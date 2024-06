Elezioni amministrative: 30 comuni di Roma al voto. Ecco dove si vota e chi sono i candidati

30 città alle urne di cui 4, sopra i 15 mila abitanti, dove è possibile andare al ballottaggio con il sistema maggioritario a doppio turno. Non solo le elezioni europee. L’8 e il 9 giugno, con le urne aperte rispettivamente dalle 15 alle 23 e dalle 7 alle 23, si eleggeranno i sindaci delle città della provincia di Roma ed i rispettivi consigli comunali. Scopriamo dove si vota e quali sono i candidati, cominciando dai quattro Comuni dove è possibili andare al ballottaggio (che si terrebbe il 23 e 24 giugno): Tivoli, Civitavecchia, Palestrina e Monterotondo.

Tivoli

Il sindaco uscente di Tivoli (55.176 abitanti), il civico Giuseppe Proietti, non si ricandiderà visto che ha già svolto due mandati. Nella città tiburtina sarà sfida a cinque per la carica di nuovo primo cittadino, con le donne che la fanno da padrone. Parte delle liste che avevano sostenuto Proietti correranno a supporto della candidata Francesca Chimenti, sostenuta da Movimento 5 Stelle 2025, La voce di Tivoli Terme, Una nuova storia e Alleanza Verdi e Sinistra. Il Partito democratico presenta Giovanna Marco, sostenuta anche dalla lista Vince Tivoli. Corre da sola Maria Rosaria Cecchetti,, del Terzo Polo, sostenuta da Progetto comune – Azione -Uniti per Tivoli. Potere al Popolo, presente con la lista Tivoli Popolare e Inclusiva, sostiene il candidato Massimiliano Rossini. Per il centrodestra ci sarà Marco Innocenzi sostenuto da ben 9 liste: Aria nuova cittadini in movimento, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Lega, Laboratorio Tivoli, Innocenzi sindaco, Noi Moderati, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Civitavecchia

Saranno sei i candidati a sindaco di Civitavecchia (51.880 abitanti). Il primo cittadino uscente di centrodestra, Ernesto Tedesco, circa un mese prima delle elezioni aveva deciso di non ripresentarsi, lasciando così il testimone al candidato Massimiliano Grasso. Quest’ultimo è sostenuto da cinque liste: Fratelli d’Italia, Lista Grasso sindaco, Lega, Civitavecchia 2030 e La svolta. Nella città portuale il centrodestra correrà diviso. Paolo Poletti, infatti, è il candidato di Forza Italia, sostenuto anche da Noi moderati, Uniti per Civitavecchia e Lista Poletti sindaco. Per il centrosinistra c’è Marco Piendibene che può contare sull’appoggio di Partito democratico, Unione civica e Alleanza verdi e sinistra (all’interno della quale c’è anche Demos). Vincenzo D’Antò, candidato del Movimento 5 Stelle, è supportato da altre due liste: Lista D’Antò sindaco e Civitavecchia popolare. Corrono sostenuti da una sola lista Vittorio Petrelli, Il buon governo, e Roberta Galletta, Lista Galletta sindaco.

Monterotondo

A Monterotondo (41.060 abitanti), l’unico Comune che, dal dopoguerra ad oggi, ha avuto solo sindaci di sinistra o centro sinistra, saranno in quattro a contendersi la carica di primo cittadino. Tenterà di essere confermato per il secondo mandato il sindaco uscente, Riccardo Varone, sostenuto dal Partito democratico, Rete democratica Monterotondo, Azione +Europa, Voglio vivere così, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Demos. Come cinque anni fa, il centrodestra presenta Simone Di Ventura che perse le amministrative 2019 per una manciata di voti. Sono sette le liste a sostegno dell’avvocato: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Monterotondo Scalo conta, Unione Civica eretina, Polo civico, Monterotondo Bene comune. Il Movimento 5 Stelle corre da solo presentando l’architetto Angelo Capobianco. Il classe 2002, Paolo Maria Zavagni, sarà il candidato della sinistra con il Partico comunista italiano e Monterotondo città pubblica (Potere al popolo e Rifondazione comunista).

