Elezioni amministrative: 47 comuni del Lazio al voto. Ecco quando, dove e come si vota

47 comuni al voto di cui 12 con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Il Lazio è pronto ad una nuova tornata elettorale per il rinnovo dei consigli comunali il 14 e 15 maggio. Andranno al voto tanti piccoli comuni ma anche grandi città, molte delle quali reduci da esperienze amministrative turbolente, tanto per usare un eufemismo.

Provincia di Frosinone

In provincia di Frosinone andranno al voto i comuni di Amaseno, Anagni, Aquino, Arpino, Atina Boville Ernica, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina e Villa Santa Lucia.

Anagni

Ad Anagni è sfida a quattro con il centrodestra super favorito. Non ci sarà Franco Fiorito, il “Batman” coinvolto in diversi scandali quando era consigliere regionale con il Popolo delle libertà. La sua candidatura, ad un certo punto, sembrava scontata ma, alla fine, ha deciso di fare un passo indietro. Al suo posto ci sarà Danilo Tuffi, con “Anagni Futura”, lista che fa riferimento proprio a Fiorito. Tenterà il secondo mandato Daniele Natalia, sindaco uscente di “Anagni in Movimento”, sostenuto da tutti i partiti di centrodestra e che, in settimana, ha ricevuto anche il sostegno del presidente della Regione, Francesco Rocca. Sinistra che, come la destra, scende in campo divisa. Da una parte ci sarà il candidato del Pd Luca Santovincenzo. Dall’altra, il rappresentante di SiAmo Anagni, Alessandro Cardinali.

Ferentino

A Ferentino esiste un vero e proprio caso politico, forse unico in Italia. Alfonso Musa, molto vicino all’ex presidente della provincia, Antonio Pompeo, sarà il candidato del Pd. Una scelta che ha spaccato il partito visto che Musa avrà come avversario principale l’ex sindaco Piergianni Fiorletta, anche lui esponente dei dem e guida della coalizione “Ferentino 2030”. Queste elezioni hanno spaccato il Pd, tanto che la neo coordinatrice nazionale Marta Bonafoni, intervenendo ad un incontro a sostegno di Musa, ha parlato di vera e propria “guerra tra bande” all’interno del Partito democratico. E il centrodestra? Non ha espresso nessun candidato, con gli esponenti locali che hanno preferito candidarsi all’interno di liste civiche a sostegno di Fiorletta. Gli altri candidati sono Angelica Schietroma, la più giovane assessora della giunta Pompeo e sostenuta da Fare Futuro, e Lorenzo Fiorini, sostenuto dal Partito socialista italiano.

Provincia di Latina

Nella provincia pontina andranno al voto i cittadini di Aprilia, Bassiano, Campodimele, Latina, Lenola, Roccagorga, Sonnino e Terracina.

Latina

Riuscirà il capoluogo pontino ad avere un sindaco che governi per cinque anni? Una domanda lecita, visto che il 28 settembre 2022, ad appena un anno dalla sua proclamazione, Damiano Coletta veniva fatto cadere dalla carica dal centrodestra che, in quella fase, aveva la maggioranza in consiglio. La situazione a Latina è molto meno ingarbugliata rispetto ad altre città concorreranno solo due candidati. Uno è, ovviamente, Coletta, appoggiato dal PD e alla ricerca del suo quarto mandato. Il centrodestra ha schierato Matilde Celentano, di Fdi, che avrà anche l’appoggio del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, capolista della Lista Matilde Celentano Sindaco. La battaglia è serratissima anche se Coletta appare in leggero vantaggio.

Aprilia

Cinque candidati per 19 liste anche se, alla fine, lo scontro principale riguarda solo due coalizioni. Ad Aprilia, Luana Caporaso, assessore ai lavori pubblici e vicesindaca uscente, cercherà di raccogliere il testimone del sindaco Antonio Terra. L’avversario principale sarà Lanfranco Principi che, fino a poco tempo fa, aveva ricoperto proprio la carica di vicesindaco salvo poi lasciare Terra e mettersi a capo di una lista di centrodestra sostenuta da civiche e da Lega e Fratelli d’Italia. Uno scontro serratissimo che sembra non lasci spazio agli altri tre candidati. Uno è Andrea Ragusa del Movimento 5 Stelle che, dopo vari tentennamenti, è riuscito ad esprimere un proprio candidato. Completano la griglia Angelo Casciano, sostenuto da Fiamma Tricolore e Amici per l’Italia e Carmen Porcelli dalla lista CambiAprilia.

Terracina

Una città che vuole mettersi alle spalle l’inchiesta “Free Beach” che portò all’arresto e alle dimissioni dell’ex sindaca di centrodestra Roberta Tintari. A Terracina sono in cinque a contendersi la carica di primo cittadino. Il Pd è riuscito a chiudere l’accordo col Movimento 5 Stelle che sosterrà, insieme a Terracina rinasce, Francesco Di Sauro. Il centrodestra, seppur con qualche malumore, ha presentato l’architetto Franceso Giannetti chiamato ad un compito difficilissimo vista la recente inchiesta giudiziaria. Candidato anche Gabriele Subiaco, di Europa Verde, Alessandro Di Tommaso con la lista Alessandro Di Tommaso Sindaco e Massimiliano Cesare Fornari sostenuto da Forza & coraggio.

