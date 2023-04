Comuni del Lazio al voto il 14 e 15 maggio: ecco dove e chi sono i candidati

47 comuni al voto di cui 12 con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Il Lazio si prepara, a pochi mesi dalle elezioni regionali, ad una nuova tornata elettorale per il rinnovo dei consigli comunali il 14 e 15 maggio. Andranno al voto tanti piccoli comuni ma anche grandi città, molte delle quali reduci da esperienze amministrative turbolente, tanto per usare un eufemismo.

Provincia di Frosinone

In provincia di Frosinone andranno al voto i comuni di Amaseno, Anagni, Aquino, Arpino, Atina Boville Ernica, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina e Villa Santa Lucia.

Anagni

Una delle sfide più interessanti è quella di Anagni, comune di più di 20 mila abitanti. I riflettori, per ora, sono puntati su Franco Fiorito, già sindaco della città ciociara, coinvolto in passato in alcuni scandali quando era consigliere regionale per il Popolo delle libertà. “Batman”, come venne soprannominato ai tempi dell’inchiesta per le spese pazze in regione, starebbe valutando l’ipotesi di candidarsi alla guida della città oppure sostenere un suo candidato. Ha già annunciato che si presenterà al giudizio degli elettori il sindaco uscente, Daniele Natalia, sostenuto alle consultazioni di cinque anni fa dal centrodestra e in grado si superare Daniele Tasca, appoggiato da Casapound ed altre liste civiche. Si candiderà anche il consigliere d’opposizione uscente, Alessandro Cardinali, già vicepresidente provinciale, sostenuto da SiAmo Anagni e altre civiche. L’avvocato 45enne Luca Santovincenzo è il candidato di LiberAnagni, che verrà (probabilmente) appoggiato dal Pd locale che, in un primo momento, sembrava volesse sostenere Cardinali.

Ferentino

Situazione intricata a Ferentino. L’ex sindaco Piergianni Fiorletta, dopo aver vinto le primarie, sarà il candidato di Ferentino 20230. Il civico di centrosinistra sembra avere già la vittoria in tasca visto quanto accaduto con pezzi importanti di Fratelli d’Italia e Lega che, alla fine, hanno deciso di sostenere Fiorletta in quello che sta diventando un vero e proprio laboratorio politico. I partiti di centrodestra, infatti, non hanno trovato la quadra per un loro candidato, preferendo quindi sostenere l’ex sindaco Pd. Manovre, queste, che non sono così inusuali a livello comunale, dove si trovano accordi che a livello nazionale sarebbero impensabili. Gli altri candidati sono Alfonso Musa, sostenuto dal sindaco uscente Antonio Pompeo e dal Partito democratico, Angelica Schietroma, la più giovane assessora della giunta Pompeo e sostenuta da Fare Futuro, e Lorenzo Fiorini, sostenuto dal Partito socialista italiano.

Provincia di Latina

Nella provincia pontina andranno al voto i cittadini di Aprilia, Bassiano, Campodimele, Latina, Lenola, Roccagorga, Sonnino e Terracina.

Aprilia

La seconda città più grande per numero di abitanti della provincia è pronta ad assistere ad una sfida che, almeno alla vigilia, sembra essere molto tirata. Luana Caporaso, attuale assessore ai lavori pubblici, raccoglierà il testimone del sindaco uscente, Antonio Terra, e cercherà di conquistare la carica di sindaca con Aprilia Civica ed altri liste. Il centrodestra ha scelto di presentare Lanfranco Principi, ex vicesindaco proprio nella stessa giunta Terra. Lo corso dicembre, infatti, Principi, insieme agli altri consiglieri di Unione Civica, era passato all’opposizione, preparando quindi il terreno per l’imminente tornata elettorale. Il Movimento 5 stelle? Assente alle ultime due tornate elettorali, potrebbe saltare anche questo nuovo appuntamento.

Latina

Vuole andare per il “poker” Damiano Coletta, fresco vincitore delle primarie del centrosinistra a Latina, una città che necessita di stabilità politica ed amministrativa. Il 28 settembre 2022, infatti, Coletta, sindaco della città, veniva sfiduciato dai partiti di centrodestra che avevano la maggioranza in consiglio ad appena un anno dalla sua elezione. Il candidato del centrosinistra cercherà di vincere la sua quarta tornata elettorale, dopo essere stato già nominato sindaco nel 2016, nell’ottobre del 2021 e il 4 settembre 2022. Ad affrontarlo ci sarà Matilde Celentano, di Fdi, appoggiata da tutto il centrodestra.

Terracina

L’ultima consiliatura, terminata a luglio 2022, è durata appena due anni. Un’inchiesta ha fatto scattare le manette per la sindaca Roberta Tintari, l’ex vice sindaco Pierpaolo Marcuzzi, il presidente del consiglio, dirigenti e funzionari dell’amministrazione cittadina. Terracina, infatti, arriva alle elezioni da comune commissariato. Fabrizio di Sauro, appoggiato anche dal Movimento 5 Stelle, sarà il candidato del centrosinistra, sostenuto da Terracina Rinasce e Partito democratico. Il centrodestra, seppur con qualche malumore, ha presentato l’architetto Franceso Giannetti come candidato di coalizione. Per lui un compito molto difficile, specialmente dopo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex sindaca di Fdi in merito alle concessioni balneari, anche se i sondaggi lo danno favorito.