Palestrina

Le elezioni a Palestrina (22.082 abitanti) sono attese da tempo, da quando il sindaco di centrodestra, Mario Moretti era stato sfiduciato a marzo 2023. La città, quindi, è stata gestita per più di un anno dal commissario Enza Caporale. L’8 e il 9 giugno saranno in cinque a sfidarsi con le coalizioni di centrosinistra e centrodestra che arrivano a questo appuntamento con varie divisioni interne. Giuseppe Cilia è il candidato di Forza Italia, Noi Moderati, Scelgo Palestrina e Palestrina futura. Eleonora Nuvoli è l’altra candidata di centrodestra, sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega e Palestrina unione di centro. Anche il centrosinistra, come detto, non ha trovato la quadra. Igino Macchi sarà il candidato di Partito democratico, Macchi Palestrina, Palestrina nel merito, Palestrina popolare. Corre con un proprio candidato Alleanza Verdi e Sinistra che, insieme a Palestrina in comune, appoggia Cristiana Polucci. Ludovico Rosicarelli, infine, sarà sostenuto da una sola lista: Ludovico Rosicarelli sindaco.

Gli altri Comuni

Nei Comuni sotto i 15 mila abitanti non è previsto il ballottaggio: vince il candidato che prende anche un solo voto in più degli altri.

Ad Arsoli, cittadinia di 1.300 abitanti, si sfidano il sindaco uscente, Gabriele Caucci (Impegno e Trasparenza) e Elisa Chiti (insieme per Cambiare).

Ad Artena, 13.666 abitanti, si sfidano in quattro, tre donne e un uomo. Tamara Latini, sostenuta da Pronti per Artena, Davide Corsetti di Artena per il futuro, Ilenia Vicidomini di Artena nel cuore e Silvia Carocci di Artena cambia insieme.

Il consiglio comunale di Bellegra, cittadini di 2.700 abitanti, è stato sciolto il 29 maggio 2023 per la decadenza dalla carica di sindaco di Flavio Cera, nominata consigliere regionale del Lazio. Due i candidati a sindaco: Mario Sisto Ferrante sostenuto da Vivere Bellegra e Fabio Zambon, sostenuto da SviluppiAMO Bellegra.

Anche a Canterano si chiude l’era commissariale per rinnovare il consiglio nel comune di 356 abitanti. Nonostante la popolazione esigua ci sono ben cinque candidati: Mariano Teodori (Insieme per Canterano), Anna Nori (Italia dei diritti), Giorgio Catarinozzi (Cambiamenti), Luca Cesari (Progetto popolare) e Roberto Vitali (Siamo Canterano).

A Capranica Prenestina, 309 abitanti, il sindaco uscente Francesco Colagrossi, sostenuto da È tempo di fare insieme, sfida Giuseppe Nazio (Forza Capranica Prenestina) Nazzareno Carpineti (Progetto popolare) e Carlo Spinelli (Italia dei diritti). Da notare come, oltre ai quattro candidati, ci siano anche 38 aspiranti consiglieri su 267 elettori totali.

A Carpineto Romano, 4.094 abitanti, il sindaco uscente Stefano Cacciotti si ripresenta sostenuto da Progetto Carpineto. Lo sfidante, Nicolò Cacciotti, è invece appoggiato da Democratici per Carpineto Romano.

Nel piccolo borgo di Castel San Pietro Romano (851 abitanti), il sindaco uscente Gianpaolo Nardi (Uniti per crescere) sfiderà tre candidati: Paola Torbidoni (Italia dei diritti), Sandro Liberti (Progetto popolare), e Marco De Vincentiis Resta (Forza Nuova).

A Cave, città di 10.781 abitanti, tenterà un nuovo mandato Angelo Lupi, sindaco uscente sostenuto da Cave Città bene comune. A sfidarlo Massimiliano Renzi, appoggiato da Cave Futura.

Sfida a due anche a Colonna, 4.231 abitanti. Il sindaco uscente Fausto Giuliani (Ora Colonna) affronterà il candidato di Uniti x Colonna, Fabio Pochesci.

Anche a Gavignano (1.928) cerca la riconferma il sindaco uscente, Ivan Ferrari, sostenuto da Il futuro continua. Un solo sfidante per Ferrari, si tratta di Americo Mastronardi di Gavignano domani.

Al voto anche Gerano, 1.157 abitanti. Qui la competizione non c’è visto che si è presentato un solo candidato, il sindaco uscente Danilo Felici (Gerano 3.0).

Quattro candidati a Gorga, 689 abitanti. Valerio Arenari di Movimento Patria nostra, Valerio Giuffrè di Progetto Popolare e Paolo Nanni, Italia dei diritti, sfideranno il sindaco uscente Andrea Lepri, sostenuto da Uniti per unire.

