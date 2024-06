Elezioni comunali 2024: nella provincia di Roma due comuni al ballottaggio

Sono due i Comuni della provincia di Roma in cui oggi, domenica 23 giugno, dalle 7 alle 23 e domani, dalle 7 alle 15, i cittadini saranno di nuovo chiamati al voto, dopo il primo turno dell’8 e 9 giugno in cui nessun candidato ha preso più del 50% dei voti, per l’elezione del sindaco: Civitavecchia e Palestrina.

I ballottaggi

A Civitavecchia il ballottaggio sarà tra Massimiliano Grasso (34,61% al primo turno), sostenuto da FdI, Lista Grasso Sindaco, Lega, La Svolta e Civitavecchia 2030 e Marco Pendibene (21,41%), sostenuto da Pd, Unione Civica e Alleanza verdi e sinistra. A Palestrina si sfideranno Igino Macchi (42,07% al primo turno), sostenuto da Pd, Palestrina popolare, Macchi per Palestrina, Palestrina per merito, e Giuseppe Cilia (22,25%), sostenuto da Scelgo Palestrina, Forza Italia, Palestrina futura e Noi Moderati.