioni.

Le funzioni dell'ex provincia

La Città metropolitana di Roma Capitale rappresenta un ente territoriale di zona vasta, che persegue come finalità la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; la promozione e la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana. L'ex provincia ha il fine, inoltre di curare le relazioni istituzioni con le città le aree metropolitane europee.