Provincia di Roma

A Roma andranno al voto i comuni di Affile, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Fiumicino, Gallicano nel Lazio, Magliano Romano, Morlupo, Olevano Romano, Pomezia, Rocca di papa, Roccagiovine, Sacrofano, San Cesareo e Santa Marinella.

Fiumicino

Un vero e proprio terremoto politico ha scosso la città a poche settimane dalle elezioni. L'assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia si è dimesso per passare con i "rivali" della destra, mollando l’attuale sindaco Esterino Montino il quale sosterrà il candidato del centrosinistra Ezio di Genesio Pagliuca, attuale vicesindaco. Caroccia, che ha accusato la sua ex coalizione di essersi spostata troppo a sinistra, appoggerà il candidato di centrodestra, Mario Baccini. Il Movimento 5 Stelle ha invece deciso di correre da solo, presentando Walter Costanza come candidato. Claudio Cutolo, ex consigliere anche lui, come Caroccia, uscito dalla maggioranza, è sceso in campo per la carica di primo cittadino con la lista civica Fiumicino libera Cutolo sindaco. Sullo sfondo di queste elezioni c’è il raddoppio dell’aeroporto Leonardo Da Vinci con la conseguente cementificazione della riserva naturale.

Pomezia

A differenza delle altre città della regione, a Pomezia non ci sono ancora candidati. Sembra incredibile, visto il poco tempo prima delle elezioni. Pomezia arriva all’appuntamento di maggio con l’amministrazione commissariata. Il 31 agosto 2022, infatti, veniva sfiduciato il sindaco grillino Adriano Zuccalà, entrato di recente al consiglio regionale del Lazio, sempre in quota 5 Stelle, al posto della dimissionaria Donatella Bianchi. Dopo mesi di trattive, è saltato definitivamente un possibile accordo per una candidatura congiunta con il Partito democratico ed altre forze di centrosinistra. I grillini, quindi, correranno da soli e così farà il Pd con altre forze di sinistra e liste civiche. Situazione simile, però, anche nel centrodestra, con Lega, Fdi e Forza Italia che non hanno trovato ancora un nome da presentare agli elettori.

Rocca di Papa

Il comune arriva commissariato alle elezioni. La sindaca uscente, Veronica Cimino, è caduta a novembre 2022 dopo le dimissioni in blocco di 10 consiglieri, 6 della minoranza e 4 della maggioranza. Ad oggi la Cimino ancora non ha sciolto le riserve in merito ad una sua ricandidatura. Di ufficiale, per ora, ci sono i nomi dell’ex assessore all’ambiente Francesco De Santis per il centrosinistra e di Massimiliano Calcagni per il centrodestra.

Santa Marinella

Pietro Tidei, l’ex sindaco di Civitavecchia e papà della consigliera regionale Marietta, ha già annunciato la sua candidatura, andando così a caccia del secondo mandato consecutivo alla guida della città tirrenica. L’ingegnere Domenica Fiorelli, sostenuto dal centrodestra unito, sarà il principale competitor di Tidei. Il terzo candidato è il civico Stefano Marini mentre Coalizione Futuro, dove ci sarà anche il Movimento 5 Stelle, sosterrà la candidatura di Clelia di Liello.

Velletri

A Velletri in molti già danno per certo il ballottaggio visto che il comune ha più di 15 mila abitanti. Sono cinque i candidati alla carica di primo cittadino. Orlando Pocci, sindaco uscente di centrosinistra, dovrà battere la concorrenza non solo del centrodestra ma anche di suoi ex compagni durante l’ultima consiliatura. Pocci dovrà vedersela con l’ex sindaco Fausto Servadio a capo della lista civica Insieme per Velletri. Favorito il centrodestra, con l’investitura di Ascanio Cascella, in ticket con Chiara Ercoli la quale, in caso di vittoria, sarà la vicesindaca. Come accaduto a Fiumicino, pochi mesi fa Romano Favetta si è dimesso dalla sua carica di assessore decidendo di candidarsi proprio contro Pocci. Infine, L’avvocata Clorinda Ricci sarà la candidata di Forza del popolo,.

Viterbo e Rieti

In provincia di Rieti andranno al voto i comuni di Belmonte in Sabina, Borgorose, Rocca Sinibalda e Varco Sabino. A Viterbo, invece, toccherà a Valentano, Vallerano, Vignanello e Sutri. Quest’ultima è amministrata dal critico d’arte e sottosegretario alla cultura dell’esecutivo Meloni, Vittorio Sgarbi che, negli ultimi giorni, si è reso protagonista di una furiosa polemica con Fdi. Il clima è diventato rovente con la scelta del partito della Meloni e di Forza Italia di presentare come candidato Matteo Amori, legato in passato a CasaPound, definito da Sgarbi, in un’intervista al Corriere della Sera, come “fascista” e “impresentabile”. Negli ultimi giorni sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero il Pd, con altre liste civiche, schierarsi al fianco del sindaco uscente.