Monte Porzio Catone, 8.584 abitanti, avrà una sfida a tre. Ci sarà il sindaco uscente, Massimo Pulcini (Viviamo Monte Porzio) e sfiderà Carla Carletti, Monte Porzio Cambia, e Gioia di Mauro, Difendere Monte Porzio.

Elezioni anche a Moricone, 2.469 abitanti, si ricandiderà il primo cittadino uscente Giovanni Battista Pascazi, di Progetto comune. A sfidarlo Cristina D’Andrea della lista civica GenerAzione Moricone.

Restando in Sabina, alle urne anche i cittadini di Nazzano (1.367). Non ci sarà il sindaco uscente, Alfonso Giardini. Concorreranno Patrizio Gianferro di Scegli Nazzano e Maurizio Gallo di Punto su Nazzano.

A Pisoniano (741 abitanti), Enzo Aureli terminerà il suo mandato. Saranno ben 5 i candidati per la carica di sindaco: Antonio D’Orazi (ViviAMO Pisoniano), Nazario D’Antoni (Uniti per Pisoniano), Benedetto Germini (Forza Nuova), Massimiliano Lorenzetti (Progetto Popolare), Francesco Leggio (Italia dei Diritti).

A Poli, 2.260 abitanti, si candida il sindaco uscente, Federico Mariani sostenuto da Insieme per Poli, e affronterà Anna Riglioni di Poli in Comune.

Rocca Canterano rappresenta un caso particolare. Ci sono 182 abitanti e 159 elettori. I candidati a sindaco sono ben quattro. Oltre al primo cittadino uscente, Fulvio Proietti (Rocca Canterano Bene comune), ci sono Michele Pandiscia (Passato presente e futuro), Claudio Carboni (Italia dei diritti) e Luca Saturnini (Progetto popolare). In tutto, ci sono 37 aspiranti consiglieri. Tenendo conto anche dei candidati a sindaco, rimangono appena 108 elettori del piccolo comune non impegnati in questa tornata elettorale.

Rocca Priora potrà finalmente uscire dal commissariamento scattato a gennaio di quest’anno. nella cittadina di 12.079 abitanti si sfideranno Milco Rufini (Lista civica per Rocca Priora), Anna Gentili (Coraggio Rocca Priora) e Claudio Fatelli (Fare Rocca Priora).

Nel borgo di Roviano, 1.256 abitanti, Mattia Folgori tenterà un nuovo mandato sostenuto da Roviano punto e a capo. A sfidarlo ci sarà Ettore Brancazi, di Futuro Roviano.

Un altro Comune commissariato è quello di Sambuci, 839 abitanti. Sono ben sei i candidati a sindaco: Irene Pastore (Italia dei diritti), Carmine Trocino (Progetto popolare), Dario Ronchetti (Sambuci in Comune), Danilo Cerbella (Fiamma Tricolore), Roberto De Priamo (Sambuci Futura) e Marisa Grossi (La tua scelta il tuo futuro).

San Vito Romano, 3.075, vedrà Maurizio Pasquali, sostenuto da Obiettivo San Vito, tentare la riconferma a sindaco sfidando Guido Trinchieri, Insieme per San Vito, ed Elena De Paolis, Lista civica Ci siamo.

A Sant’Angelo Romano, 4.945 abitanti, la sindaca uscente Martina Domenici non si ricandiderà. A sfidarsi saranno due uomini: l’assessore uscente Attilio Cornacchia (Sant’Angelo nel cuore) e il vicesindaco uscente Antonio Cornacchia (Per Sant’Angelo Romano). Non sono parenti.

Nonostante conti appena 166 abitanti, nel Comune di Saracinesco sono quattro i candidati. Oltre al sindaco uscente, Marco Orsola (Lista per Saracinesco), ci sono Domenico Simonelli (Progetto popolare), Michele Gallo (Italia dei diritti) ed Ettore Gabeto (Alleanza per Saracinesco).

A Vallepietra, 248, non si ricandiderà Flavio De Santis. Sarà quindi una corsa a cinque con Paolo De Gregori (Per Vallepietra), Valentina Romani (Vallepietra Vale), Luca Maggio (Progetto popolare), Daniele Mioni (Tradizione e futuro).

Vicovaro, 3.624 abitanti, vedrà la sfida tra il sindaco uscente, Fiorenzo De Simone sostenuto da Vicovaro insieme, e Nello Crielesi, della lista per Vicovaro.