Provincia di Roma

A Roma andranno al voto i comuni di Affile, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Fiumicino, Gallicano nel Lazio, Magliano Romano, Morlupo, Olevano Romano, Pomezia, Rocca di papa, Roccagiovine, Sacrofano, San Cesareo e Santa Marinella.

Fiumicino

Terminerà l’esperienza del centrosinistra a Fiumicino? È questa la domanda ricorrente nella città tirrenica, chiamata alle urne per rinnovare il consiglio comunale. A livello politico c’è stato un vero e proprio terremoto con l'assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia che si è dimesso per passare con i "rivali" della destra, mollando l’attuale sindaco Esterino Montino il quale sosterrà il candidato del centrosinistra Ezio di Genesio Pagliuca, attuale vicesindaco. Caroccia, che ha accusato la sua ex coalizione di essersi spostata troppo a sinistra, appoggerà il candidato di centrodestra, Mario Baccini. Il Movimento 5 Stelle ha invece deciso di correre da solo, presentando Walter Costanza come candidato. Claudio Cutolo, anche lui uscito dalla maggioranza, è sceso in campo per la carica di primo cittadino con la lista civica Fiumicino libera Cutolo sindaco.

Pomezia

Se fino ad inizio aprile non c’era neanche un candidato, Pomezia si è “rifatta”: i cittadini potranno scegliere tra ben 5 candidati e 260 aspiranti consiglieri. Una tornata elettorale molto importante per la città pometina, senza sindaco dal 31 agosto 2022 dopo la sfiducia al sindaco grillino Adriano Zuccalà, entrato di recente al consiglio regionale del Lazio, sempre in quota 5 Stelle, al posto della dimissionaria Donatella Bianchi. Dopo lunghe trattative, il centrosinistra ha trovato la “quadra” con la candidata Eleonora Napolitano, sostenuta da Pd e liste civiche. L’avversario principale dovrebbe essere Veronica Felici, sostenuta da Fdi, Lega e Forza Italia, mentre appare più staccato rispetto alle altre Stefania Padula, candidata del M5s. completano la batteria degli aspiranti sindaco Giacomo Castro, di Valore Civico, e Antonio Di Lisa di Sinistra Italiana.

Rocca di Papa

A Rocca di Papa si torna alle urne nel segno di Emanuele Crestini il sindaco eroe che perse la vita nel tentativo di salvare i dipendenti comunali dopo l’esplosione del palazzo comunale avvenuta il 10 giugno 2019 In lizza per diventare sindaco ci sono Veronica Cimino di Rocca di Papa attiva, Francesco De Santis per il centrosinistra e Giuseppe Paolone, di Forza del Popolo. Un banco di prova importante per la sindaca uscente Cimino, caduta a novembre 2022 dopo le dimissioni in blocco di 10 consiglieri, 6 della minoranza e 4 della maggioranza. Dopo settimane di tentennamenti, alla fine Cimino ha deciso di ricandidarsi cercando il bis a Rocca di Papa.

Santa Marinella

Tenterà il bis Pietro Tidei, 76 anni e già sindaco di Civitavecchia, candidato per il centrosinistra a Santa Marinella. Un banco di prova difficile per il veterano della politica laziale, chiamato a superare il candidato del centrodestra unito, l’ingegnere Domenico Fiorelli. La sfida è soprattutto tra questi due anche se promettono battaglia la professoressa Clelia di Lelio, sostenuta da Movimento 5 Stelle e Sinistra italiana, e l’imprenditore Stefano Marino, alla guida della lista civica Io amo Santa Marinella. Non è da escludere un ballottaggio visto che la città ha più di 15 mila abitanti. Se così fosse, diventeranno determinanti eventuali alleanze, con i riflettori puntati soprattutto sulla coalizione guidata da Di Lelio.

Velletri

Termina una campagna elettorale molto tesa, sfociata anche in un atto vandalico perpetrato ai danni della sede cittadina della Lega. A Velletri sono in sei a correre per la carica di sindaco, con il ballottaggio che appare quasi scontato. Orlando Pocci, sindaco uscente di centrosinistra, dovrà battere la concorrenza non solo del centrodestra ma anche di suoi ex compagni durante l’ultima consiliatura vista la discesa in campo dell’ex sindaco Fausto Servadio, a capo della lista civica Insieme per Velletri. Favorito il centrodestra, con l’investitura di Ascanio Cascella, in ticket con Chiara Ercoli la quale, in caso di vittoria, sarà la vicesindaca. Come accaduto a Fiumicino, pochi mesi fa Romano Favetta si è dimesso dalla sua carica di assessore decidendo di candidarsi proprio contro Pocci. Ci sarà anche l’avvocata Clorinda Ricci, candidata di Forza del popolo, e Roberto Romagnoli, del Partito socialista italiano.

Viterbo e Rieti

In provincia di Rieti andranno al voto i comuni di Belmonte in Sabina, Borgorose, Rocca Sinibalda e Varco Sabino. A Viterbo, invece, toccherà a Valentano, Vallerano, Vignanello e Sutri. Quest’ultima è amministrata dal critico d’arte e sottosegretario alla cultura dell’esecutivo Meloni, Vittorio Sgarbi che, negli ultimi giorni, si è reso protagonista di una furiosa polemica con Fdi. Il clima è diventato rovente con la scelta del partito della Meloni e di Forza Italia di presentare come candidato Matteo Amori, legato in passato a CasaPound, definito da Sgarbi, in un’intervista al Corriere della Sera, come “fascista” e “impresentabile”.