Comunali nel Lazio, il grande flop di Lega e grillini. Ma il "campo largo" alle regionali resiste 

Una brusca frenata per la Lega, dietro a Fratelli d'Italia in tutti i territori, un avanzamento del centrosinistra che arriva ai ballottaggi in aree storicamente ostili, e un M5s praticamente azzerato con risultati a una cifra in quasi tutti i centri urbani al voto. Dato quest'ultimo che però, assicurano dalle parti della Pisana, non metterà in discussione la grande alleanza giallorossa alle regionali del prossimo anno. "L'attuale maggioranza si sta già confrontando per la stesura del programma elettorale" spiegano fonti interne ai democratici. Della serie, indietro non si torna.

Il campo largo di Enrico Letta, trainato dal Pd a fronte di risultati residuali dei grillini, ha registrato un fallimento importante nel comune di Guidonia, a fronte però di una vittoria al primo turno a Grottaferrata e di un buon posizionamento sia a Viterbo che a Frosinone, in entrambe le città (per anni in mano alla destra) al secondo turno. Un quadro che a sinistra viene interpretato tutto sommato in positivo, alla luce delle dinamiche locali sempre diverse da territorio a territorio e capaci di portare sorprese importanti alle urne. Questo in sintesi quanto emerge dai risultati delle elezioni amministrative di domenica 12 giugno. Vediamo i dettagli.

Le vittorie al primo turno

Si è votato in 23 comuni della provincia di Roma, 53 nel Lazio di cui tre capoluoghi, Frosinone, Rieti e Viterbo. Andando a prendere i centri urbani sopra i 15mila abitanti, dei sette presenti alle porte della Capitale contiamo tre vittorie al primo turno. A Grottaferrata il sindaco eletto è Mirko Di Bernardo, in rappresentanza di un'alleanza giallorossa, ha battuto il centrista Luciano Andreotti. Fontenuova, caso particolare che ha visto uno contro l'altro due candidati di centrodestra, va invece a Fratelli d'Italia con la vittoria di Piero Presutti (sostenuto anche dalla civica rete democratica) contro Graziano Di Buò (Forza Italia e Lega). Terzo colpo messo a segno al primo turno a Ladispoli. Qui la vittoria va al leghista Alessandro Grando con il 57,31% contro il 25,09% raggiunto da Alessio Pascucci.

I ballottaggi

Per quanto riguarda invece i ballottaggi, ad Ardea la sfida vede il candidato del centrodestra Maurizio Cremonesi contro l'ex presidente del Consiglio comunale, rappresentante dei rossogialli, Lucio Zito. A Cerveteri è avanti il centrosinistra con il 40,35% ottenuto da Elena Maria Gubetti, contro il centrodestra di Giovanni Moscherini.

Testa testa a Ciampino tra l'ex sindaca Daniela Ballico, del centrodestra, ed Emanuela Colella per il campo largo di Pd e M5s. Che invece fallisce a Guidonia. Nella "città dell'aria" il M5s, partito del sindaco uscente, non arriva al 5%, e Alberto Cuccuru è fuori al primo turno. Una partita amara per i democratici. "Siamo rimasti fuori solo per 108 voti" raccontano gli addetti ai lavori. Tra due settimane la sfida sarà tra il civico Mauro Lombardo e Alfonso Masini, del centrodestra.

I capoluoghi. Arretra la destra

Importanti per il centrosinistra le sfide nei capoluoghi di provincia. A parte Rieti che resta alla destra, con la vittoria di Daniele Sinibaldi che porta a casa il 52,2% dei voti battendo con ampio vantaggio Simone Petrangeli del centrosinistra, dem e grillini risultano competitivi in territori dove la destra la fa da sempre da padrona.

A Viterbo al secondo turno andranno la civica Chiara Fortini (33,08) e l'assessore regionale alle politiche sociali Alessandra Troncarelli (27,09%), alla guida di una coalizione rossogialla. I due candidati di centrodestra, Laura Allegrini (FdI e Popolo della Famiglia) e Claudio Ubertini (Lega e Forza Italia) hanno sfiorato la prima il 17% e il secondo il 9%. Un flop rispetto alle attese. E anche a Frosinone a frenare il centrodestra di Roberto Mastrangeli (49,26%) è l'ex primo cittadino Domenico Marzi (39,13), candidato del campo largo.

La debacle di leghisti e grillini

Insomma, diverse sono le partite aperte per il centrosinistra, che difficilmente avrà la meglio a Frosinone ma che potrebbe conquistare a sorpresa Viterbo. Mentre il centrodestra frena, specie la Lega, con percentuali sempre inferiori a Fratelli d'Italia, in alcuni casi meno della metà. Un dato che riflette del resto la tendenza nazionale, che vede Giorgia Meloni drenare sempre più voti dall'alleato. I numeri parlano chiaro. A Frosinone la lista Lega tocca il 4,33, contro l'8,33 di FdI, a Viterbo il 5,12 contro il 15,16 della lista di Giorgia Meloni. Un po' meglio a Rieti, con il 13,26 contro il 15,25. Male male anche nei comuni alle porte di Roma. Si va ad Ardea dove la Lega porta a casa l'8,06% contro il 29% di FdI, a Ciampino con il 4,93 contro il 13,59 di Meloni, a Cerveteri con il 2,11% contro il 10. A Grottaferrata ha votato la Lega l'1,70% degli elettori.

Idem per i grillini. Anche qui il quadro regionale, un tracollo, riflette quello nazionale. L'unico comune in provincia di Roma (con più di 15mila abitanti) dove la lista sfiora il 14% è Ardea. Tutti gli altri sono risultati a una cifra. Si va dal 4,61 a Guidonia (dove il sindaco uscente è grillino), al 3,21 a Ciampino, al 2,87 a Ladispoli, al 6,25% a Fonte Nuova. Praticamente inesistente nei capoluoghi di provincia. A Viterbo il Movimento Cinque Stelle è stato votato dall'1,50% degli elettori, dall'1,32% a Frosinone.