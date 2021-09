Elezioni comunali, "si vota il 2 ed il 3 ottobre": sul sito di Roma Capitale pubblicata la data sbagliata

Manca poco più di una settimana al voto. Ma in Campidoglio c’è chi ancora non ha focalizzato bene la data.

La svista sul portale comunale

Sul sito di Roma Capitale, nella sezione dedicata alle “notizie” è apparsa una comunicazione. E’ destinata alle persone con disabilità per le quali, l’amministrazione, ha attivato un servizio di trasporto dall’abitazione al seggio. A chi ne ha bisogno è infatti stato messo a disposizione un numero di telefono che può essere contattato fornendo le proprie genrealità, l’indirizzo dell’abitazione ed il Municipio di appartenenza.

L'informazione sbagliata

Le persone che necessitano del trasporto dovranno poi fornire attestazione medica e certificato di accompagnamento forniti dalla Asl. La comunicazione, rivolta agli elettori che desiderano usufruire del servizio descritto, è viziata però da un errore piuttosto evidente. Nella titolazione si fa infatti riferimento alle “Elezioni del 2 e 3 ottobre”. Vale a dire di sabato e domenica.Con un giorno di anticipo rispetto alle date effettivamente stabilite.L'informazione errata è stata pubblicata nella giornata del 24 settembre. Vale la pena ribadire che la tornata elettorale è invecec prevista, al primo turno, nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

I commenti ironici

La gaffe del Comune non poteva passare inosservata. I commenti ironici sul web non sono mancati, sia da parte dei semplici cittadini che da alcuni rappresentanti istituzionali. Come Nicola Zingaretti. “Il Comune ha sbagliato sul sito la data delle elezioni per le amministrative - ha twittato il governatore del Lazio- A scanso di equivoci: non è colpa della Regione, io non c'entro niente. Comunque si vota il 3 e 4 ottobre”.

“Raggi manda in confusione anche il sito di Roma Capitale - ha invece commentato Antongiulio Pelonzi, il capogruppo PD in Campidoglio - Dopo le gaffes sul Colosseo scambiato con l'arena di Nimes o la possibilità dei turisti che dal gren Open di Guidonia avrebbero potuto ammirare anche la cupola del Colosseo ecco l'ultima scivolata che anticipa di un giorno le prossime elezioni comunali”.